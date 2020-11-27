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Грачев: За фол на Корниенко Сидорчуку нужно было давать четыре матча дисквалификации

Премьер-лига
(2 голосов)

КДК дал три плюс один условно

Грачев: За фол на Корниенко Сидорчуку нужно было давать четыре матча дисквалификации
Новина українською

Экс-форвард "Шахтера" Виктор Грачев поделился мнением о дисквалификации опорника "Динамо" Сергея Сидорчука на три матча после фола игрока в матче с "горняками" (0:3) против Виктора Корниенко.

- Корниенко молодой парень, только начал играть в основе и ему наносят такую травму… Я не понимаю. Не понимаю футболистов, которые так поступают. Я 20 лет играл в футбол и все-равно не понимаю, зачем футболисты совершают такие фолы, наносят травмы, из каких соображений они это делают. Я не понимаю. Что же касается наказание, то оно всегда должно соответствовать нарушению. Есть положение, что за нарушение, приводящее к травме футболиста предусмотрены 4 матча дисквалификации. Нужно было давать 4 матча. Было бы 10, тогда нужно было бы давать 10. Тут важно, чтобы ко всем командам было одинаковое отношение, один подход. Да, мы знаем, что практикуется наказание плюс условно. Такое есть не только у нас, но и в Европе. Но, повторюсь, важно чтобы ко всем командам было одинаковое отношение и ни у кого не возникало претензий.

Наказание должно быть соизмеримо с нарушением, чтобы у других футболистов не возникало мыслей повторять такие нарушение, чтобы даже соблазна не было.

- Что могло стать смягчающим обстоятельством для Сидорчука? Извинение перед Корниенко?

- Я думаю, да. Не каждый футболист придет к этому, не каждый найдет в себе силы извиниться. С любым игроком может случиться такая ситуация. У кого-то нервы не выдержали, у кого-то дома проблемы, а все это потом сказывается на игре, ведь футболисты тоже люди, они не роботы. Футболисты - живые люди. Есть психология - человек никогда не хочет проигрывать. Из-за этого и нервы, всякое бывает. Но мне сложно понять, как можно так подвести команду. Я хоть и был импульсивным футболистом, но никогда не удалялся. Мог получить желтую карточку, но чтобы красную и так серьезно подвести команду… Мне это не понять.

- Из-за этого подката Корниенко пропустит весь конец года, в том числе пропустил дебют в сборной Украины. Как считаете, каковы его шансы после травмы заиграть в сборной?

- Сегодня сложилась такая ситуация из-за короновируса, что у игроков появилось больше шансов, чем раньше. Тренеры используют более широкую обойму футболистов. Поэтому я надеюсь, что с Корниенко будет все в порядке, он восстановится, ему дадут шанс и мы увидим его в футболке национальной сборной.

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В статье: Виктор Грачев Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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Источник:
Террикон

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Комментарии (8)
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таврия19752009 (симферополь)
27.11.2020 в 21:52
Там 5 смело можно давать
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+1
-2
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ПетроФ (Луцьк)
27.11.2020 в 21:55
крисчанин 10 мінімум, ну тебе на стільки місяців забанити))
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0
-3
миг-25 (киев)
27.11.2020 в 22:25
Просто этот донецкий алкаш -бомж может считать только -ДО ЧЕТЫРЕХ
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0
-1
Исследователь
27.11.2020 в 21:41
Теперь уже пропали рассуждения о том что там не было красной карточки, а сразу ну столько специалистов накинулись на Монзуль. Вот так и всегда, главное поднять пургу, а там будь что будет. Ну а 4 матча, вполне правильное решение, думаю что и сам Федорчук не будет спорить.
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+1
-4
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ПетроФ (Луцьк)
27.11.2020 в 21:48
який федорчук? ти з якої планети взагалі?:
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+1
-2
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ПетроФ (Луцьк)
27.11.2020 в 21:30
а на скільки мтчів дискви заслуговує мораєш? футболіст здоровий і буде грати в наступному матчі це означає що "зрозуміти і простити". ? Є ж футьболісти з слабими кістками і сидять постійно на лікуванні а є такі що їм все пофіг.
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+2
-2
фантик1 (Богодухов)
27.11.2020 в 21:26
Такого дикаря вообще к футболу допускать не стоит...во всяком случае дальше 2-й лиги...
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+3
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.11.2020 в 21:21
Та чого там грачов, треба було 10 дати, це ж не 0-10 коментувати)
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+6
-3


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