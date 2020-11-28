Иван Федык: По игре с Александрией не могу сказать, что довольны результатом

Главный тренер "Руха" Иван Федык прокомментировал ничью с "Александрией" в матче 11-го тура УПЛ.

"Ожидали большого количества борьбы, когда ехали сюда. Над этим работали на тренировках.

По игре не могу сказать, что довольны результатом. По поводу игры "Руха" – ребята молодцы. Надо над реализацией работать", – рассказал Федык.