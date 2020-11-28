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Луиш Каштру: Должен быть откровенным - нам не удалось подготовить эту игру
Наставник "горняков" подвел итоги матча с днепрянами
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал
— Насколько удалось вам восстановить команду после игры Лиги чемпионов?
— Должен быть откровенным - нам не удалось подготовить эту игру. Единственное, что мы попытались за 48 часов восстановить ребят и просто приехать на игру.
— Вы действительно имеете жесткий график, но вы готовились к этому. Как тогда планируете проводить остаток сезона в таком ритме?
— Самой большой проблемой является календарь. Прошлый сезон мы закончили полуфиналом Лиги Европы, а через три дня уже начали новый сезон. Не отдыхая вовсе. В других команд, которые достигли этих стадий еврокубков, было 7-15 дней на отдых. Мы за три дня начали новый сезон. В таком ритме много игровых нюансов, принципов забывается, они теряются. У нас нет тренировок, чтобы научиться чему-то новому. Работаем только на восстановление. И кроме этого плотного календаря, нас поразила волна ковида, некоторые футболисты получили травмы. Знаем, что "Днепр-1" сейчас страдает также от определенных кадровых проблем.
Мы живем такой жизнью сейчас: прилетаем, выезжаем на матчи, играем. Наверное, нужно 40 игроков, чтобы проводить матчи в таком режиме. Я ни в коем случае не говорю это, чтобы себя защитить. Просто администрации всех клубов должны понимать, насколько трудно сейчас готовить команду. Это совершенно новый вызов. И мы смотрим на все чемпионаты - везде постоянные сюрпризы. Одни и те же команды играют очень нестабильно.
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