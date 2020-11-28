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В муках. Днепр-1 - Шахтёр 0:1

Премьер-лига
(3 голосов)

Победа, на которую не наиграли

В муках. Днепр-1 - Шахтёр 0:1
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Нынешние "Днепр-1" и "Шахтёр" - это игра в рулетку. Обе команды не в состоянии стабильно провести весь сезон и стабильно теряют очки. Днепряне, например, на прошлых выходных против "Миная" по желанию и движению показали футбол уровня аутсайдера УПЛ. "Горняки" так низко не падают, но всё же очки в нынешнем сезоне даются намного тяжелее, чем в предыдущем чемпионате. К тому же, дончане сейчас и вовсе в какую-то осеннюю хандру впадают: два абсолютных провала в Лиге чемпионов, потеря очков в выигрышном (после 50 минут игры) поединке с "Александрией", ничья с "Ворсклой", когда тайм играли в большинстве. Давления добавляет отставание от "Динамо", которое к стартовому свистку этой встречи увеличило отрыв до шести баллов.

"Шахтёр" сегодня не показал чемпионского футбола. Как и с "Боруссией", сегодня плохо работала середина поля. Вновь держал темп Марлос, которому старался помогать Тете. Остальные действовали иннертно, а восходящая звезда Маркос Антонио и вовсе выпал из игры.

За первый тайм команды на двоих не создали ни одного нормального момента. Перспективную контратаку после обрезки Матвиенко разгонял Довбик, но сам же всё испортил, а у противоположных ворот неплохо пробивал со штрафного Майкон - немного неточно.

Всё остальное время проходило в поисках вариантов. Их не было ни у одной из сторон. "Шахтёр", понятно, больше держал мяч и пытался понять, как играть с насыщенной и компактной обороной, а "Днепр-1" не мог довести до завершения хотя бы одну из своих контратак.

Как раз центр поля в дебюте второй половины попытался расшевелить Луиш Каштру, сняв с игры Майкона и Антонио. Но привело ли это к каким-то глобальным переменам? Нет. Это было то же владение перед штрафной Юрчука, но без вывода кого-то на удар.

Спокойно выдохнуть у "горняков" была возможность в середине тайма, когда Марлос после контакта с, кажется, Логиновым упал. Казалось, что ВАР сыграет в сторону гостей, но просмотра повтора не было вообще - эпизод заиграли, проведя несколько минут в атаках на те и другие ворота.

Кроме сомнительного момента с пенальти можно отметить разве что ещё один штрафной от Майкона - крутил под стойку, а Юрчук в эффектном прыжке вытащил. Плюс финальную десятиминутку "горняки" начали с неожиданного прохода Матвиенко и его заброса черпачком на Фернандо - единственный форвард гостей перебросил голкипера вместе с воротами.

Гол пришёл как-то неожиданно. Словно бьёшь всю жизнь в стену, а она в какой-то понятный только ей момент даёт трещину. Так получилось и сейчас: банальный прострел слева от Сиприано, все махнули мимо мяча, а Цуриков дал пробить из-под себя Тете.

"Шахтёр" не дал "Динамо" увеличить отрыв, но радости от этой победы не много. До конца календарного года ещё два тура. И если команда не найдёт ответа, как создавать моменты, то впереди ещё будет потеря очков. Ну, а "Днепр-1" провёл классический для андердога матч: минимум в атаке, максимум в обороне. Но не фартануло. Это четвёртое кряду поражение для подопечных Игора Йовичевича.

Favbet-лига. 11-й тур
Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Денис Шурман (Вишнёвое)
Ассистенты: Александр Войтюк (Запорожье), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)
СК Днепр-1 - Шахтер 0:1
Гол: Тете 88
СК Днепр-1: Валерий Юрчук, Александр Сафронов, Артем Довбик, Игорь Когут (Дмитрий Коркишко 80), Сергей Булеца (Алексей Чичиков 73), Егор Ярмолюк (Сергей Кравченко 74), Сергей Логинов, Лукас Тейлор, Франциско Ди Франко, Владислав Дубинчак (Андрей Цуриков 61), Александр Сваток
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Маркос Антонио (Алан Патрик 46), Марлос (Тарас Степаненко 90), Тете, Манор Соломон (Тайсон 46), Николай Матвиенко, Майкон (Виктор Коваленко 61), Маркиньос Сиприано, Валерий Бондарь, Фернандо
Предупреждения: Майкон 51, Алан Патрик 61, Марлос 89

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Комментарии (116)
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DimON1976 (Днепр)
28.11.2020 в 22:29
Только один вопрос к Йодовичу: "Кто приказал выпустить Коряченко?" "Зачем Миху поменяли на тебя?" - это уже второстепенно...
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0
-3
avatar
vasa pupkis (Киев)
28.11.2020 в 22:22
сидите ровно на диванчиках))) эксперды. Шахта нормально сходит в отпуск, возможно, поменяет тренера и в этом году натянет мусоров с тем же отрывом как и в прошлом году.
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+5
-5
DimON1976 (Днепр)
28.11.2020 в 22:24
Явный даунбасовский даунист! Спи спокойно, ублюдок!
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+6
-4
avatar
Kolibri (Киевоград)
28.11.2020 в 22:24
То что голубчиков развалит и сомнения не может быть!
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+1
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
28.11.2020 в 22:25
Я так зрозумів, ти на дивані найрівніший.
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+4
-2
Матч Футболович
28.11.2020 в 22:19
Кризис жанра.Болельщики Шахтера за 20 лет отвыкли от таких мучений... три очка есть, но чувства превосходства в ЧУ, которое было последние лет ... наддать отсутсвует. Очень много баласта в составе и на лавке, нет нападающего кроме Мораеса, стареющие лидеры, пионеры в защите и на воротах... очень слабо для уровня, к которому приучил Шахтёр.
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+4
-3
DimON1976 (Днепр)
28.11.2020 в 22:23
А есть чувство удовлетворения от превосходства в течение 20 лет??? ( что в принципе является вашей больной фантазией).
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+3
-4
Матч Футболович
28.11.2020 в 22:30
Димон, за последние 20 лет - есть. Очень много знаковых игр, сезонов, трофеев которые Шахтёр подарил своим болельщикам. Дай Бог Днепру половину того, чего достиг Шахтёр за 20 лет - и вы будете счастливы и не таким злым)
+1
-4
avatar
vasa pupkis (Киев)
28.11.2020 в 22:24
не ссы, зимой вернут Кайоде и Сикана, нормально отдохнут в отпуске и будут дальше рвать)))
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+2
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.11.2020 в 22:29
То так, це - дві зірки світового масштабу.
+1
-2
Comment06 (Украина)
28.11.2020 в 22:14
Шахтер хотел, но не мог, Днепр не мог, и не хотел. Шахтер всю игру безрезультативно нагнетал, выкладывался (даже бразильцы не жалели ни своих, ни чужих ног), днепряне во втором тайме каждые 5-10 мин как подкошенные падали на поле, но через минуту возвращались в игру без врачебной помощи. Гол забит случайный благодаря нелепой ошибке опытного Кравченко. Шахтер начало лихорадить с полуфинала ЛЕ, а сейчас в глубоком кризисе- и в ЛЧ, и в ЧУ. Еще месяц назад этим же составом красиво обыграл в гостях самый титулованный клуб мира, а превратился в беспомощного евнуха. Один из последних шансов для тренерского штаба и лидеров команды будет в этот вторник, но детей на всякий случай от телевизоров лучше убрать.
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+3
0
DimON1976 (Днепр)
28.11.2020 в 22:20
Судя по всему- у тебя проблемы с "этим"))) "Не мог", "не хотел", "а может быть смог бы". Твой клуб купил очередную игру, что не нравится? Да, СК - ещё то дерьмо, но пока не выпустили Корюченко - была ничья...
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+3
-3
Матч Футболович
28.11.2020 в 22:26
Но пока не стартовал ЧУ, Днепр был выше Шахтера в таблице благодаря алфавиту...))
0
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.11.2020 в 22:11
А чого Степан Тарасенко не грав з перших хвилин?
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+2
-2
DimON1976 (Днепр)
28.11.2020 в 22:13
Берёг усталость!
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+2
-5
DimON1976 (Днепр)
28.11.2020 в 22:11
Где прессухи? Интересно, что скажет Йодович за появление Коряченко!
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+2
-1
Геродот (Винница)
28.11.2020 в 22:09
Смотрел на игру Шахтера и думал, неужели это та команда, которая выиграла прошлый чемпионат с отрывом в два десятка очков? Думал, что после такого пролета с Боруссией будут рвать и метать, чтобы реабилитироваться. А увидел на поле едва ползающую, играющую поперек поля команду с немощной атакой, абсолютно немотивированными игроками, неспособными обыграть один в один, сыграть нестандартно, пробить по воротам. И это при том, что во втором тайме вышли игроки основы - Тайсон, Коваленко, Патрик. Но ничего с их выходом в игре не поменялось. Отбывал на поле номер Тайсон, который уже давно мыслями в Бразилии, совершенно ничего не показали на поле и два других. И если бы не удар Тете на 88 минуте, команда сегодня получила очередную бездарную ничью. В общем, от прошлогодней команды осталась только бледная тень. Как по мне, нужно создавать новый Шахтер, наигрывать молодых, оправить на пенсию Марлоса, весь матч ходивший пешком, да и то поперек поля, отпускать Тайсона, не желающего играть за команду, убирать балласт в виде Патрика, абсолютно нулевого Сиприано, никакого Фернандо. Ну и самое главное, команде нужен новый тренер, поскольку Каштру показал полную неспособность руководить командой во всех отношениях. Что касается игры Днепра-1, то комментировать здесь особо нечего. Вышли с одной мыслью - не пропустить. Потому и буквально с первых минуть начали тянуть время. Вратарь по 2-3 минуты вводил мяч, игроки долго валялись на траве после каждого столкновения. Практически всю игру провели на своей половине поля. Могли конечно зацепиться за очко. Да не вышло. Четвертая баранка подряд, что говорит о явном кризисе в команде.
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.11.2020 в 22:05
Один тайм нормально провели у грі на запасному полі Реалу уЛЧ - і фарсу як у комісарши.У вівторок для кротів - момент істини. Радіти такому убозству не маю морального права.
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+2
-4
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Kolibri (Киевоград)
28.11.2020 в 22:25
Скудный, а расскажи какие нормальные игры и где в группе провело Динамо?
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0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.11.2020 в 22:30
А це гілка Динамо? Ми тут усі оплакуємо відсутність гри та тренера ШД, а ти відволікаєшся.
+1
-1
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Kolibri (Киевоград)
28.11.2020 в 22:35
Так и не про ЛЧ разговор))
0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.11.2020 в 22:36
Це все ввзаємнозалежні турніри.
0
0
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Kolibri (Киевоград)
28.11.2020 в 22:36
У тебя биполярочка?))
0
0
Саша Киев Украина (Киев)
28.11.2020 в 22:01
Кравченко обеспечил себе безбедную старость... Помог родной Донецкой команде... Им в Днепре снова не платят, что люди ищут заработок?!
Ответить
+2
-6
DimON1976 (Днепр)
28.11.2020 в 22:05
А тебе в Киеве платят? Фуйню какую-то несёшь!
Ответить
+3
-3
Саша Киев Украина (Киев)
28.11.2020 в 22:11
Есть мнение что не сливал Кравченко?
+1
-3
DimON1976 (Днепр)
28.11.2020 в 22:12
Есть мнение, что только полный долбо@б мог его выпустить на поле!
Ответить
+3
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.11.2020 в 22:13
Хотіли як краще...
+2
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
28.11.2020 в 21:56
Весь наш футбол - это уровень Греции, Румынии......
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+2
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.11.2020 в 22:03
Глянь в таблицю коефіцієнтів,убогий, де ми а де румуни, а потім будеш всепропальствовать.
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+2
-3
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Kolibri (Киевоград)
28.11.2020 в 22:20
Через пару лет глянешь, глянь по этому году!
+2
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.11.2020 в 22:31
Боюся що зза пару років або Емір помре, або віслюк.
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.11.2020 в 21:55
Кротам треба підписати Селезньова. Тому 9 голів до рекорду залишилося.
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+1
-7
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Kolibri (Киевоград)
28.11.2020 в 21:57
А Динамо - Милю)
Ответить
+3
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.11.2020 в 22:10
Кроти можуть купити у Динамо Каргбо, класний нап.
0
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
28.11.2020 в 22:21
Он с динамовским сердцем, так что никак)
0
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
28.11.2020 в 22:22
Да и Супряга - агонь!)))) Там все очень клевого уровня))))
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.11.2020 в 22:37
З а Супрягу дають 7 млн, а за Коваленка - нічого. Ферштейн?
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
28.11.2020 в 22:38
Кто там что даёт?))))))) Сами себе чего-то придумывают))))
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
28.11.2020 в 21:55
Сладость или гадость?!
Ответить
0
-4
Djibouti (Djibouti)
28.11.2020 в 21:54
Очень интересный матч
Ответить
+1
-2
alex 66 (Кременчуг)
28.11.2020 в 21:52
Заголовок статьи полностью отвечает игре, ШД родили гол на ошибке Кравы. За 90 мин кружева вокруг да около, никакой яркости в игре, за такие бабки поле должны рыть и стремиться в чемпионы, а так блювотная и безхребетная игра. 3 очка , ну то таке.
Ответить
+5
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
28.11.2020 в 21:58
Вот и Я об этом(
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+3
-3
DimON1976 (Днепр)
28.11.2020 в 21:47
Уберите на @уй этого пенсионера Кравченко!!! Сколько можно выпускать это чмо на поле? Кучерявый выпускал... теперь Очкарик... это шо, специально? Этот гоблин берёт и забивает себе. "Сахтёл не может? Допоможем!" ))) 3,14 здец сколько уже таких результативных ошибок за Кравченко! Возомнил себя Златаном??? Идиот! После этого ни угловой нормально подать, ни штрафной... Удачи в борьбе за 14 место, чмыри!!! @уй кто придёт на ваши матчи даже после пандемии, ублюдки!
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+5
-3
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Kolibri (Киевоград)
28.11.2020 в 21:52
Так и играть толком некому, если Гладкий, Селезнев вернулись и в стартах играют. Ща Миля прийдет, то о чем говорить?
Ответить
+2
-4
Papaye (Dnipro)
28.11.2020 в 21:54
При Рамосе он более молодой сидел в ФК в глубоком запасе, а сейчас ему 37 и, видите ли "опытный капитан"! Тьфу, блин!!!!
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+4
-1
kanoist (мариуполь)
28.11.2020 в 21:43
Красавцы,Днепр хоть и цифрой-1, возрождается,молодцы...был приятно удивлен качественной игрой Днепра... Ну а Шахтер походу в яме,и Каштру ,ничего не сможет сделать! Вывод,надо менять тренера...ничего он нового не может предложить Шахтёру,с таким подбором игроков,они должны рвать всех и в Украине и в Европе!!!
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+5
-6
Jovan Markoski
28.11.2020 в 21:42
Победа есть победа. ) Главное, что Дырку 3-0 чпокнули. ) В ответной игре повторим.) Только на этот раз 5-0 будет. )
Ответить
+8
-15
amg333 (Kyiv )
28.11.2020 в 21:45
Ты ошибся дырку 10-0 чпокнули,но ещё все впереди)))..Реал и Интер ещё почпокает)))
Ответить
+10
-10
Jovan Markoski
28.11.2020 в 21:47
Дырка заглотнула от молодежки Барсы 0-4. )))
+10
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.11.2020 в 21:49
Дно відсмоктало від бундессереднячка 0-10. Ганьба. Реал опустить їх ще більше. А Інтер доб'є.
+4
-7
Jovan Markoski
28.11.2020 в 21:52
Чмокасса, ты еще не сдохла? )))
+8
-4
Golfik25 (Киев)
28.11.2020 в 21:46
Прально, похер на чемпионство, главное в одной игре победить)) ждем игру с Реалом, надеемся на 6-0 как с Бурусиеей
Ответить
+4
-10
avatar
Kolibri (Киевоград)
28.11.2020 в 21:48
И вас это реально радует? Радует что Украина опустится на дно и ЛЧ будет как космос до которого никому не добраться?!
+6
-3
Golfik25 (Киев)
28.11.2020 в 21:50
вы сами себя в это дно тяните. Радуетесь победе над Динамо, а в других матчах дно, что в ЛЧ что в ЧУ
+4
-8
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.11.2020 в 21:50
Може порадувати лише те, якщо Наперсточник закінчить так як Алік Грек.
+3
-8
schabay (Краснодон)
28.11.2020 в 21:52
Гульфик перхоть всю под зубильную собрал?
+5
-5
DimON1976 (Днепр)
28.11.2020 в 22:00
Надеюсь твою дырку чпокнут где-то на 10-0))) сколько ж вас долбодятлов на даунбасе...
Ответить
+3
-7
Дыр0к0л (Лондон)
28.11.2020 в 22:10
Эти "долбодятлы" загоняли батальон Днепр-1 в котлы!
+2
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.11.2020 в 22:18
Ага, потім їх повезли у Псков, і там вночі зарили як собак.
+3
-4
Дыр0к0л (Лондон)
28.11.2020 в 22:27
Ну так, кто виноват, что украинское руководство кинуло своих вояк?? Пришлось их в Псков вывозить и там зарывать, чтобы земли Донбасса всяким гуаном не заражать!!
+2
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
28.11.2020 в 22:28
Дыр0к0л (Лондон), ты питар заднеприводный, как и твои родители долб-бы, которые такое ЧМО обоссаное как ты на свет вышкребли. Закрой свое хлебало, чепушило в рот драное.
+3
-2
Термит (Киев)
28.11.2020 в 21:40
Дурак залетел... Значит с Реалом не повезет, жаль...
Ответить
+7
-3
amg333 (Kyiv )
28.11.2020 в 21:46
Один раз повезло,на этом хватит
Ответить
+2
-6
Papaye (Dnipro)
28.11.2020 в 21:40
Кравченко!!! Всё было хорошо до его выхода. Сразу стало ясно, что не устоим. Махнуть мимо мяча в несложной ситуации и на последних минутах запороть два потенциально опасных момента элементарно не сумев навесить с углового и штрафного? Как вообще можно ему капитанскую повязку отдавать? Ну и Довбэнь! Здоровенный детина, который просто ломится без мысли (как и Цуриков), выглядит инородным телом на поле.
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+5
-3
Dimka26 (Чернигов)
28.11.2020 в 21:45
ему уже давно пора завязывать... не понимаю для чего он еще играет.
Ответить
+7
0
DimON1976 (Днепр)
28.11.2020 в 22:02
Насчёт Довбыка абсолютно не согласен!!! А Кравченко - чмо и выпускают его специально - это да...
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+1
-1
avatar
ascent (Луксор)
28.11.2020 в 21:39
Шахтер с Динамо словно поменялись местами: теперь Шахтер вымучивает победы ...
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+8
-7
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Kolibri (Киевоград)
28.11.2020 в 21:40
Все печаль!
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+2
-4
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.11.2020 в 21:46
Зря ахметов ворует половину бюджета страны? :)
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+4
-5
schabay (Краснодон)
28.11.2020 в 21:49
С тобой не делится?Вор должен сидеть в тюрме - ав прокуратуру написать слабо - обладая такими данными?
+3
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.11.2020 в 21:57
А в прокуратурі такі ж ахметівські шавки сидять як і в УПЛ та УАФ.
+1
-5
avatar
waleo (Киев)
28.11.2020 в 21:37
отскочили
Ответить
+10
-3
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Kolibri (Киевоград)
28.11.2020 в 21:35
А если по матчу, то сдаётся впечатление, что выиграть надо было одному Тете, остальные просто вышли на работу, так как конец месяца и скоро зарплата.......
Ответить
+5
-6
avatar
Siren05 (Мариуполь)
28.11.2020 в 21:33
ШД атакует однообразно. Почти все команды к их манере приспособились. Конечно бразильцы очень техничны. Но почему нет дальних ударов или даже со средних дистанций. Такое впечатление, что мяч хотят закатить в ворота. За весь матч нанести всего 8 ударов в сторону ворот и 4 по воротам при тотальном преимуществе - это занадто мало... Явный кризис идей у ШД, по моему мнению...
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+8
-3
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scorpius (Ck)
28.11.2020 в 21:33
Не смотря на победу, игра показала, что Шахтер очень плох сейчас. 4 место в группе ЛЧ это вопрос времени, в УПЛ же сейчас главная задача не отпустить бобров далеко, потому как о большем говорить не приходится. К сожалению, Каштру не способен вытащить команду из ямы сейчас, поэтому ждем зимней паузы.
Ответить
+8
-2
alexfc (Киев)
28.11.2020 в 21:32
Это не футбол, а какое-то убожество
Ответить
+7
-1
avatar
ascent (Луксор)
28.11.2020 в 21:41
Так ты должен был к такому футболу уже привыкнуть... Не чемпионат Испании смотрим...
Ответить
+7
-2
Dimka26 (Чернигов)
28.11.2020 в 21:44
в том чемпионате кстати тоже начинается убожество)))) уже Сеерия А получше))
+7
-1
аалекс ( Крым)
28.11.2020 в 22:04
Причем лучше не первый год. Ушел Роналду, сник Месси и чемп поблек.
+3
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.11.2020 в 21:30
Сергій Кравченко підвів махом мимо м'яча свій колишній клуб. Закінчуй вже, ти не Роналду чи Ібрагимович.
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+11
-1
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tolina-ystas (Краматорск)
28.11.2020 в 21:29
Сложно представить как за такой короткий промежуток времени можно нормальную игру команды превратить в такую тягомотину.При таком наборе игроков допускать такие игры вещь невозможная.Уважающий себя тренер не стал бы ждать когда его попросят с пляжа а просто подал бы в отставку.
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+4
-1
schabay (Краснодон)
28.11.2020 в 21:46
А уважающие себя игроки?
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+3
-1
leobmw3 (Киев)
28.11.2020 в 21:28
всех на пляж в БРАЗИЛИЮ получать витамин Д Каштру на галеры пусть выгрибает
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+5
0
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usovvictor (Kharkov)
28.11.2020 в 21:27
...у Каштру что, затяжная депрессия от проигрышей? Днепр спасибо, хорошо держались, ну а Шахтеру судьба помогла, хотя мог и оступиться, спасибо Кравченко...
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+8
0
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DynamoKiyv (Київ)
28.11.2020 в 21:27
Очень жаль. Чуток Днепру-1 не хватило для ничьи.
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+7
-7
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таврия19752009 (симферополь)
28.11.2020 в 21:27
Разогнать под команды оставить ,Тете ,Саломона,Степаненко,Додо
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+4
-6
аалекс ( Крым)
28.11.2020 в 22:01
Матвиенко, Исмаили, Соломона, Антонио, ну и Мораеса с натяжкой.
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.11.2020 в 22:08
З натяжкой це як: натягнути спочатку, а потім вигнати?)
0
-3
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таврия19752009 (симферополь)
28.11.2020 в 22:09
Корниенко конечно тоже
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+2
-1
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
28.11.2020 в 21:27
А дідові пора на пенсію... мало того, що гол через нього - ще й ні однієї нормальної подачі...
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+3
-2
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
28.11.2020 в 21:27
Каштру Нада гнать прям сейчас. Даже Днепр временами лучше смотрелся. Моментов почти не было у Шахтёра да и забили чисто от дела случая
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+5
-2
аалекс ( Крым)
28.11.2020 в 21:57
Забили нормально, но по количеству моментов не поспоришь.
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0
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таврия19752009 (симферополь)
28.11.2020 в 21:25
Каштру в отставку .перед сезоном не усилить защиту ,оставить только одного нападающего ,не давать даже шанс тому же Судакову и ещё молодому высокому нападающиму с дубля не помню как фамилия.выпускать Фернандо и сиприано никаких.это ещё коноплянка травмирован а так бы вообще ппц
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+4
-3
Dimka26 (Чернигов)
28.11.2020 в 21:28
За Фернандо и Сиприано бабки заплатились. А много времени давали молодым игрокам из академии другими тренерами? Ну это так, ради справедливости.
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2020 в 21:29
с фернандо неплохой опорник получился бы
+2
-4
Dimka26 (Чернигов)
28.11.2020 в 21:33
TIRAN (Донецк (Украина!)), уже был когда-то такой опорник с таким именем
+1
-2
аалекс ( Крым)
28.11.2020 в 21:33
Хиловат маленько для опорника.
+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2020 в 21:44
Dimka26 (Чернигов) 28.11.2020 в 21:33, был фернандиньо
0
-1
аалекс ( Крым)
28.11.2020 в 21:51
TIRAN (Донецк (Украина!)) 28.11.2020 в 21:44 Был и Фернандо, котрый потом в Сампдории и Спартаке играл неплохо. У нас кстати не проявился.
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
28.11.2020 в 21:52
TIRAN (Донецк (Украина!)), ай-яй-яй. Грех тебе не помнить другого Фернандо опорника, которого потом сплавили в Сампдорию.
+1
0
football_soccer (Украина)
28.11.2020 в 21:39
он выпускал Судакова в матче с Ворсклой.... потеря на потере , ни одного качественного действия в атаке. К тому же хватает того, что регулярно дается шанс Трубину и Бондарю , один то мячик в себе ворота сам закинет, другой подыгрывает нападению соперника своими действиями
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+4
0
Dimka26 (Чернигов)
28.11.2020 в 21:42
Обидно, что таким хоть дается шанс, а Вакуле даже и шанса не дают, хотя в Мариуполе он выглядел очень убедительно и на месте нападающего он бы не потерялся
+3
0
аалекс ( Крым)
28.11.2020 в 21:54
Dimka26 (Чернигов) Да и Зубкова зря продали, сейчас бы оч пригодился.
+1
-1
Dnepr1978 (Днепропетровск)
28.11.2020 в 21:25
Довбик "финтанул" на 4-ой минуте, не ожидал. При Йововиче команда проседает физически. Это видно по тому же Когуту. Понравился Тейлор. Матч как при первом матче Колтуна.
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+2
-1
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simargl (Чернигов)
28.11.2020 в 21:23
Очень тяжело дались эти очки Шахтеру. Днепр с Ивичевичем и без него разные команды. В целом смотримый матч.
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+5
-4
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Kolibri (Киевоград)
28.11.2020 в 21:29
Шахтер на легке резервом должен обыгрывать 4.1 и куражится..... а это все печаль полная. Как подтверждение тому еврокубки. Нах туда делегировать пять команд, что бы Кипр, Румыны, Шведы..... рейтинг поднимали своего футбола? Печаль. Даже не то что тролить, а жаль Шахтер, Динамо, Зорьку......
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0
-4
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Kolibri (Киевоград)
28.11.2020 в 21:23
Нет в Украине футбола((((((((
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+4
-6
Лекарь (село Дарница)
28.11.2020 в 21:26
Веревка - мыло - крюк
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+4
-4
Golfik25 (Киев)
28.11.2020 в 21:22
Ну как игра кроты? Довольны?)) позорище.
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+7
-10
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scorpius (Ck)
28.11.2020 в 21:25
Нет не довольны. Но 3 очка есть сегодня, так что дыне расслабляться рано)
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+8
-6
Golfik25 (Киев)
28.11.2020 в 21:36
с такой игрой от кротов, можно спокойно расслабиться. Ели ели в чемпионате пижитесь, про ЛЧ молчу, там 10-0 на лицо
+3
-4
Golfik25 (Киев)
28.11.2020 в 21:37
Днепру1 бы чуть больше мастерства, и не было бы даже 1 очка.
+3
-4
avatar
scorpius (Ck)
28.11.2020 в 21:40
Не спорю что у нас сейчас проблемы, ну а вам то чего радоваться, неужели Луческу игру наладил и в ЛЧ всё четко? А может в чемпионате всё безупречно? По личной встрече что-то не видать
+5
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2020 в 21:22
димаколяденко не заработал сегодня
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+4
-5
аалекс ( Крым)
28.11.2020 в 21:22
Вымучили. Горняки всегда отличались яркой, атакующей игрой со слабой защитой и реализацией. Защита на том же уровне, а реализовывать почти нечего. Не угадал Ахметов с тренером. Всех кто болел за Шахтер с победой. Понравился только Матвиенко и комментатор матча.
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+5
-4


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