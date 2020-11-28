Динамо - Ворскла 2:0. Максимов так и не придумал, как играть против Луческу

Накануне матча капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков заявлял, что полтавская команда сильна в первую очередь своим духом. Игроки сражаются друг за друга и кайфуют от игры - отсюда и результат (текущее третье место). Но Владимира неожиданно в составе "Ворсклы" не оказалось, как и анонсированных им бойцовских качеств у полтавчан.

Трудно сказать, так ли это кадровые потери сказались на команде Максимова. Все же отсутствие Ризныка, Чеснакова и Кулача - это много для "Ворсклы". Но и в худших ситуациях "Ворскла" выступала заметно лучше. Возможно, просчитался главный тренер, который отошел от тактики, которую наигрывал с начала сезона. Невозможность использовать Чеснакова заставила Юрия Максимова отойти от схемы с тремя центральными защитниками. На игру против "Динамо" вышли в центре Яворский и Альюн, а на флангах - Пердута и Ребенок. Неожиданно привязанным к правому флангу оказался Кане. Ибрагима мы привыкли видеть в качестве свободного художника, так он приносит максимум пользы. Однако на этот раз нигериец мяч почти не получал, как и Якубу на противоположном фланге. Наджеб больше волновался о том, как помочь Павлу остановить соперника.

Скляра и Пуцлина в центре поля оказалось недостаточно для противостояния динамовской полузащите. А отсюда и отсутствие обострений со стороны пары форвардов - Щербака и Степанюка. Мяч к ним не доходил, да и центрбеки "Динамо" следили за ними крайне внимательно.

Что касается "Динамо", то возникал вопрос, как будет выглядеть команда после изнурительного с точки зрения как психологии, так и физиологии матча против "Барселоны". Впрочем, после того, как коронавирус побороли ряд игроков, у Мирчи Луческу появился выбор. Наконец он смог использовать на левом фланге Виталия Миколенко, ведь партнером Забарного стал Попов. Дисквалифицированного Сидорчука в опорной зоне заменил Андриевский, выше располагались Шапаренко и Шепелев. Цыганков вернулся на правый фланг атаки, де Пена снова играл слева. На острие вышел Вербич. Как бы это не означало, что тренер постепенно теряет веру в перспективы Владислава Супряги ...

То, что "Динамо" будет владеть инициативой с первых минут, в целом было ожидаемо. Сомнения были относительно того, удастся ли киевлянам сломать обычно неуступчивую защиту "Ворсклы". Однако на этот раз полтавчане выглядели не то чтобы растерянно, но той искры, свойственной ей, не было и в помине. Как следствие, "Динамо" не просто контролировало мяч, а все ближе и ближе подбиралось к воротам Ткаченко.

В конце концов, счет удалось открыть чуть ли не с первой серьезной попытки (угловой на шестой минуте пропустим). Попов отдал хороший пас в разрез на Цыганкова, Виктор мяч принял не совсем удачно, но получился пас на Вербича, который здорово забежал за спины защитникам и в касание отпасовывает на того же Цыганкова, которому оставалось с пяти метров попасть в пустые ворота. Проходит несколько минут и киевляне забивают второй - де Пена классно пробил с линии штрафной, а Ткаченко опоздал с броском. Казалось, вполне легитимный гол. Но есть ВАР! Арбитр Юрий Иванов после длительных консультаций и просмотра эпизода взятие отменил, зафиксировав офсайд у Вербича в одном из предыдущих этапов атаки.

"Ворскла" выглядела деморализованной. "Динамо" не то чтобы разрывало соперника, но шансов не оставляло. И удвоило преимущество фактически со следующего момент. Беньямин Вербич продемонстрировал Владиславу Супряге, как должен играть качественный форвард, замкнув прострел де Пены с левого фланга. Словенец опередил защитника на ближней штанге. На 41-й минуте "Динамо" еще и на пенальти претендовало - после подачи с фланга мяч попал в руку Степанюку, арбитр снова смотрел повтор, но, видимо, захотел сохранить интригу на второй тайм. И лишь на последних минутах тайма подопечные Максимова несколько раз перешли центр поля, впрочем, без особого обострения.

На второй тайм не вышли Ребенок и Щербак, их заменили Кравчук и Пешич. Именно хорват создал самый опасный момент для "Ворсклы" за весь матч - он прорвался по флангу и отпасовал в центр, откуда бил Руслан Степанюк. Однако Георгий Бущан парировал. Это была 65 минута. "Ворскла" выглядела уже быстрее, впрочем, в ее действиях чувствовалась обреченность - "Динамо" уверенно играло на победу.

Собственно, киевляне могли выиграть этот матч с куда большим счетом. Непонятно, как Шапаренко не смог забить в начале второго тайма - отыгранный в эпизоде ​​Ткаченко в последний момент успел ногой отбить мяч. Скляр, будто что-то чувствовал, бросился от стенки на ближнюю штангу и отбил классный удар со штрафного от Леднева, вышедшего на замену. Тот же Богдан бил с угла вратарской после очередного забега с фланга, но попал в кого-то из защитников. Последний опасный момент в игре произошел на 80-й минуте, когда Цыганков после паса Шапаренко нанес удар с линии штрафной, Ткаченко отбил, а Дубко едва не срезал в свои ворота. Голкипер "Ворсклы" успел спасти ворота во второй раз. 19-летний Валерий перед этим заменил капитана Пердуту, также Максимов снял с игры Скляра, выпустив еще более молодого Власова.

Очевидно, тренер полтавской команды понимал, что этот матч был проигран еще в первом тайме. Сохранить лицо "Ворскле" не помогло и удаление Забарного за десять минут до конца. Илья был первым на мяче за Степанюка, выбил, но поскользнулся и нога пошла вверх в Руслана. Арбитр, предварительно просмотрев видео, решил показать красную. Впрочем, сегодня "Ворскла" была беспомощна, чтобы воспользоваться большинством. И бессмысленный фол Кане только это подчеркнул.

Откровенно не такой игры мы ожидали между лидером и третьей командой чемпионата, которая до этого давала бой чемпиону. Юрий Максимов продолжил свою неутешительную статистику противостояния с Мирчей Луческу - для него это уже девятое поражение от команд румынского тренера с общим счетом 0:30.

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28 ноября. Киев. НСК "Олимпийский"

"Динамо" - "Ворскла" 2:0

Голы: Цыганков 14 Вербич 37

"Динамо": Бущан - Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко - Андриевский - Цыганков, Шапаренко (Караваев 85), Шепелев (Леднев 61), де Пена (Гармаш 61) - Вербич (Супряга 81)

Тренер: Мирча Луческу

"Ворскла": Ткаченко - Пердута (Дубко 77), Яворский, Альюн, Ребенок (Пешич 46) - Кане, Скляр (Власов 77), Пуцлин (Челядин 72), Якубу - Степанюк, Щербак (Кравчук 46)

Тренер: Юрий Максимов

Арбитр: Юрий Иванов

Предупреждение: Пердута 3, Челядин 72, Скляр 76, Яворский 87

Удаление: Забарный 82 - Кане 90