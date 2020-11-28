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Результативная ошибка арбитра в матче Александрия - Рух – как следствие отсутствия системы VAR

Премьер-лига
(1 голосов)

Александрия - Рух 0:0. Судейский анализ матча

Результативная ошибка арбитра в матче Александрия - Рух – как следствие отсутствия системы VAR
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Анатолий Абдула – опытный и один из лучших арбитров Украины. В соответствии со своим статусом он отработал в матче 11-го тура УПЛ "Александрия" - "Рух" (0:0). Эксперт Мирослав Ступар отметил спокойную и уверенную манеру работы Абдулы, оправдал удаление Бондаренко и вообще применение Абдулой санкций. Но был один момент, в котором арбитр в поле, по мнению эксперта, ошибся.

Но не стоит спешить критиковать Абдулу. Эпизод в конце первого тайма, когда Лучкевич на дальней штанге пытался сыграть в мяч и забить гол, но вместо этого получил бутсой по лицу от Гагуна, Абдула видел со спины. Анатолий был перекрыт гущей футболистов, поэтому могла пригодиться система видеопоиторив. Но ВАР, к сожалению, на этом поединке не работал.

- Абдула ошибся, ведь назначил по итогам этого эпизода угловой, - отметил Мирослав Иванович Ступар. - Очевидно, арбитр посчитал, что Гагун сыграл в мяч и от его тоги тот вылетел за пределы поля. Но это не так. На видео видно, что Лучкевич первым был на мяче и сыграл макушкой, от которой мяч и полетел над воротами. А Гагун бутсой попал Валерию по лицу.

Я бы не стал обвинять Анатолия, ведь он наблюдал за эпизодом со спины, его поле обзора было перекрыто. Здесь проблема в избирательном принципе работы системы ВАР: где-то она есть, а где-то нет. Соответственно, команды и судьи оказываются не в равных условиях. Если бы в Александрии работала система видеоповторов, то одноименная команда наверняка получила бы право на одиннадцатиметровый, а Гагун был бы наказан желтой карточкой за опрометчивый фол. Да, он ударил Лучкевича не нарочно, но это не смягчает факта нарушения правил игры, - сказал Мирослав Иванович.

"Александрия" и "Рух" разошлись миром 0:0.

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В статье: Анатолий Абдула Мирослав Ступар ФК Александрия Рух (Львов)
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
28.11.2020 в 18:28
Ну какой там пеналь??? Он бы еще прыгнул головой на уровень колена. Это футбол, а не балет...
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UA Hero (Chernivtsi)
28.11.2020 в 18:03
Ну і шо? У матчі Динамо-Ворскла протягом хвилини в арбітра були підстави двічі призначити 11-ти метровий в бік Ворскли... І шо дав VAR? А нічого...
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