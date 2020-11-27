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КДК дисквалифицировал Хомченовского на два матча УПЛ

Премьер-лига
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За фол на Кане в матче с Ворсклой

КДК дисквалифицировал Хомченовского на два матча УПЛ
Новина українською

КДК УАФ принял решение о наказании игрока "Зари" Дмитрия Хомченовского, который получил прямую красную карточку в матче 9-го тура УПЛ против Ворсклы (0:0).

Согласно решению КДК, Хомченовский отстранен на два матча.

Напомним, что Хомченовский был удален арбитром после просмотра ВАР после того, как сфолил на Кане.

Также отметим, что матч "Зари" в 10-м туре был перенесен, поэтому Хомченовский не поможет команде в играх с "Минаем" и "Днепром-1".

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Дмитрий Хомченовский КДК УАФ
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Источник:
УАФ

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