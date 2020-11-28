Герой футбольного дня. Остап Маркевич

В начале каденции Остапа Маркевича в "Мариуполе" казалось, что молодой тренер не до конца понимает, куда попал. Иными словами, было впечатление, что Маркевич не контролирует ситуацию: было несколько непонятных, на первый взгляд, кадровых решений (желание отказаться от Полегенько, а затем решение вернуть его в обойму, неопределенность с Игорем Тищенко), нечеткие и меланхоличные послематчевые интервью, бездарное поражение от "Александрии" 1:4. Лишь позже станет ясно, что стартовая невыразительность – это производная процесса адаптации.

Когда "Мариуполь" приехал в Ужгород на матч шестого тура с "Минаем", удалось познакомиться с манерой работы Остапа Маркевича ближе. Несмотря на спокойные и меланхоличные интервью, тренер очень импульсивный на мостике во время игры. Остап Маркевич на протяжении всего игрового времени подсказывал своим подопечным и те безоговорочно слушались тренера. Когда же пытался вмешиваться кто-то из помощников Маркевича, Остап Богданович резким тоном приказал замолчать. Игра развивалась не идеально для "Мариуполя", поэтому главный тренер не доверял никому другому, кроме себя.

Фото- ФК "Мариуполь"

Вчерашний матч со "Львовом" окончательно подтвердил, что "Мариуполь" понемногу превращается в классическую тренерскую команду. После поражения от "Шахтера" (1 4), азовцев постиг спад, обусловленный усталостью и кадровыми потерями из-за коронавируса. Выпадал, в том числе, и главный тренер Остап Маркевич. "Мариуполь", уже находясь в статусе претендента на место в зоне еврокубков, едва не проиграл неопытному "Руху". Но уже в следующем матче вернулся в свое русло.

Маркевич немного изменил тактику, были решены некоторые кадровые проблемы, а главное – команде удалось отдохнуть от переездов. "Мариуполь" выглядел легким, голодным к победе и обученным. Это был футбол коллектива, который знает, что должен делать. И дело не в силе соперника: "Львов" ожил после увольнения Цецадзе, победил "Ворсклу" и "Десну", дал бой "Александрии". Но против команды Маркевича шансов практически не было.

У "Мариуполя" осталось еще два матча чемпионата в этом году. А дальше второй круг без переездов – практически все поединки будут домашними. Ничто не помешает Маркевичу и дальше раскрывать свой потенциал.