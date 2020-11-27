Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С Тайсоном, одним нападающим, но без Кривцова - Шахтер прибыл на матч с Днепром-1
Горняки прибыли в Днепр
Вечером 27 ноября
На поединок с "Днепром-1" "горняки" отправились в таком составе:
Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко
Защитники: Сергей Болбат, Додо, Валерий Бондарь, Витао, Николай Матвиенко, Маркиньос Сиприано
Полузащитники: Майкон, Тарас Степаненко, Марлос, Маркос Антонио, Георгий Судаков, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Манор Соломон, Тете
Нападающий: Фернандо
Напомним, что матч состоится 28 ноября в 19:30 на "Днепр-Арене".
Популярное сейчас
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- У Жерсона Родригеша родился сын
- ФИФА утвердила состав 6 корзин для жеребьевки квалификации ЧМ-2022
- Президент Ингульца о новом стадионе: 6-й раз проект перерабатывается, два проектанты уже утонули
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО