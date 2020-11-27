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Гельзин: На игру с Ингульцом мы насобираем чуть больше 13 футболистов
Олимпик отправится на матч с Ингульцом
Президент "
"На матч с "Ингульцом" мы планируем выезжать в субботу. Сегодня, в пятницу, еще одна группа ребят сдаст тесты на коронавирус. Возможно, к здоровым ребятам кто-то добавится еще. Но в любом случае, на игру мы насобираем чуть больше 13 футболистов. Также уже с командой отправится на игру главный тренер Игорь Климовский.
Ранее некоторые заболевшие сдали отрицательные тесты. Но с вратарями еще остается проблема, Артем Кичак пока на "больничном", поедет другой молодой вратарь", - сказал Гельзин.
Добавим, что в 11-м туре УПЛ донецкий "Олимпик" 29 ноября проведет на выезде матч против "Ингульца".
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