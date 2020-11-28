Александрия - Рух 0:0. И даже в большинстве не побеждают

Каждый новый сезон "Александрии" всегда похож на предыдущий. "Горожане" показывают примерно один и тот же уровень, и в зависимости от формы и проблем конкурентов, занимают в таблице места с третьего по шестое. Другими словами - крепкий середняк, успевший однажды даже ощутить приятную тяжесть на шее, когда получал бронзовые медали. В этом чемпионате начался определенный сбой - команда смотрелась хуже обычного, старые наработки перестали приносить плоды, а форма лидеров (Ковалец, Дубра, Гречишкин) разочаровывала. Но последние результаты четко говорят о том, что мы поторопились списать Владимира Шарана. Опытный наставник вновь вдохнул жизнь в своих игроков, и они готовы бороться за место в тройке.

У "Руха" ситуация иная - их рост пока не так заметен. Да, львовяне неделю назад добротно сыграли против "Мариуполя", потерявшего двух ключевых игроков и тренера из-за COVID-19, но победить не смогли, в очередной раз сыграв вничью. Подобно другому дебютанту из ПФЛ, "Ингульцу", в обороне команда Федыка играть научилась, но как только нужно проявить себя в атаке - задор тут же пропадает.

Особого смысла рассуждать о событиях первого тайма нет, ведь статистика говорит сама себя - два удара в створ за 45 минут, и оба в исполнении сегодняшних хозяев. "Александрия" действительно смотрелась немного лучше, но счет 0:0 идеально описывал происходящее. Лишь один эпизод заслуживает отдельного упоминания - за минуту до свистка на перерыв, Третьяков наносил удар по воротам с правого краю штрафной, Бандура сумел с ним справиться. На добивании пытался сыграть Лучкевич, но помешал ему Гагун. Вначале показалось, что правый защитник, в активе которого уже было удаление ранее, зацепил голову Валерия, и крики универсального вингера только подтверждали этот факт. Анатолий Адбула не указал на 11-метровую отметку, дав отмашку подавать угловой. ВАР на матче не работал, но фанаты хозяев сами решили пересмотреть данный эпизод. Судя по их реакции, арбитр таки принял правильное решение.

Второй тайм начался при небольшом преимущество "горожан", и зная, как успешно они выступают в родных стенах, почти не возникало сомнений, что свой гол они точно найдут. Но наши ожидания остались нашими проблемами, так как собственные планы были у Бондаренко. Центрбек неплохо смотрелся после возвращения из Португалии (напомним, что контракт игрока принадлежит "Шахтеру"), однако сегодня он себя показал с негативной стороны. Возможно, его впечатлили действия Артуро Видаля в недавней игре против "Интер", и это стало причиной того, что он за две минуты дважды пошел в неоправданный фол, наработав на две желтые. Валерий отправился отдыхать досрочно, в то время как у "Руха" в целом, и у Григория Козловского в частности, появился лучик надежды на победу. Дебютную для себя в рамках УПЛ.

Получив численное преимущество, команда Федыка в атаке гораздо лучше не заиграла. "Александрия" всегда неплохо умела держать оборону, а после удаления Бондаренко всеми силами отошла назад, не очень часто выбегая в контратаки. Не выручил "Рух" и молодой Кухаревич, о котором говорят много и который уже трижды забивал за молодежную сборную. В УПЛ у него дела идут не так хорошо, и сегодня нападающий упустил отличный момент, который можно назвать лучшим на две команды - Николай под углом выходил на свидание с Панькивым, но опытный голкипер эту дуэль выиграл.

Давайте подытожим. Сыграв порядка 60 минут в равных составах, команды смогли на двоих создать один момент, что лучше всего остального говорит о качестве футбола. В действиях футболистов было очень много брака и неточных передач. Настолько много, что порой создавалось впечатление, что всю неделю до матча они тренировались с квадтратным мячом, а сегодня неожиданно увидели перед собой сферу. Наставник "Руха" в очередной раз останется недоволен ничьей, учитывая, что его команда имела преимущество в одного игрока, но откровенно говоря, на большее, чем ноль забитых голов львовяне сегодня не наработали. Дадим им еще приспособиться к УПЛ или таки трех месяцев достаточно?

Favbet-лига. 11-й тур

Александрия. Стадион "Ника"

Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Ассистенты: Евгений Данильченко (Луганск), Виктор Нижник (Винница)

ФК Александрия - Рух 0:0

ФК Александрия: Юрий Панькив, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец, Денис Безбородько (Артём Ситало 56), Максим Третьяков (Максим Задерака 67), Валерий Лучкевич, Павел Пашаев, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Роман Вантух, Валерий Бондаренко

Рух: Александр Бандура, Роман Гагун, Валерий Федорчук, Юрий Климчук, Марьян Мысык, Ярослав Мартынюк (Юрий Копина 77), Даниил Кондраков (Николай Кухаревич 46), Максим Иг. Белый, Вадим Парамонов, Игорь Бойчук, Ростислав Русин

Предупреждения: Валерий Бондаренко 58, Валерий Бондаренко 59, Максим Задерака 76, Павел Пашаев 83 - Ярослав Мартынюк 26, Вадим Парамонов 39, Валерий Федорчук 64, Марьян Мысык 66, Николай Кухаревич 74

Удаление: Валерий Бондаренко 59