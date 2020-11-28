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Динамо - Ворскла 2:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Уверенная победа подопечных Луческу

Динамо - Ворскла 2:0. Обзор матча и видео голов
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В рамках 11-го тура УПЛ киевское "Динамо" дома обыграло полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:0. Оба свои гола "бело-синие" забили в первом тайме - отличились вингеры Цыганков и Вербич. Поединок команды заканчивали в неполных составах: сначала на 82-й минуте встречи арбитр встречи Юрий Иванов удалил защитника хозяев Забарного, а спустя восемь минут красную карточку перед собой увидел вингер гсотей Ибрахим Кане.

Чемпионат Украины. Favbet лига. 11-й тур
28 ноября. Киев. НСК "Олимпийский"
"Динамо" - "Ворскла" 2:0
Голы: Цыганков 14 Вербич 37
"Динамо": Бущан - Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко - Андриевский - Цыганков, Шапаренко (Караваев 85), Шепелев (Леднев 61), де Пена (Гармаш 61) - Вербич (Супряга 81)
Тренер: Мирча Луческу
"Ворскла": Ткаченко - Пердута (Дубко 77), Яворский, Альюн, Ребенок (Пешич 46) - Кане, Скляр (Власов 77), Пуцлин (Челядин 72), Якубу - Степанюк, Щербак (Кравчук 46)
Тренер: Юрий Максимов
Арбитр: Юрий Иванов
Предупреждение: Пердута 3, Челядин 72, Скляр 76, Яворский 87
Удаление: Забарный 82 - Кане 90

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) УПЛ
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