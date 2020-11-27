Грачев: За фол на Корниенко Сидорчуку нужно было давать четыре матча дисквалификации

Экс-форвард "Шахтера" Виктор Грачев поделился мнением о дисквалификации опорника "Динамо" Сергея Сидорчука на три матча после фола игрока в матче с "горняками" (0:3) против Виктора Корниенко.

- Корниенко молодой парень, только начал играть в основе и ему наносят такую травму… Я не понимаю. Не понимаю футболистов, которые так поступают. Я 20 лет играл в футбол и все-равно не понимаю, зачем футболисты совершают такие фолы, наносят травмы, из каких соображений они это делают. Я не понимаю. Что же касается наказание, то оно всегда должно соответствовать нарушению. Есть положение, что за нарушение, приводящее к травме футболиста предусмотрены 4 матча дисквалификации. Нужно было давать 4 матча. Было бы 10, тогда нужно было бы давать 10. Тут важно, чтобы ко всем командам было одинаковое отношение, один подход. Да, мы знаем, что практикуется наказание плюс условно. Такое есть не только у нас, но и в Европе. Но, повторюсь, важно чтобы ко всем командам было одинаковое отношение и ни у кого не возникало претензий.

Наказание должно быть соизмеримо с нарушением, чтобы у других футболистов не возникало мыслей повторять такие нарушение, чтобы даже соблазна не было.

- Что могло стать смягчающим обстоятельством для Сидорчука? Извинение перед Корниенко?

- Я думаю, да. Не каждый футболист придет к этому, не каждый найдет в себе силы извиниться. С любым игроком может случиться такая ситуация. У кого-то нервы не выдержали, у кого-то дома проблемы, а все это потом сказывается на игре, ведь футболисты тоже люди, они не роботы. Футболисты - живые люди. Есть психология - человек никогда не хочет проигрывать. Из-за этого и нервы, всякое бывает. Но мне сложно понять, как можно так подвести команду. Я хоть и был импульсивным футболистом, но никогда не удалялся. Мог получить желтую карточку, но чтобы красную и так серьезно подвести команду… Мне это не понять.

- Из-за этого подката Корниенко пропустит весь конец года, в том числе пропустил дебют в сборной Украины. Как считаете, каковы его шансы после травмы заиграть в сборной?

- Сегодня сложилась такая ситуация из-за короновируса, что у игроков появилось больше шансов, чем раньше. Тренеры используют более широкую обойму футболистов. Поэтому я надеюсь, что с Корниенко будет все в порядке, он восстановится, ему дадут шанс и мы увидим его в футболке национальной сборной.