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Динамо - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Премьер-лига
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Прямая видео трансляция матча 11-го тура УПЛ Динамо - Ворскла

Динамо - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Вашему вниманию прямая видео трансляция центрального поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором лидер чемпионата Динамо принимает Ворсклу, идущую третьей. Это будет первая встреча команд после финала Кубка Украины в прошлом сезоне, тогда, напомним, в серии пенальти победили бело-синие. Удастся ли в этот раз Юрию Максимову взять реванш, смотрите в онлайн видео трансляции. Начало игры - в 17:00.

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Чемпионат Украины. Favbet лига. 11-й тур

28 ноября. Киев. НСК "Олимпийский"

Динамо 17:00 Ворскла

За ходом поединка вы также можете следить с помощью текстовой онлайн трансляции >>

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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