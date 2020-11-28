Динамо - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Вашему вниманию прямая видео трансляция центрального поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором лидер чемпионата Динамо принимает Ворсклу, идущую третьей. Это будет первая встреча команд после финала Кубка Украины в прошлом сезоне, тогда, напомним, в серии пенальти победили бело-синие. Удастся ли в этот раз Юрию Максимову взять реванш, смотрите в онлайн видео трансляции. Начало игры - в 17:00.

Чемпионат Украины. Favbet лига. 11-й тур

28 ноября. Киев. НСК "Олимпийский"

Динамо 17:00 Ворскла

За ходом поединка вы также можете следить с помощью текстовой онлайн трансляции >>