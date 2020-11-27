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Гельзин: На игру с Ингульцом мы насобираем чуть больше 13 футболистов

Премьер-лига
(1 голосов)

Олимпик отправится на матч с Ингульцом

Гельзин: На игру с Ингульцом мы насобираем чуть больше 13 футболистов
Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал о ситуации в донецкой команде после того, как в коллективе произошла вспышка коронавируса и был отменен матч предыдущего тура против луганской "Зари".

"На матч с "Ингульцом" мы планируем выезжать в субботу. Сегодня, в пятницу, еще одна группа ребят сдаст тесты на коронавирус. Возможно, к здоровым ребятам кто-то добавится еще. Но в любом случае, на игру мы насобираем чуть больше 13 футболистов. Также уже с командой отправится на игру главный тренер Игорь Климовский.

Ранее некоторые заболевшие сдали отрицательные тесты. Но с вратарями еще остается проблема, Артем Кичак пока на "больничном", поедет другой молодой вратарь", - сказал Гельзин.

Добавим, что в 11-м туре УПЛ донецкий "Олимпик" 29 ноября проведет на выезде матч против "Ингульца".

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.11.2020 в 20:04
Треба проти них випустити лікаря кантона Петрово.
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