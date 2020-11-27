Остап Маркевич: Игра со Львовом, возможно, станет переломной

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич подвел итог матча 11-го тура УПЛ с "Львовом" (3:1).

— Впечатления, как всегда после победы, очень позитивные. В первую очередь благодаря содержательной игре, которую продемонстрировала наша команда. Особенно при работе с мячом. Процесс создания команды у нас все еще продолжается. В предыдущих играх мы видели не совсем то, что мы хотели к чему стремимся. Особенно при контроле мяча и в атаке. Сегодняшняя игра, возможно, стала переломной и добавит нам оптимизма — мы видим, что команда на правильном пути. Плюс мы попали в сложную ситуацию из-за ситуации болезни – у нас было много футболистов, которые болели и только вышли из карантина. Безусловно, это сказалось на их физическом состоянии. И я рад, что мы показали хороший футбол и проявили характер. К тому же мы заканчивали матч вдевятером — Игорь Кирюханцев последние 15 минут доигрывал с травмой. Поэтому мы рады, что сегодня у нас была и качественная игра, и характер.

— Матч недельной давности против "Руха" Вы пропускали из-за болезни. Сегодня Вы вернулись на тренерскую скамейку. Какие Ваши эмоции?

— Конечно, я очень хотел вернуться как можно быстрее. Для меня это, безусловно, было "наказанием": команда тренировалась, жила, а ты ничем не можешь помочь.

Мне очень приятно быть во Львове. Как тренер я впервые нахожусь здесь, на таком прекрасном стадионе. Для меня это очень почетно!

— "Мариуполь" второй матч кряду играет во Львове. С "Рухом" ваша команда выглядела не ярко. С чем это связано?

— Как я уже говорил, некоторые футболисты только перед матчем с "Рухом" получили отрицательный результат на тест. Они не тренировались, и им было очень тяжело в плане психологии. Половина команды осталась в Мариуполе, половина была во Львове. Тяжелая ситуация… Но, как я всегда говорю, в любой ситуации необходимо находить внутренние ресурсы и резервы для того, чтобы не опускать свою планку. Над этим мы еще будем работать.