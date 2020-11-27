Львов - Мариуполь 1:3. Маркевич возвращается и дает урок Шумскому

Трудно сказать, так ли это подействовало возвращение тренера после самоизоляции, или все же дело в том, что "Мариуполь" был лишен "удовольствия" пересекать автобусом Украину с Запада на Восток и обратно и провел предыдущую неделю, отдыхая в Винниках, но по сравнению с предыдущей игрой против "Руха" азовская команда предстала в совершенно ином образе. Первая ассоциация, которая возникли во время просмотра поединка - это легкость.

Но это одна сторона медали. Есть другая - львовская. Команда Виталия Шумского выдала отрезок из трех матчей, в котором достойно противостояла "Ворскле", "Александрии" и "Десне" и даже набрала шесть очков. Такая производительность спровоцировала разговоры, что "Львов" наконец преодолел кризис. Кризис возможно и позади, но до стабильности еще очень далеко. Против вышеупомянутых соперников львовяне откровенно играли вторым номером, на этот раз попытались первым и были за это наказаны.

Если против "Десны" в предыдущем туре Шумский играл с тремя центрбеками, то в этот раз перешел на классические 4-4-2. В центре обороны остались Махмутович и Михоби, на флангах вышли Грисьо (справа) и Якимец (слева). Отсутствие Сабино тренер "Львова" компенсировал за счет Александра Романчука, рядом с которым с капитанской повязкой действовал Айнсалу. На флангах полузащиты вышли Шина и Казлаускас, пара форвардов - Ныч и Захаркив.

Остап Маркевич прогнозируемо сменил Велева - на правый фланг обороны перешел Стасюк, тогда как в защиту на левый опустился Горбунов. Чоботенко и Муравский - пара центрбеков, Танковскому в опорной зоне помогал Петерман, тройка атакующих хавбеков, которые постоянно менялись позициями - Очеретько, Бондаренко и Мишнев, на острие вышел Сикан.

Со стартовым свистком "Львов" обозначил желание больше владеть мячом, "Мариуполь" ничего против не имел, тем более что игра на контратаках - это любимый его стиль. В конце концов, фактически свой первый выпад азовцы завершили взятием ворот. Горбунов подключился к атаке и со второй попытки выполнил подачу на линию вратарской. А там Даниил Сикан, комфортно расположившись между двух защитников, головой пробил в угол. Костык хоть и задел мяч руками, но спасти команду не смог.

"Львов" ответил мгновенно, что располагало к интересному футболу. Казлаускас после скидки в ходе розыгрыша штрафного пробивал метров с восьми, но не попал в ворота. Однако оказалось, что это была случайность, ведь мяч у хозяев поля совсем не держался. Более того, пытаясь атаковать, между линиями "Львова" создавались огромные разрывы, чем с большим удовольствием пользовались гости.

На 30-й минуте счет должен был стать 0:2. Горбунов, атакуя по лицевой линии, пробросил мяч между ног защитнику и выкатил под удар Мишневу. Дмитрий бил с 12-ти метров на точность, но попал в штангу, а добить никто из партнеров не смог. Впрочем, уже через пять минут капитан "Мариуполя" таки вписал свое имя в протокол. Атака прошла тем самым левым флангом. Только передачу отдавал не Горбунов, а Очеретько, который набросил мяч на угол вратарской. Мишнев оттуда пробил слета и попал под дальнюю штангу. Не находя других вариантов, "Львов" начал бить издали. Однако Айнсалу, который брал на себя ответственность, не хватало точности, хотя во втором случае на 43-й минуте было действительно опасно.

Понятно, что на второй тайм львовяне выходили переполненными решимости изменить ход событий. Для этого Виталий Шумский снял опорника Романчука в пользу более ориентированного на атаку Эрнеста. Игра хозяев на половине поля соперника оживилась, но не более того. Удар с рикошетом от Якимца или прострел Ныча на Захаркива, прерванный Чоботенко - это полумоменты. А вот "Мариуполь" на 60-й минуте снял все вопросы. Остап Маркевич несколькими минутами ранее выпустил Топалова и Кулакова, и именно они организовали третий мяч. Топалов дал разрезной пас Кулакову, тот вроде и проиграл забег Якимцу, но в последний момент сумел отдать передачу вправо на Очеретько, которому оставалось попасть в пустую рамку.

К чести львовян, они не прекратили играть и концовка поединка получилась довольно нервной. "Львов" сумел один мяч отыграть - Михоби выпрыгнул выше других при подаче углового и пробил не сильно, но Олег Кудрык не смог отбить мяч. В дальнейшем азовцы таких шансов хозяевам не давали, хотя и доигрывали матч в меньшинстве. На 88-й прямую красную получил Максим Чех, который снес Чирьяка.

Если "Львов" более или менее научился защищаться большим количеством и ждать свой момент, то первая же попытка сыграть иначе завершилась провалом. "Мариуполь" спокойно использовал проблемы в организации игры команды Шумского, благодаря чему ситуативно поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Украины. Favbet лига. 11-й тур

27 ноября. Львов. "Арена Львов"

"Львов" - "Мариуполь" 1:3

Голы: Михоби 73 - Сикан 12 Мишнев 35, Очеретько 60

"Львов": Костык - Грисьо, Махмутовичу, Михоби, Якимец - Шина, Романчук, Айнсалу (Чирьяк 58), Казлаускас (Клименчук 69) - Захаркив (Фелипе 69), Ныч

Тренер: Виталий Шумский

"Мариуполь": Кудрык - Стасюк, Чоботенко, Муравский, Горбунов (Кирюханцева 71) - Танковский, Петерман - Очеретько (Чех 63), Бондаренко (Топалов 56), Мишнев - Сикан (Кулаков 56)

Тренер: Остап Маркевич

Арбитр: Евгений Арановский

Предупреждения: Романчук 29 Михоби 73, Махмутовичу 76, Фелипе 89, Шумский 89 - Муравский 49, Петерман 73

Удаление: Чех 88