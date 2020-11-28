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Иван Федык: По игре с Александрией не могу сказать, что довольны результатом
Наставник львовян подвел итоги ничьи с командой Шарана
Главный тренер "Руха" Иван Федык прокомментировал
"Ожидали большого количества борьбы, когда ехали сюда. Над этим работали на тренировках.
По игре не могу сказать, что довольны результатом. По поводу игры "Руха" – ребята молодцы. Надо над реализацией работать", – рассказал Федык.
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Источник:ФК "Александрия"
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