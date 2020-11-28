Шумский: Первый тайм мы провалили, а за второй ребят можно поблагодарить

Исполняющий обязанности главного тренера "Львова" Виталий Шумский подвел итог матча 11-го тура УПЛ с "Мариуполем" (1:3).

— Эмоции негативные. Результат негативный. Мы провалили первый тайм. Но за второй тайм мы поблагодарили ребят. Возможно, нам где-то не хватило одного дня на подготовку. Так как мы играли в воскресенье, была долгая дорога с Чернигова. Может быть в этом причина. Будем разбираться, что произошло в первом тайме.

— Сегодня из-за перебора желтых карточек не играл капитан команды Сабино, вместо которого вышел молодой Романчук. Как Вы оцените его игру?

— Романчук вышел на замену в матче с "Десной" и сыграл сегодня. Если сравнивать, то сегодня он сыграл хуже. Но ничего страшного. Это молодой парень, который первый раз вышел на поле в стартовом составе. Ошибок у него будет еще много. Главное, чтобы он сделал правильные выводы.

— Как Вы отреагируете на это поражение? Какие действия предпримите для того, чтобы команда удачно провела оставшиеся в этом году матчи?

— В первую очередь необходимо проанализировать наши ошибки и двигаться вперед.