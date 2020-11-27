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Тренер Динамо U-21: Луческу высказал пожелание, чтобы Цитаишвили сыграл за нашу команду
Гио нужна игровая практика
Главный тренер молодежной команды "Динамо" U-21 Юрий Мороз прокомментировал
— Давно не видели Цитаишвили на поле и сегодня он сыграл ключевую роль в победе.
— Цитаишвили сегодня выделялся, демонстрировал тот уровень, который от него все время требуется, и забил гол. Да, сегодня он был одним из лидеров на поле.
— Правда ли, что Вивчаренко и Цитаишвили сами попросились в состав вашей команды, чтобы получать игровую практику?
— Гио нужна игровая практика, и Луческу высказал пожелание, чтобы он играл. А Вивчаренко работает все время с нами.
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