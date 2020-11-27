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С Тайсоном, одним нападающим, но без Кривцова - Шахтер прибыл на матч с Днепром-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки прибыли в Днепр

С Тайсоном, одним нападающим, но без Кривцова - Шахтер прибыл на матч с Днепром-1
Новина українською

Вечером 27 ноября "Шахтер" прибыл в Днепр, где в субботу сыграет календарный матч УПЛ с "Днепром-1".

На поединок с "Днепром-1" "горняки" отправились в таком составе:

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко

Защитники: Сергей Болбат, Додо, Валерий Бондарь, Витао, Николай Матвиенко, Маркиньос Сиприано

Полузащитники: Майкон, Тарас Степаненко, Марлос, Маркос Антонио, Георгий Судаков, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Манор Соломон, Тете

Нападающий: Фернандо

Напомним, что матч состоится 28 ноября в 19:30 на "Днепр-Арене".

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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vmvmvm
27.11.2020 в 22:03
Достали пацана. Да вингер он, и слева неплохо смотрится. Без напов приехал Шахтер.
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таврия19752009 (симферополь)
27.11.2020 в 21:51
Фернандо это не нападающий это дно
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