Денис Попов: Не сказал бы, что с Ворсклой была легкая прогулка

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов прокомментировал победу над полтавской "Ворсклой" в матче 11-го тура УПЛ.

- Не сказал бы, что была легкая прогулка. "Ворскла" - хорошая команда, не зря идет на третьем месте. Поэтому, полтавчане дали нам бой и сопротивление. Здорово, что мы создали хорошие моменты и забили. Это то, чего нам не хватало в предыдущих матчах.

- Не очень жестко сегодня играли? Две красные карточки за поединок...

- Комментировать судейские решения - не мое. Однако, как по мне, то не надо было давать красную карточку нашему игроку. По инерции он не мог никак убрать ногу. Это игровой момент. Судья так решил. Не знаю, как комментировать.

- А что касается пенальти?

- Таких моментов было два: в первом тайме и во втором. Даже человек признался, что мяч попал в руку и не назначили пенальти. Непонятно, как судят, нет последовательности. В одном моменте - одно решение, в аналогичном - другое.

- Насколько для защитника важно играть на ноль?

- Конечно, сохранить ворота "сухими" приятно и это придает позитивные эмоции. Значит, хорошо отработали. Да, были ошибки, без них никак.

- После разгромного счета в матче с "Барселоной" какие слова нашел Луческу, чтобы вдохновить команду на "Ворсклу"?

- Конечно, после "Барселоны" настроение было очень плохое. Но на эту игру не нужно было каких-то слов. "Ворскла" дышит нам в спину находясь на третьем месте. И вся команда понимала, что нужно любой ценой выигрывать и добывать очки. Да, он настраивал и много теории было, разбирали соперника. Все понимали, что нужно выигрывать.

- Скажи пару слов о предстоящем поединке с "Ювентусом". Чего ожидаете?

- После сегодняшней игры настроение позитивное. Нам нужно добывать очки, в первую очередь, чтобы была евровесна. Это главная задача.

- Влияют ли на вас изменения в составе в каждом матче?

- Честно вам скажу, после COVID-19 очень тяжело войти в ритм. Футболисты с резерва играют и основного состава, много матчей провели. Это не проблема. Может, кому-то некомфотно. Но, в целом, все нормально. Все понимают друг друга.

- Роналду "съешь" на поле?

- Это громко так говорить. Роналду - великий футболист. Будем стараться. Мы всегда играем на победу. Но против таких невероятных команд неправильно говорить, что их "съедим". Нужно трезво смотреть на ситуацию.