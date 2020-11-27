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Тренер Динамо U-21: Луческу высказал пожелание, чтобы Цитаишвили сыграл за нашу команду

Премьер-лига
(2 голосов)

Гио нужна игровая практика

Тренер Динамо U-21: Луческу высказал пожелание, чтобы Цитаишвили сыграл за нашу команду
Новина українською

Главный тренер молодежной команды "Динамо" U-21 Юрий Мороз прокомментировал победу своей команды над сверстниками из "Ворсклы" (3:2).

— Давно не видели Цитаишвили на поле и сегодня он сыграл ключевую роль в победе.

— Цитаишвили сегодня выделялся, демонстрировал тот уровень, который от него все время требуется, и забил гол. Да, сегодня он был одним из лидеров на поле.

— Правда ли, что Вивчаренко и Цитаишвили сами попросились в состав вашей команды, чтобы получать игровую практику?

— Гио нужна игровая практика, и Луческу высказал пожелание, чтобы он играл. А Вивчаренко работает все время с нами.

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В статье: Юрий Мороз Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили Константин Вивчаренко
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Источник:
ФК Динамо

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