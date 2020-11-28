Мирча Луческу: Я недоволен тем, как Гармаш вошел, точнее не вошел в игру

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мыслями после победы над полтавской "Ворсклой" в матче 11-го тура УПЛ.

- Уже два матча подряд Супряга не выходит в стартовом составе, в центре нападения играет Вербич. Вы в нем разуверились?

- COVID-19 внес определенные изменения во все аспекты игры – и в организацию игры, и в состав. Супряга долгое время играл, выходил в стартовом составе, ведь он молодой и перспективный футболист. Но у нас все игроки в равной степени претендуют на место в стартовом составе. Вербич тоже после травмы долгое время приходил в себя, долгое время не играл, но затем прибавлял и прибавлял. Однако то, что он сейчас играет, не значит, что он – игрок основного состава, а Супряга – нет.

- Как оцените судейство – отмену чистого гола, удаление Забарного?

- Мне нечего комментировать по этому вопросу, так как я тоже ничего не понял.

- Во втором тайме вы провели двойную замену, после чего на минут 5-7 события пошли не по сценарию "Динамо". Не пожалели ли вы об этих заменах?

- Я не собирался делать эти замены, но в ближайшие дни нам предстоит следующая игра. Мы дали отдохнуть одним игрокам и предоставили игровое время другим. Я недоволен тем, как Гармаш вошел, точнее не вошел в игру. Действительно, мы немного потеряли в контроле мяча в середине поля, хотя продолжали создавать моменты в атаке. Но уже не было такого контроля мяча, какой был до замен.

- Сложилось впечатление, что VAR очень негативно сказался на динамике игры. Наверное, рекордное время ушло сегодня на проверки при помощи VAR…

- Я высказывал свое мнение еще когда УЕФА проводило собрание тренеров со всей Европы. Я тогда сказал Мишелю Платини, что я против введения VAR, мотивируя это тем, что теряется красота, динамика футбола.

Например, когда игрок идет в подкат, и в динамике это выглядит как мужская борьба, то при просмотре замедленного повтора на некоторых кадрах эпизод выглядит совсем по-другому, что приводит к красным карточкам. Нога в последний момент немного поднимается или, поскользнувшись, игрок совсем немного цепляет оппонента. Считаю, что футбол от таких эпизодов только теряет.

Если все время руководствоваться повторами и рекомендациями VAR, то игры придется заканчивать вшестером-всемером. Футбол – это контактная игра, в которой никто не хочет уступать. Должно быть, я – человек другого поколения, и мне кажется, что спектакль от этого нововведения теряется.

- С чем связано непопадание в заявку на сегодняшнюю игру Виталия Буяльского?

- Вчера на тренировке он пошел в клинч с Денисом Гармашем, и при столкновении у него пострадало ребро.