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Луиш Каштру: Должен быть откровенным - нам не удалось подготовить эту игру

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "горняков" подвел итоги матча с днепрянами

Луиш Каштру: Должен быть откровенным - нам не удалось подготовить эту игру
Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу над "Днепром-1" в матче 11-го тура УПЛ.

— Насколько удалось вам восстановить команду после игры Лиги чемпионов?

— Должен быть откровенным - нам не удалось подготовить эту игру. Единственное, что мы попытались за 48 часов восстановить ребят и просто приехать на игру.

— Вы действительно имеете жесткий график, но вы готовились к этому. Как тогда планируете проводить остаток сезона в таком ритме?

— Самой большой проблемой является календарь. Прошлый сезон мы закончили полуфиналом Лиги Европы, а через три дня уже начали новый сезон. Не отдыхая вовсе. В других команд, которые достигли этих стадий еврокубков, было 7-15 дней на отдых. Мы за три дня начали новый сезон. В таком ритме много игровых нюансов, принципов забывается, они теряются. У нас нет тренировок, чтобы научиться чему-то новому. Работаем только на восстановление. И кроме этого плотного календаря, нас поразила волна ковида, некоторые футболисты получили травмы. Знаем, что "Днепр-1" сейчас страдает также от определенных кадровых проблем.

Мы живем такой жизнью сейчас: прилетаем, выезжаем на матчи, играем. Наверное, нужно 40 игроков, чтобы проводить матчи в таком режиме. Я ни в коем случае не говорю это, чтобы себя защитить. Просто администрации всех клубов должны понимать, насколько трудно сейчас готовить команду. Это совершенно новый вызов. И мы смотрим на все чемпионаты - везде постоянные сюрпризы. Одни и те же команды играют очень нестабильно.

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В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ СК Днепр-1 Луиш Каштру
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Источник:
СК "Днепр-1"

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Комментарии (4)
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balamyt (Boston)
28.11.2020 в 23:58
Если честно ...то Йовичевич с командой был ближе к Ничьей чем к поражению...Кто-то критикует его что Кравченко выставил. ,но на поле были Все резервы что были способны выйти не поле ...Не хватило концентрации...Акело снова ..Промахнулся...Выходит что и смена тренера не сработала..Значит проблемы не только в тренере..Явно напрашивается необходимостиь усилить состав и игру...в Зимний перерыв..,но я сомневаюс что будить ли сейчас их спонсор тратить на это свои деньги. Днепр1 никак не может выйти из полосы невезения и нефарта.Жаль мой город ,который потерял команду нашей мечты..ФК Днепр.. К моему сожалению возродить ее на базе СК Днепр1 ..у города нет соответствующих срезств.. Остались лишь амбиции и желание ,но этого Мало...Пока все усилия напасны.Остается только ждать новых перемен..и милости от Судьбы..
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0
0
balamyt (Boston)
29.11.2020 в 00:14
Что касается Шахтера , то слухи о его серьезных проблемах ,по моему ,Сильно преувеличены...Каштру тут ни при чем...просто играя в таком режиме браз. морально и физ. устали..Как получающий в бою Нокауты с сильными противниками пытается ,не выбрасывая полотенца сохранить силы и мотивацию для игры..Шахтеру..грубо говоря легче пер...ть чем другим..нух..ть..Он ,при всем моем уважении к ДинамоК ..которое при Лучаску перестраивается...остается Флагманом УПЛ. при временных трудности Сегодня это проявилось ,но Днепр1 не смог этим воспользоватся..
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0
-1
DimON1976 (Днепр)
28.11.2020 в 23:26
Да, наверное, интервью Йовичевича никому здесь и не нужно, да? Уа-футбол -4???
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+1
-1
lucky_guy
28.11.2020 в 23:26
Вот так откровение! Удивил так удивил...
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+1
-2


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