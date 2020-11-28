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ФК Александрия - Рух 0:0. Видеообзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Подопечные Шарана и Федыка голов не забили

ФК Александрия - Рух 0:0. Видеообзор матча
Новина українською

В рамках 11-го тура чемпионата Украины "Александрия" принимала "Рух". Команды не смогли отметиться голами в воротах соперника и расписали нулевую ничью. После 11-ти туров команда Владимира Шарана имеет в своем активе 15 очков и занимает шестое место. В свою очередь подопечные Ивана Федыка расположились на последнем месте в турнирной таблице УПЛ.

Favbet-лига. 11-й тур
Александрия. Стадион "Ника"
Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Ассистенты: Евгений Данильченко (Луганск), Виктор Нижник (Винница)
ФК Александрия - Рух 0:0
ФК Александрия: Юрий Панькив, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец, Денис Безбородько (Артём Ситало 56), Максим Третьяков (Максим Задерака 67), Валерий Лучкевич, Павел Пашаев, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Роман Вантух, Валерий Бондаренко
Рух: Александр Бандура, Роман Гагун, Валерий Федорчук, Юрий Климчук, Марьян Мысык, Ярослав Мартынюк (Юрий Копина 77), Даниил Кондраков (Николай Кухаревич 46), Максим Иг. Белый, Вадим Парамонов, Игорь Бойчук, Ростислав Русин
Предупреждения: Валерий Бондаренко 58, Валерий Бондаренко 59, Максим Задерака 76, Павел Пашаев 83 - Ярослав Мартынюк 26, Вадим Парамонов 39, Валерий Федорчук 64, Марьян Мысык 66, Николай Кухаревич 74
Удаление: Валерий Бондаренко 59

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В статье: ФК Александрия УПЛ Рух (Львов)
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