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Динамо - Ворскла 2:0. Максимов так и не придумал, как играть против Луческу

Премьер-лига
(2 голосов)

Полтава не та, которую хотели видеть

Динамо - Ворскла 2:0. Максимов так и не придумал, как играть против Луческу
Сергій Швець Автор UA-Футбол
Новина українською

Накануне матча капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков заявлял, что полтавская команда сильна в первую очередь своим духом. Игроки сражаются друг за друга и кайфуют от игры - отсюда и результат (текущее третье место). Но Владимира неожиданно в составе "Ворсклы" не оказалось, как и анонсированных им бойцовских качеств у полтавчан.

Трудно сказать, так ли это кадровые потери сказались на команде Максимова. Все же отсутствие Ризныка, Чеснакова и Кулача - это много для "Ворсклы". Но и в худших ситуациях "Ворскла" выступала заметно лучше. Возможно, просчитался главный тренер, который отошел от тактики, которую наигрывал с начала сезона. Невозможность использовать Чеснакова заставила Юрия Максимова отойти от схемы с тремя центральными защитниками. На игру против "Динамо" вышли в центре Яворский и Альюн, а на флангах - Пердута и Ребенок. Неожиданно привязанным к правому флангу оказался Кане. Ибрагима мы привыкли видеть в качестве свободного художника, так он приносит максимум пользы. Однако на этот раз нигериец мяч почти не получал, как и Якубу на противоположном фланге. Наджеб больше волновался о том, как помочь Павлу остановить соперника.

Скляра и Пуцлина в центре поля оказалось недостаточно для противостояния динамовской полузащите. А отсюда и отсутствие обострений со стороны пары форвардов - Щербака и Степанюка. Мяч к ним не доходил, да и центрбеки "Динамо" следили за ними крайне внимательно.

Динамо - Ворскла 2:0. Максимов так и не придумал, как играть против Луческу - изображение 1

Что касается "Динамо", то возникал вопрос, как будет выглядеть команда после изнурительного с точки зрения как психологии, так и физиологии матча против "Барселоны". Впрочем, после того, как коронавирус побороли ряд игроков, у Мирчи Луческу появился выбор. Наконец он смог использовать на левом фланге Виталия Миколенко, ведь партнером Забарного стал Попов. Дисквалифицированного Сидорчука в опорной зоне заменил Андриевский, выше располагались Шапаренко и Шепелев. Цыганков вернулся на правый фланг атаки, де Пена снова играл слева. На острие вышел Вербич. Как бы это не означало, что тренер постепенно теряет веру в перспективы Владислава Супряги ...

То, что "Динамо" будет владеть инициативой с первых минут, в целом было ожидаемо. Сомнения были относительно того, удастся ли киевлянам сломать обычно неуступчивую защиту "Ворсклы". Однако на этот раз полтавчане выглядели не то чтобы растерянно, но той искры, свойственной ей, не было и в помине. Как следствие, "Динамо" не просто контролировало мяч, а все ближе и ближе подбиралось к воротам Ткаченко.

Динамо - Ворскла 2:0. Максимов так и не придумал, как играть против Луческу - изображение 2

В конце концов, счет удалось открыть чуть ли не с первой серьезной попытки (угловой на шестой минуте пропустим). Попов отдал хороший пас в разрез на Цыганкова, Виктор мяч принял не совсем удачно, но получился пас на Вербича, который здорово забежал за спины защитникам и в касание отпасовывает на того же Цыганкова, которому оставалось с пяти метров попасть в пустые ворота. Проходит несколько минут и киевляне забивают второй - де Пена классно пробил с линии штрафной, а Ткаченко опоздал с броском. Казалось, вполне легитимный гол. Но есть ВАР! Арбитр Юрий Иванов после длительных консультаций и просмотра эпизода взятие отменил, зафиксировав офсайд у Вербича в одном из предыдущих этапов атаки.

"Ворскла" выглядела деморализованной. "Динамо" не то чтобы разрывало соперника, но шансов не оставляло. И удвоило преимущество фактически со следующего момент. Беньямин Вербич продемонстрировал Владиславу Супряге, как должен играть качественный форвард, замкнув прострел де Пены с левого фланга. Словенец опередил защитника на ближней штанге. На 41-й минуте "Динамо" еще и на пенальти претендовало - после подачи с фланга мяч попал в руку Степанюку, арбитр снова смотрел повтор, но, видимо, захотел сохранить интригу на второй тайм. И лишь на последних минутах тайма подопечные Максимова несколько раз перешли центр поля, впрочем, без особого обострения.

Динамо - Ворскла 2:0. Максимов так и не придумал, как играть против Луческу - изображение 3

На второй тайм не вышли Ребенок и Щербак, их заменили Кравчук и Пешич. Именно хорват создал самый опасный момент для "Ворсклы" за весь матч - он прорвался по флангу и отпасовал в центр, откуда бил Руслан Степанюк. Однако Георгий Бущан парировал. Это была 65 минута. "Ворскла" выглядела уже быстрее, впрочем, в ее действиях чувствовалась обреченность - "Динамо" уверенно играло на победу.

Собственно, киевляне могли выиграть этот матч с куда большим счетом. Непонятно, как Шапаренко не смог забить в начале второго тайма - отыгранный в эпизоде ​​Ткаченко в последний момент успел ногой отбить мяч. Скляр, будто что-то чувствовал, бросился от стенки на ближнюю штангу и отбил классный удар со штрафного от Леднева, вышедшего на замену. Тот же Богдан бил с угла вратарской после очередного забега с фланга, но попал в кого-то из защитников. Последний опасный момент в игре произошел на 80-й минуте, когда Цыганков после паса Шапаренко нанес удар с линии штрафной, Ткаченко отбил, а Дубко едва не срезал в свои ворота. Голкипер "Ворсклы" успел спасти ворота во второй раз. 19-летний Валерий перед этим заменил капитана Пердуту, также Максимов снял с игры Скляра, выпустив еще более молодого Власова.

Очевидно, тренер полтавской команды понимал, что этот матч был проигран еще в первом тайме. Сохранить лицо "Ворскле" не помогло и удаление Забарного за десять минут до конца. Илья был первым на мяче за Степанюка, выбил, но поскользнулся и нога пошла вверх в Руслана. Арбитр, предварительно просмотрев видео, решил показать красную. Впрочем, сегодня "Ворскла" была беспомощна, чтобы воспользоваться большинством. И бессмысленный фол Кане только это подчеркнул.

Динамо - Ворскла 2:0. Максимов так и не придумал, как играть против Луческу - изображение 4

Откровенно не такой игры мы ожидали между лидером и третьей командой чемпионата, которая до этого давала бой чемпиону. Юрий Максимов продолжил свою неутешительную статистику противостояния с Мирчей Луческу - для него это уже девятое поражение от команд румынского тренера с общим счетом 0:30.

Чемпионат Украины. Favbet лига. 11-й тур
28 ноября. Киев. НСК "Олимпийский"
"Динамо" - "Ворскла" 2:0
Голы: Цыганков 14 Вербич 37
"Динамо": Бущан - Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко - Андриевский - Цыганков, Шапаренко (Караваев 85), Шепелев (Леднев 61), де Пена (Гармаш 61) - Вербич (Супряга 81)
Тренер: Мирча Луческу
"Ворскла": Ткаченко - Пердута (Дубко 77), Яворский, Альюн, Ребенок (Пешич 46) - Кане, Скляр (Власов 77), Пуцлин (Челядин 72), Якубу - Степанюк, Щербак (Кравчук 46)
Тренер: Юрий Максимов
Арбитр: Юрий Иванов
Предупреждение: Пердута 3, Челядин 72, Скляр 76, Яворский 87
Удаление: Забарный 82 - Кане 90
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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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Комментарии (64)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.11.2020 в 20:37
Катя Монзуль:. Рінат Лєонідич, нє шмогла я, нє шмогла.
Ответить
0
0
alex69 (Париж)
28.11.2020 в 20:19
На матче главный судья кто был Иванов?или Катя???
Ответить
+3
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.11.2020 в 20:28
Ахметов
Ответить
0
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
28.11.2020 в 20:16
Максимов помог свою бывшего клубу
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+2
-10
Gafan777 (Каменка)
28.11.2020 в 20:23
А вот в этом ты прав, где не надо усирается, чтобы взять очки , А где надо обсирается против команд, которые по большому счёту ничего не могут)
Ответить
0
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.11.2020 в 20:36
А де це гдє нє надо, проти нікчемного Смоктаря?
0
-1
alex69 (Париж)
28.11.2020 в 20:14
Но согласитесь, судить матч должен судья на поле(но не Катя в вагончике), и обращаться к ВАР в СПОРНЫХ моментах, так же и линейной судья, или уберите их, зачем они нужны, если есть ВАР, но какой то вне игры, где то су_ка высмотрела, а игру рукой...? сук_ка чай пила...Нельзя Катю к ВАР подпускать, Катя с ВАР, что обезьяна с гранатой
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+4
-2
Alex.696 (Немирів)
28.11.2020 в 20:18
Їй взагалі судити не можна. Особливо матчі за участю Динамо. Складається таке враження, що Суркіс колись їй в суп нас.ав.
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+3
-1
alex69 (Париж)
28.11.2020 в 20:21
I не особливо, а взагалi...Таке враження складаеться, як дiти чекали PlayStation5, так Катя ВАР, от i бавиться
+3
0
alex69 (Париж)
28.11.2020 в 20:28
Умники, которые минусуете, обоснуйте, может вообще судью с поля убрать?
Ответить
0
-1
Счётчик шансов (Полтава)
28.11.2020 в 19:58
Циган і Циганков осуществили постбарселоновскій кураж.
Ответить
0
-10
Матч Футболович
28.11.2020 в 19:46
Не болельщик дырявых, но такие удаления это смех... поехала нога, стукнул, ну жёлтую дай- максимум. Ворскла проиграла игру в первом тайме. Слабо как для третьей команды страны.
Ответить
+8
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.11.2020 в 19:54
Дырявые - это твои мамка с папкой? :) соболезную :)
Ответить
+4
-3
Матч Футболович
28.11.2020 в 20:01
Я сказал дырявые и ты тут как тут)) скажи дырка 4 глотнула от Барсы или наоборот, дырка загнала Ворсклу на два - и все понимают о ком речь) и даже ты - ущербный))) так что пукай в лужу дальше :)
+2
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.11.2020 в 20:06
Дірка ганебно відсмоктала від німецького середняка 0-10.)))
+3
-2
Gafan777 (Каменка)
28.11.2020 в 20:20
Согласен, реня типа бандытич ,дырка ущербный по жизни, несмотря на его ироничный ник. Чучело есть чучело ,не доделанное и обиженное по жизни, вот как то так у него, и это реально к его счастью или сожалению, хз.))
Ответить
+1
-3
oleg dynamo (львівська)
28.11.2020 в 19:42
а мені сподобалась гра ДК в першому таймі при відсутності Супряги з Вербичем в нападі,це зовсім друге кіно.Щеб Шепелєва(який часто "буксує") поміняти на Сидора наприклад і це був би найсильніший склад киян на сьогоднішній день.З заслуженою перемогою ДК!
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+5
-3
oleg dynamo (львівська)
28.11.2020 в 19:56
Каюсь за Бую забув,або Сидор або Буя,,
Ответить
+2
0
adidas77 (Cумы)
28.11.2020 в 20:19
Если выбирать, то конечно же Буяльский!
+3
0
oleg dynamo (львівська)
28.11.2020 в 20:22
adidas77 (Cумы) згідний Буя краще
+2
0
WOOLF_D (Чернигов)
28.11.2020 в 20:22
Согласен Шепелев моментами подтормаживал (не решился на удар с хорошей позиции во 2-м тайме, пару раз затянул с пасом), но при этом хорошо открывался в свободных зонах под передачу (предголевая передача в голе Вербича - сделал рывок в свободную зону, получил мяч, быстро и точно перевел на Де Пену). Моментами у парня чувствуется психологическая неуверенность, из-за чего он не может быстро принять решение (пробить по воротам или отдать передачу) - надеюсь Луческу улучшит его психологию. По качеству передач Шепелев одни из лучших в команде (когда чувствует себя уверенно )
Ответить
+2
0
WOOLF_D (Чернигов)
28.11.2020 в 19:40
Понравилась струтктура игры Динамо - чем качественней контролируешь мяч (выходя из-под прессинга не даваю навязать силовую борьбу) тем меньше возможностей для создания моментов у соперника и больше возможностей для создания потенциально-опасных атак. Исходя из последних 3-х матчей очень плохо в данную структуры вписывается Гармаш (даже в матче с Ингульцом где он забил гол) - низкая точность передач, владея мячем вступает в ненужную борьбу, частые потери - намного предпочтительней на его позиции смотрятся Сидорчук или Андриевский.
Ответить
+6
0
oleg dynamo (львівська)
28.11.2020 в 19:44
100%,Денис не для швидкого паса, він для заруби
Ответить
+3
0
amg333 (Kyiv )
28.11.2020 в 19:24
Как катюха не старалась подсобить ахметовской мрази,ничего не вышло.
Ответить
+15
-5
маклауд (Украина)
28.11.2020 в 19:38
Тьолка не змогла!)))
Ответить
+8
-1
UA Hero (Chernivtsi)
28.11.2020 в 19:19
До речі, в першому таймі: спочатка накладка в ногу гравцю Динамо, потім гра рукою в штрафній. Де пенальті???
Ответить
+10
-2
WOOLF_D (Чернигов)
28.11.2020 в 19:18
Модераторам сайта - на 61-й минуте Леднев заменил Шепелева, Андриевский играл весь матч
Ответить
+8
0
Лекарь (село Дарница)
28.11.2020 в 19:22
Ага. И гол забил Вербич, а не Вербичи. На поле был один Вербич, а не несколько
Ответить
+10
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
28.11.2020 в 19:16
В следующем туре Динамо играет дома с шахтёром-2, пусть Забарный отдохнёт перед мадьярами, ничего, прорвёмся. Но монзуль все равно продажная шл.юха!
Ответить
+12
-4
LEVgcUqs (Чернігів)
28.11.2020 в 19:16
Суддя козлянський разом з кротівницею Монзуль, цікаво як будуть оправдовувати цих горе супенісов, левоненко і метрешвилі?
Ответить
+14
-3
adidas77 (Cумы)
28.11.2020 в 20:22
Легко, как всегда и глазом не моргнут. Когда будут нести очередную ложь на всю страну!Пропог ндоны они такие!
Ответить
0
0
Димитър из Софии (София)
28.11.2020 в 19:12
Удаление нарисовали, ведь до этого был оффсайд. Обидно за судей, не могут судить!
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+13
-2
аалекс ( Крым)
28.11.2020 в 19:55
Красную за грубость или неспортивное поведение можно получить даже если игра уже остановлена.
Ответить
+2
-4
Alex.696 (Немирів)
28.11.2020 в 20:00
Там не було навмисних грубощів і неспортивної поведінки.
+1
0
Kristo (Львов)
28.11.2020 в 19:11
Арбитр Юрий Бойко??
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+1
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
28.11.2020 в 19:11
Динамо перемогло, легко, чисто, це те, що називається на класі, на дуже вищому класі. Хейтерша від Ахякого клубу, Монзуль приставлена на всі матчі Динамо, із своїм завданням від своїх господарів впоралась на повну котушку - наВАРила,так наварила! Виконала свою ганебну і зловісну роль: максимально знешкодити киянам; а видалення Забарного - це її великий внесок на майбутнє для своїх справжніх роботодавців, важливо ослабити Динамо за будь-що.
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+17
-3
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usovvictor (Kharkov)
28.11.2020 в 19:11
....да, так бы всегда играли - неплохо, очень неплохо. Про удаление - ребята,...здесь нанесение (возможность) тяжелой травмы, хоть и неумышленно, так что верно. Понимаю разочарование полтовчан, но Динамо видно было, что доминировало на поле, зато у вас Кане ну просто очарование - троих возить может. Так что Динамо с победой (хорошая работа), полтовчанам не расстраиваться, у вас еще будут победы... Хочется добавить, Супряга как теленок около штрафной, ну а Денис еще на проходящий поезд смотрел - не вписался...)
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+3
-4
Golfik25 (Киев)
28.11.2020 в 19:34
а если мяч вылетит за пределы поля и сломает нос болельщику, тоже грубая игра и удаление?
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+5
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
28.11.2020 в 20:35
...не надо поясничать, ясно же что непреднамеренное нарушение, но могло принести к травме серьезной. Решение судьи показало, что ребята, вы хоть и бьетесь до последнего, но азарт тоже имеет границы, калечить на всю жизнь никто не имеет право и голова на это дана....
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.11.2020 в 19:09
А потім після подарунків від суддів в ЧУ шахтар смокче 0-10 в ЛЧ
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+9
-3
миг-25 (киев)
28.11.2020 в 19:08
Даже вонючий донецкий Бомж-судейка и ахметчица Катька не помогли
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+11
-5
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.11.2020 в 19:08
Ахметівці у формі суддів це просто цирк. Вже після першого тайму повинно бути 5-0. Гепина повія це щось з чимось.
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+7
-2
NikosFutboloidos (Chop)
28.11.2020 в 19:05
Нажаль наш чемп дуже низького рівня. Команда #3 виглядає слабко проти "сьогоднішнього" Динамо.
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+8
-4
avatar
simargl (Чернигов)
28.11.2020 в 19:04
Перепуганная Ворскла ожидаемо проиграла. Не удивлен. Две красные карточки двум дуракам по делу. После короновирусный футбол стал совсем другим ...
Ответить
+3
-13
Golfik25 (Киев)
28.11.2020 в 19:04
Отличный матч со стороны Динамо. Думал, что будет напряженная борьба, но факту получилось, игра в одни ворота. Ворсклу не узнать было, вышли на поле, аля Шахтер-Боруссия. То есть, свои 6 мячей без борьбы взять и уехать домой. По игре, 6-7 мячей ворскла должна была получать, но где то не фартило, где-то вратарь тащил, а где-то монзуль заслуживала. По судейству- это полная дичь. шМонзуль игру убила. Левая красная Забарному, 2 пеналя не назначенных, оффсайды.
Ответить
+14
-3
adidas77 (Cумы)
28.11.2020 в 19:03
У меня вопрос не по моментам спорным,которые были не в пользу ДК.А в принципе по перепуганным нашим судьям ( особенно Монзуль)!В каком чемпионате , где футбол на голову интенсивнее, чем в УПЛ, можете увидеть подобный цирк вытворямымый судьями? Когда они каждые 5 минут бегают к ВАР???Такого цирка нет нигде в мире!!!
Ответить
+10
-1
avatar
simargl (Чернигов)
28.11.2020 в 19:07
Нигде в мире так хреново не играют ... а судьи боятся "общественного мнения" если судить не в пользу грандов
Ответить
+3
-10
миг-25 (киев)
28.11.2020 в 19:11
Эти уроды боятся Ахметова с включенным паяльником Эта донецкая тварь хоть и прячется в Бразилии -но через египтянина Павелко на судеек давит
+12
-3
adidas77 (Cумы)
28.11.2020 в 19:59
simargl (Чернигов) Ну и расскажи мне, как судьи судили в этом матче, особенно по отношению к ДК???Хотя возможно для тебя Ворскла это гранд!
+3
0
Alex.696 (Немирів)
28.11.2020 в 20:03
Що, сьогодні судді боялись нового гранда Ворсклу?
+1
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
28.11.2020 в 19:02
Чому Монзуль відмотала на три паси назад, щоб зафіксувати позагрою у Вербіча? І чому вона не відмотала на один пас назад, щоб зафіксувати офсайд у Степанюка?(до "порушення" Забарного). І мені тут хтось буде казати що Катерина не заангажована?
Ответить
+19
-3
adidas77 (Cумы)
28.11.2020 в 19:04
Это был дичайший цирк в исполнении Монзуль и ВАР!!!Такого нет нигде в мире, что бы судьи за один матч столько раз использовали эту систему.Есть миллион матчей, которые гораздо более грубые и интенсивнее этого. И нигде нет такого цирка с ВАР, как при Монзуль!!!
Ответить
+14
-3
UA Hero (Chernivtsi)
28.11.2020 в 19:12
Та шалава відмотувала би і 5 хвилин взад, лиш би напакостити...
Ответить
+9
-2
ВиктАн
28.11.2020 в 19:00
А за Ахмет Фк, который по сути украл у рядовых болельщиков ЧУкр и СбУ, не то что болеть не хочется, видеть этих тв@рей больше не хочется. Да шд был великим клубом, но пенисов тв его похоронил.
Ответить
+12
-3
leobmw3 (Киев)
28.11.2020 в 19:00
Да он и не думал, зачем обижать деда
Ответить
0
-6
oven333 (Полтава)
28.11.2020 в 19:00
Новый тренер ДК,с "динамовским сердцем",как и мечтала бабушка суркис,сделал первый взнос в новую должность?Но это не точно))
Ответить
+1
-12
Alex.696 (Немирів)
28.11.2020 в 19:56
Ответить
+2
0
ВиктАн
28.11.2020 в 18:57
Динамо с заслуженной победой!
Ответить
+9
-2
Лекарь (село Дарница)
28.11.2020 в 18:57
Победили и хорошо. Нормально играли. Но вот удаление Забарного лично у меня вызывает массу вопросов
Ответить
+13
-3
UA Hero (Chernivtsi)
28.11.2020 в 18:59
Так а за шо там видалення...підслизнувся... була чиста гра в мяч. Потім в падінні зачепив гравця суперника... За шо червона?
Ответить
+13
-1
Лекарь (село Дарница)
28.11.2020 в 19:03
Сам не розумію, за що червона. Якщо вже підходити прискипливо до цього моменту, то треба сказати, що в гравця Ворскли був оффсайд. І треба було ставити вільний удар, а не давати червону
+11
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
28.11.2020 в 19:13
Максимум - это свободный удар в сторону Ворсклы и жёлтую за типа "опасную игру".
+10
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
28.11.2020 в 19:14
Монзуль любить червоне.
+8
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
28.11.2020 в 19:37
Та по червоній навіть у Забарного мало питань... Так НЕНАВМИСНО, утім врізав по я... Там більше питань по ПЕНАЛЬТІ? Відвертий поштовх у спину, навіть без намагання дістатися м'яча, це хіба не порушення? Та і з другім коли гравець Ворскли виніс кругленького ліктем? Зупинка м'яча хіба може трактуватися, як пас?
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