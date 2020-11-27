  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Львов - Мариуполь 1:3. Маркевич возвращается и дает урок Шумскому
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Львов - Мариуполь 1:3. Маркевич возвращается и дает урок Шумскому

Премьер-лига
(2 голосов)

Азовцы прерывают серию из четырех матчей без побед

Львов - Мариуполь 1:3. Маркевич возвращается и дает урок Шумскому
Сергій Швець Автор UA-Футбол
Новина українською

Трудно сказать, так ли это подействовало возвращение тренера после самоизоляции, или все же дело в том, что "Мариуполь" был лишен "удовольствия" пересекать автобусом Украину с Запада на Восток и обратно и провел предыдущую неделю, отдыхая в Винниках, но по сравнению с предыдущей игрой против "Руха" азовская команда предстала в совершенно ином образе. Первая ассоциация, которая возникли во время просмотра поединка - это легкость.

Но это одна сторона медали. Есть другая - львовская. Команда Виталия Шумского выдала отрезок из трех матчей, в котором достойно противостояла "Ворскле", "Александрии" и "Десне" и даже набрала шесть очков. Такая производительность спровоцировала разговоры, что "Львов" наконец преодолел кризис. Кризис возможно и позади, но до стабильности еще очень далеко. Против вышеупомянутых соперников львовяне откровенно играли вторым номером, на этот раз попытались первым и были за это наказаны.

Если против "Десны" в предыдущем туре Шумский играл с тремя центрбеками, то в этот раз перешел на классические 4-4-2. В центре обороны остались Махмутович и Михоби, на флангах вышли Грисьо (справа) и Якимец (слева). Отсутствие Сабино тренер "Львова" компенсировал за счет Александра Романчука, рядом с которым с капитанской повязкой действовал Айнсалу. На флангах полузащиты вышли Шина и Казлаускас, пара форвардов - Ныч и Захаркив.

Остап Маркевич прогнозируемо сменил Велева - на правый фланг обороны перешел Стасюк, тогда как в защиту на левый опустился Горбунов. Чоботенко и Муравский - пара центрбеков, Танковскому в опорной зоне помогал Петерман, тройка атакующих хавбеков, которые постоянно менялись позициями - Очеретько, Бондаренко и Мишнев, на острие вышел Сикан.

Со стартовым свистком "Львов" обозначил желание больше владеть мячом, "Мариуполь" ничего против не имел, тем более что игра на контратаках - это любимый его стиль. В конце концов, фактически свой первый выпад азовцы завершили взятием ворот. Горбунов подключился к атаке и со второй попытки выполнил подачу на линию вратарской. А там Даниил Сикан, комфортно расположившись между двух защитников, головой пробил в угол. Костык хоть и задел мяч руками, но спасти команду не смог.

"Львов" ответил мгновенно, что располагало к интересному футболу. Казлаускас после скидки в ходе розыгрыша штрафного пробивал метров с восьми, но не попал в ворота. Однако оказалось, что это была случайность, ведь мяч у хозяев поля совсем не держался. Более того, пытаясь атаковать, между линиями "Львова" создавались огромные разрывы, чем с большим удовольствием пользовались гости.

На 30-й минуте счет должен был стать 0:2. Горбунов, атакуя по лицевой линии, пробросил мяч между ног защитнику и выкатил под удар Мишневу. Дмитрий бил с 12-ти метров на точность, но попал в штангу, а добить никто из партнеров не смог. Впрочем, уже через пять минут капитан "Мариуполя" таки вписал свое имя в протокол. Атака прошла тем самым левым флангом. Только передачу отдавал не Горбунов, а Очеретько, который набросил мяч на угол вратарской. Мишнев оттуда пробил слета и попал под дальнюю штангу. Не находя других вариантов, "Львов" начал бить издали. Однако Айнсалу, который брал на себя ответственность, не хватало точности, хотя во втором случае на 43-й минуте было действительно опасно.

Понятно, что на второй тайм львовяне выходили переполненными решимости изменить ход событий. Для этого Виталий Шумский снял опорника Романчука в пользу более ориентированного на атаку Эрнеста. Игра хозяев на половине поля соперника оживилась, но не более того. Удар с рикошетом от Якимца или прострел Ныча на Захаркива, прерванный Чоботенко - это полумоменты. А вот "Мариуполь" на 60-й минуте снял все вопросы. Остап Маркевич несколькими минутами ранее выпустил Топалова и Кулакова, и именно они организовали третий мяч. Топалов дал разрезной пас Кулакову, тот вроде и проиграл забег Якимцу, но в последний момент сумел отдать передачу вправо на Очеретько, которому оставалось попасть в пустую рамку.

К чести львовян, они не прекратили играть и концовка поединка получилась довольно нервной. "Львов" сумел один мяч отыграть - Михоби выпрыгнул выше других при подаче углового и пробил не сильно, но Олег Кудрык не смог отбить мяч. В дальнейшем азовцы таких шансов хозяевам не давали, хотя и доигрывали матч в меньшинстве. На 88-й прямую красную получил Максим Чех, который снес Чирьяка.

Если "Львов" более или менее научился защищаться большим количеством и ждать свой момент, то первая же попытка сыграть иначе завершилась провалом. "Мариуполь" спокойно использовал проблемы в организации игры команды Шумского, благодаря чему ситуативно поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Украины. Favbet лига. 11-й тур
27 ноября. Львов. "Арена Львов"
"Львов" - "Мариуполь" 1:3
Голы: Михоби 73 - Сикан 12 Мишнев 35, Очеретько 60
"Львов": Костык - Грисьо, Махмутовичу, Михоби, Якимец - Шина, Романчук, Айнсалу (Чирьяк 58), Казлаускас (Клименчук 69) - Захаркив (Фелипе 69), Ныч
Тренер: Виталий Шумский
"Мариуполь": Кудрык - Стасюк, Чоботенко, Муравский, Горбунов (Кирюханцева 71) - Танковский, Петерман - Очеретько (Чех 63), Бондаренко (Топалов 56), Мишнев - Сикан (Кулаков 56)
Тренер: Остап Маркевич
Арбитр: Евгений Арановский
Предупреждения: Романчук 29 Михоби 73, Махмутовичу 76, Фелипе 89, Шумский 89 - Муравский 49, Петерман 73
Удаление: Чех 88
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь ФК Львов
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Исследователь
27.11.2020 в 21:30
Если Мариуполь и девятером атаковал, то понятно что у Львова не было никаких шансов.
Ответить
+1
0
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
27.11.2020 в 21:06
Накінець впізнаю ФекаЛ. Своїх три дістали в торбу. Шкода, що забили, а то в них може підніятися самооцінка. Команди нема, гри нема... фан-клубу теж нема... Щось пару матчів щось там подригалися, я вже почав хвилюватися. А це було гімно, завернуте в блискучу обгортку...
Ответить
+2
-4
LAZ E183 (Рига)
27.11.2020 в 21:09
О, в психоневродиспансері вайфай ловить?
Ответить
+2
-2
LAZ E183 (Рига)
27.11.2020 в 21:00
Ніякого особливого уроку він не дав. Усі голи були забиті після індивідуальних помилок гравців Львова. Урок Шумському можна дати хіба в тому, щоб вивчав тактичну розстановку Маркевича і Іванова в Агробізнесі. Вони якраз вчили гравців протидіяти "автобусу". Маріуполь майже бездоганно грав в захисті - до 70хв. Шумського підвів неправильний підбір гравців в старті. Маріуполь вітаю з перемогою. Віталію, не кисни. Поміняй стартовий склад. Антві і Кравчук в старті, в першу чергу.
Ответить
+1
-1
Azovfan Mariupol (Мариуполь)
27.11.2020 в 20:58
Мариуполь с победой!!!
Ответить
+1
-2
LAZ E183 (Рига)
27.11.2020 в 21:01
Вітаю Вашу команду з перемогою. А нашій буде наука. В першу чергу, грамотно підбирати стартовий склад у залежності від можливостей суперника і його тактичних схем.
Ответить
+3
-1
Azovfan Mariupol (Мариуполь)
27.11.2020 в 21:08
Дякую за вітання., це дуже приємно.
+3
-2
LAZ E183 (Рига)
27.11.2020 в 21:12
Будь ласка. Здоров'я і успіхів, вітання Остапу Маркевичу. Він з львівських країв. Не чужа людина.
+1
-1
Azovfan Mariupol (Мариуполь)
27.11.2020 в 21:34
Ми дуже пишаємось тим, що вІн з львівських країв. СЛАВА УКРАЇНІ !!!
+4
0
LAZ E183 (Рига)
27.11.2020 в 22:13
Героям слава! А Кудрик також з львівських країв. Дуже хороший воротар. Бачу, які в нього емоції після пропущених голів. В очах читається якась неймовірна вина. Треба поспокійніше... Гідна заміна Рустаму Худжамову, якого вважаю найкращим воротарем України.
0
-1
аалекс ( Крым)
27.11.2020 в 20:58
Боевой матч получился. Мариуполь выглядел намного агрессивней, особенно в первом тайме, и заслуженно победил. Неплохое начало тура, посмотрим, что завтра продемонстрируют лидеры УПЛ.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...