Тренер Динамо U-21: Луческу высказал пожелание, чтобы Цитаишвили сыграл за нашу команду

Главный тренер молодежной команды "Динамо" U-21 Юрий Мороз прокомментировал победу своей команды над сверстниками из "Ворсклы" (3:2) .

— Давно не видели Цитаишвили на поле и сегодня он сыграл ключевую роль в победе.

— Цитаишвили сегодня выделялся, демонстрировал тот уровень, который от него все время требуется, и забил гол. Да, сегодня он был одним из лидеров на поле.

— Правда ли, что Вивчаренко и Цитаишвили сами попросились в состав вашей команды, чтобы получать игровую практику?

— Гио нужна игровая практика, и Луческу высказал пожелание, чтобы он играл. А Вивчаренко работает все время с нами.