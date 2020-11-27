Матвиенко: Мой агент вел переговоры, и не только с Наполи

Защитник " Шахтера " Николай Матвиенко подтвердил, что его агент вел переговоры с "Наполи".

- Контракт с "Шахтером" истекает в конце сезона, вы уже ищите новую команду с агентами? Может, в Серии А?

- Я пока не могу об этом говорить, этими проблемами занимается мой менеджер

- Мы знаем, что спортивный директор "Наполи" Джунтоли общался с вашим агентом в течение последнего трансферного периода, есть ли у него еще один вариант?

- Да, на самом деле переговоры велись, но не только с представителями "Наполи". Однако у меня все еще нет намерения рассеивать внимание в разные стороны. Я хочу сосредоточиться на своем настоящем. Моя цель - выходить на поле и добиваться результатов всегда независимо от будущего.