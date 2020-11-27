  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Остап Маркевич: Игра со Львовом, возможно, станет переломной
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Остап Маркевич: Игра со Львовом, возможно, станет переломной

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник азовцев прокомментировал победу над Львовом

Остап Маркевич: Игра со Львовом, возможно, станет переломной
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич подвел итог матча 11-го тура УПЛ с "Львовом" (3:1).

— Впечатления, как всегда после победы, очень позитивные. В первую очередь благодаря содержательной игре, которую продемонстрировала наша команда. Особенно при работе с мячом. Процесс создания команды у нас все еще продолжается. В предыдущих играх мы видели не совсем то, что мы хотели к чему стремимся. Особенно при контроле мяча и в атаке. Сегодняшняя игра, возможно, стала переломной и добавит нам оптимизма — мы видим, что команда на правильном пути. Плюс мы попали в сложную ситуацию из-за ситуации болезни – у нас было много футболистов, которые болели и только вышли из карантина. Безусловно, это сказалось на их физическом состоянии. И я рад, что мы показали хороший футбол и проявили характер. К тому же мы заканчивали матч вдевятером — Игорь Кирюханцев последние 15 минут доигрывал с травмой. Поэтому мы рады, что сегодня у нас была и качественная игра, и характер.

— Матч недельной давности против "Руха" Вы пропускали из-за болезни. Сегодня Вы вернулись на тренерскую скамейку. Какие Ваши эмоции?

— Конечно, я очень хотел вернуться как можно быстрее. Для меня это, безусловно, было "наказанием": команда тренировалась, жила, а ты ничем не можешь помочь.

Мне очень приятно быть во Львове. Как тренер я впервые нахожусь здесь, на таком прекрасном стадионе. Для меня это очень почетно!

— "Мариуполь" второй матч кряду играет во Львове. С "Рухом" ваша команда выглядела не ярко. С чем это связано?

— Как я уже говорил, некоторые футболисты только перед матчем с "Рухом" получили отрицательный результат на тест. Они не тренировались, и им было очень тяжело в плане психологии. Половина команды осталась в Мариуполе, половина была во Львове. Тяжелая ситуация… Но, как я всегда говорю, в любой ситуации необходимо находить внутренние ресурсы и резервы для того, чтобы не опускать свою планку. Над этим мы еще будем работать.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь ФК Львов Остап Маркевич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Мариуполь

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Siren05 (Мариуполь)
28.11.2020 в 00:14
Согласен, с Рухом, похоже, у нас была худшая игра в сезоне
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...