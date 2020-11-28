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Александрия - Рух 0:0. И даже в большинстве не побеждают

Премьер-лига
(1 голосов)

Необдуманное удаление Бондаренко гостям не помогло

Александрия - Рух 0:0. И даже в большинстве не побеждают
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Каждый новый сезон "Александрии" всегда похож на предыдущий. "Горожане" показывают примерно один и тот же уровень, и в зависимости от формы и проблем конкурентов, занимают в таблице места с третьего по шестое. Другими словами - крепкий середняк, успевший однажды даже ощутить приятную тяжесть на шее, когда получал бронзовые медали. В этом чемпионате начался определенный сбой - команда смотрелась хуже обычного, старые наработки перестали приносить плоды, а форма лидеров (Ковалец, Дубра, Гречишкин) разочаровывала. Но последние результаты четко говорят о том, что мы поторопились списать Владимира Шарана. Опытный наставник вновь вдохнул жизнь в своих игроков, и они готовы бороться за место в тройке.

У "Руха" ситуация иная - их рост пока не так заметен. Да, львовяне неделю назад добротно сыграли против "Мариуполя", потерявшего двух ключевых игроков и тренера из-за COVID-19, но победить не смогли, в очередной раз сыграв вничью. Подобно другому дебютанту из ПФЛ, "Ингульцу", в обороне команда Федыка играть научилась, но как только нужно проявить себя в атаке - задор тут же пропадает.

Особого смысла рассуждать о событиях первого тайма нет, ведь статистика говорит сама себя - два удара в створ за 45 минут, и оба в исполнении сегодняшних хозяев. "Александрия" действительно смотрелась немного лучше, но счет 0:0 идеально описывал происходящее. Лишь один эпизод заслуживает отдельного упоминания - за минуту до свистка на перерыв, Третьяков наносил удар по воротам с правого краю штрафной, Бандура сумел с ним справиться. На добивании пытался сыграть Лучкевич, но помешал ему Гагун. Вначале показалось, что правый защитник, в активе которого уже было удаление ранее, зацепил голову Валерия, и крики универсального вингера только подтверждали этот факт. Анатолий Адбула не указал на 11-метровую отметку, дав отмашку подавать угловой. ВАР на матче не работал, но фанаты хозяев сами решили пересмотреть данный эпизод. Судя по их реакции, арбитр таки принял правильное решение.

Александрия - Рух 0:0. И даже в большинстве не побеждают - изображение 1

Второй тайм начался при небольшом преимущество "горожан", и зная, как успешно они выступают в родных стенах, почти не возникало сомнений, что свой гол они точно найдут. Но наши ожидания остались нашими проблемами, так как собственные планы были у Бондаренко. Центрбек неплохо смотрелся после возвращения из Португалии (напомним, что контракт игрока принадлежит "Шахтеру"), однако сегодня он себя показал с негативной стороны. Возможно, его впечатлили действия Артуро Видаля в недавней игре против "Интер", и это стало причиной того, что он за две минуты дважды пошел в неоправданный фол, наработав на две желтые. Валерий отправился отдыхать досрочно, в то время как у "Руха" в целом, и у Григория Козловского в частности, появился лучик надежды на победу. Дебютную для себя в рамках УПЛ.

Получив численное преимущество, команда Федыка в атаке гораздо лучше не заиграла. "Александрия" всегда неплохо умела держать оборону, а после удаления Бондаренко всеми силами отошла назад, не очень часто выбегая в контратаки. Не выручил "Рух" и молодой Кухаревич, о котором говорят много и который уже трижды забивал за молодежную сборную. В УПЛ у него дела идут не так хорошо, и сегодня нападающий упустил отличный момент, который можно назвать лучшим на две команды - Николай под углом выходил на свидание с Панькивым, но опытный голкипер эту дуэль выиграл.

Александрия - Рух 0:0. И даже в большинстве не побеждают - изображение 2

Давайте подытожим. Сыграв порядка 60 минут в равных составах, команды смогли на двоих создать один момент, что лучше всего остального говорит о качестве футбола. В действиях футболистов было очень много брака и неточных передач. Настолько много, что порой создавалось впечатление, что всю неделю до матча они тренировались с квадтратным мячом, а сегодня неожиданно увидели перед собой сферу. Наставник "Руха" в очередной раз останется недоволен ничьей, учитывая, что его команда имела преимущество в одного игрока, но откровенно говоря, на большее, чем ноль забитых голов львовяне сегодня не наработали. Дадим им еще приспособиться к УПЛ или таки трех месяцев достаточно?

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Александрия. Стадион "Ника"
Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Ассистенты: Евгений Данильченко (Луганск), Виктор Нижник (Винница)
ФК Александрия - Рух 0:0
ФК Александрия: Юрий Панькив, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец, Денис Безбородько (Артём Ситало 56), Максим Третьяков (Максим Задерака 67), Валерий Лучкевич, Павел Пашаев, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Роман Вантух, Валерий Бондаренко
Рух: Александр Бандура, Роман Гагун, Валерий Федорчук, Юрий Климчук, Марьян Мысык, Ярослав Мартынюк (Юрий Копина 77), Даниил Кондраков (Николай Кухаревич 46), Максим Иг. Белый, Вадим Парамонов, Игорь Бойчук, Ростислав Русин
Предупреждения: Валерий Бондаренко 58, Валерий Бондаренко 59, Максим Задерака 76, Павел Пашаев 83 - Ярослав Мартынюк 26, Вадим Парамонов 39, Валерий Федорчук 64, Марьян Мысык 66, Николай Кухаревич 74
Удаление: Валерий Бондаренко 59

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В статье: ФК Александрия Рух (Львов) Валерий Бондаренко
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Комментарии (2)
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LAZ E183 (Рига)
28.11.2020 в 16:04
І знову в більшості забити не можуть. Як пороблено... Потрібен більш досвідчений тренер і значне підсилення передньої ланки - флангові вінгери і якісний форвард...
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0
-1
аалекс ( Крым)
28.11.2020 в 15:56
Ох и заруба))). Ну с Рухом все ясно, но почему Александрия так слабо провела матч?
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0
-3


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