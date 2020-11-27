Йовичевич о поединке с Шахтером: Пока мяч катится, шанс есть в любом матче

Главный тренер " Днепра-1 " Игорь Йовичевич рассказал о прошедшем матче с "Минаем" (2:3) и грядущем поединке с "Шахтером".

- Матч с "Минаем" был первым в вашей карьере, за которым наблюдали даже не с трибуны, а по телевизору?

- Да, это действительно случилось со мной впервые. Когда работал в "Карпатах" из-за дисквалификации несколько матчей смотрел с трибуны или VIP-ложе. Но тогда я не мог находиться только на скамейке, а зайти в раздевалку и пообщаться с командой возможность была. Здесь же были совсем другие ощущения, тем более, что трансляция идет с некоторым опозданием от реального времени, и на минуту-полторы опаздываешь с реакцией на ключевые события. Во время матча очень нервничал, переживал. Это была важная игра, и, конечно, хотелось быть вместе с командой.

- Какой главный урок должен вынести команда из поражения в Ужгороде?

- Только именем и номинальным качеством никого не обыграть. Но об этом стоит говорить не только применительно к отдельному матчу. Качество футболистов воплощается на поле в результат, только когда твои бойцовские качества и характер не является меньшими, чем у соперника. Придя сюда, мы сразу пытались изменить атмосферу, вселить команде веру в себя и наш путь. Командная общая ответственность - это наш путь. И в каждом своем действии, в каждом единоборстве футболист должен помнить об ответственности перед командой. Нет "я", есть "мы"! Можно проиграть в любом матче, но нельзя терять лицо и стиль. Иначе в случае поражения у тебя не остается ничего. Ответственность, тактическая грамотность и дисциплина - вот за счет чего надо идти к цели, несмотря на любые обстоятельства: силу соперника, ветер или снег. Это был очень большой урок для нас. И если это могло произойти, да будет уже сейчас - поражение от команды, которая только вышла в Премьер-лигу, показала, что одним талантом победу не получишь. Надо еще и тяжело работать.

- Перед такими матчами, как ближайший против "Шахтера", не надо говорить много. Но можно быть уверенным, что, несмотря на многие трудности, на "Днепр-Арене" состоится бой?

- Безусловно. Каждый матч для нас, как финал. До 12 декабря осталось 4 матча - это 4 финала. При этом не надо заглядывать вперед, мы живем настоящим. В одном матче все возможно. Это доказал тот же "Шахтер" во встрече с "Реалом". У нас не будет 9-ти футболистов: дисквалифицированы Назаренко и Хобленко, травмированы или только восстановились после болезни Дуглас, Батагов, Вакулко, Адамюк, Кравченко, не будут играть арендованные у "Шахтера" Игнатенко и Пихаленок, которые стали очень важными для нашей структуры. Но все здоровые отдадут все силы. Мяч круглый, и никогда не знаешь, что может случиться. Пока мяч катится, шанс есть в любом матче. И я верю в нашу команду!