Динамо - Ворскла 2:0. Обзор матча и видео голов

В рамках 11-го тура УПЛ киевское "Динамо" дома обыграло полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:0. Оба свои гола "бело-синие" забили в первом тайме - отличились вингеры Цыганков и Вербич. Поединок команды заканчивали в неполных составах: сначала на 82-й минуте встречи арбитр встречи Юрий Иванов удалил защитника хозяев Забарного, а спустя восемь минут красную карточку перед собой увидел вингер гсотей Ибрахим Кане.

Чемпионат Украины. Favbet лига. 11-й тур

28 ноября. Киев. НСК "Олимпийский"

"Динамо" - "Ворскла" 2:0

Голы: Цыганков 14 Вербич 37

"Динамо": Бущан - Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко - Андриевский - Цыганков, Шапаренко (Караваев 85), Шепелев (Леднев 61), де Пена (Гармаш 61) - Вербич (Супряга 81)

Тренер: Мирча Луческу

"Ворскла": Ткаченко - Пердута (Дубко 77), Яворский, Альюн, Ребенок (Пешич 46) - Кане, Скляр (Власов 77), Пуцлин (Челядин 72), Якубу - Степанюк, Щербак (Кравчук 46)

Тренер: Юрий Максимов

Арбитр: Юрий Иванов

Предупреждение: Пердута 3, Челядин 72, Скляр 76, Яворский 87

Удаление: Забарный 82 - Кане 90