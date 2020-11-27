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КДК дисквалифицировал Хомченовского на два матча УПЛ
За фол на Кане в матче с Ворсклой
КДК УАФ принял решение о наказании игрока "Зари" Дмитрия Хомченовского, который получил прямую красную карточку в
Согласно решению КДК, Хомченовский отстранен на два матча.
Напомним, что Хомченовский был удален арбитром после просмотра ВАР после того, как сфолил на Кане.
Также отметим, что матч "Зари" в 10-м туре был перенесен, поэтому Хомченовский не поможет команде в играх с "Минаем" и "Днепром-1".
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Источник:УАФ
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