Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Прямая видео трансляция матча 11-го тура УПЛ Динамо - Ворскла
Вашему вниманию прямая видео трансляция центрального поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором лидер чемпионата Динамо принимает Ворсклу, идущую третьей. Это будет первая встреча команд после финала Кубка Украины в прошлом сезоне, тогда, напомним, в серии пенальти победили бело-синие. Удастся ли в этот раз Юрию Максимову взять реванш, смотрите в онлайн видео трансляции. Начало игры - в 17:00.
Чемпионат Украины. Favbet лига. 11-й тур
28 ноября. Киев. НСК "Олимпийский"
Динамо 17:00 Ворскла
За ходом поединка вы также можете следить с помощью текстовой онлайн трансляции >>
Популярное сейчас
- Мариуполь поднимается в ТОП-5. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Лига чемпионов в Одессе. Сегодня Продэксим проведёт стартовый матч еврокубка в новом сезоне
- Шевченко: Есть такое понятие, как fair play. Матч должен разрешаться на поле
- Барселона отказалась ночевать в Киеве, делегация клуба состоит из более чем полусотни человек
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО