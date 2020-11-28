В муках. Днепр-1 - Шахтёр 0:1

Нынешние "Днепр-1" и "Шахтёр" - это игра в рулетку. Обе команды не в состоянии стабильно провести весь сезон и стабильно теряют очки. Днепряне, например, на прошлых выходных против "Миная" по желанию и движению показали футбол уровня аутсайдера УПЛ. "Горняки" так низко не падают, но всё же очки в нынешнем сезоне даются намного тяжелее, чем в предыдущем чемпионате. К тому же, дончане сейчас и вовсе в какую-то осеннюю хандру впадают: два абсолютных провала в Лиге чемпионов, потеря очков в выигрышном (после 50 минут игры) поединке с "Александрией", ничья с "Ворсклой", когда тайм играли в большинстве. Давления добавляет отставание от "Динамо", которое к стартовому свистку этой встречи увеличило отрыв до шести баллов.

"Шахтёр" сегодня не показал чемпионского футбола. Как и с "Боруссией", сегодня плохо работала середина поля. Вновь держал темп Марлос, которому старался помогать Тете. Остальные действовали иннертно, а восходящая звезда Маркос Антонио и вовсе выпал из игры.

За первый тайм команды на двоих не создали ни одного нормального момента. Перспективную контратаку после обрезки Матвиенко разгонял Довбик, но сам же всё испортил, а у противоположных ворот неплохо пробивал со штрафного Майкон - немного неточно.

Всё остальное время проходило в поисках вариантов. Их не было ни у одной из сторон. "Шахтёр", понятно, больше держал мяч и пытался понять, как играть с насыщенной и компактной обороной, а "Днепр-1" не мог довести до завершения хотя бы одну из своих контратак.

Как раз центр поля в дебюте второй половины попытался расшевелить Луиш Каштру, сняв с игры Майкона и Антонио. Но привело ли это к каким-то глобальным переменам? Нет. Это было то же владение перед штрафной Юрчука, но без вывода кого-то на удар.

Спокойно выдохнуть у "горняков" была возможность в середине тайма, когда Марлос после контакта с, кажется, Логиновым упал. Казалось, что ВАР сыграет в сторону гостей, но просмотра повтора не было вообще - эпизод заиграли, проведя несколько минут в атаках на те и другие ворота.

Кроме сомнительного момента с пенальти можно отметить разве что ещё один штрафной от Майкона - крутил под стойку, а Юрчук в эффектном прыжке вытащил. Плюс финальную десятиминутку "горняки" начали с неожиданного прохода Матвиенко и его заброса черпачком на Фернандо - единственный форвард гостей перебросил голкипера вместе с воротами.

Гол пришёл как-то неожиданно. Словно бьёшь всю жизнь в стену, а она в какой-то понятный только ей момент даёт трещину. Так получилось и сейчас: банальный прострел слева от Сиприано, все махнули мимо мяча, а Цуриков дал пробить из-под себя Тете.

"Шахтёр" не дал "Динамо" увеличить отрыв, но радости от этой победы не много. До конца календарного года ещё два тура. И если команда не найдёт ответа, как создавать моменты, то впереди ещё будет потеря очков. Ну, а "Днепр-1" провёл классический для андердога матч: минимум в атаке, максимум в обороне. Но не фартануло. Это четвёртое кряду поражение для подопечных Игора Йовичевича.

Favbet-лига. 11-й тур

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Денис Шурман (Вишнёвое)

Ассистенты: Александр Войтюк (Запорожье), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)

СК Днепр-1 - Шахтер 0:1

Гол: Тете 88

СК Днепр-1: Валерий Юрчук, Александр Сафронов, Артем Довбик, Игорь Когут (Дмитрий Коркишко 80), Сергей Булеца (Алексей Чичиков 73), Егор Ярмолюк (Сергей Кравченко 74), Сергей Логинов, Лукас Тейлор, Франциско Ди Франко, Владислав Дубинчак (Андрей Цуриков 61), Александр Сваток

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Маркос Антонио (Алан Патрик 46), Марлос (Тарас Степаненко 90), Тете, Манор Соломон (Тайсон 46), Николай Матвиенко, Майкон (Виктор Коваленко 61), Маркиньос Сиприано, Валерий Бондарь, Фернандо

Предупреждения: Майкон 51, Алан Патрик 61, Марлос 89