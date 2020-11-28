Йовичевич: Ребята заслужили хотя бы очко за то, что показали на поле

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" в матче 11-го тура УПЛ.

— Смешанные эмоции. Обидно проигрывать. "Шатер" терпел сегодня с мячом, потому что мы очень грамотно сыграли в обороне, в высоком прессинге, в средней и нижней зоне, где были в большинстве. Просто закрывали все дороги "Шахтеру", который индивидуально очень сильный. Они могут решать в каждой атаке судьбу матча. Но у "Днепра-1" были бойцовские качества и тактическая организация, которые нам позволили контролировать игру без мяча. Обидно, что результат такой. Зашли в серию негативных результатов. Глобально – у нас должно быть больше очков, чем есть. Сегодня претензий к команде нет. Если "Днепр-1" будет играть так, как сегодня, то можем думать о более высоких целях. Это был их лучший состав, кроме Мораеса, Степаненко и Корниенко. Обидно за результат, но благодарен ребятам.

— Насколько сложно было подобрать состав, учитывая отсутствие арендованных? Прокомментируйте игру Ярмолюка.

— Команда, которая хочет что-то выиграть, не должна жаловаться, выбирать место или время, а просто отдавать все силы. Нынешнее состояние команды нас объединило, и это продемонстрировало, что степень доверия между командой и тренерами является высоким. 8 футболистов не могли сегодня участвовать в матче. Ребята, которые вышли сегодня заслужили хотя бы очко за то, что показали на поле. Конечно, из-за короны сейчас тяжелый период у всех команд, плюс есть травмированные. Важны для нас и два арендуемые футболисты, которые изменили нас существенно. Все остальные, которые пополнили состав - молодцы. Все шло к ничьей, но в меньшинстве мы пропустили. Должны научиться быть хитрее в таких моментах.

А по Ярмолюку – это актив "Днепра-1". 16-летний пацан, который выдал игру на уровне взрослого по зрелости, солидности, объему работы и дисциплине. Он дебютировал в 16 лет в Украине U-21 у Ротаня. Он – будущее украинского состава, я как тренер не переживал, ставя его в состав. Я увидел, что с его характеристиками мы можем сегодня обыграть "Шахтер". Он оправдал это. Конечно, поскольку он молодой, должны быть осторожными, чтобы он шел верным путем. В то же время должен обеспечить ему игровую практику, ведь такой талант бывает очень редко.

— Какая ситуация с травмированными? Они смогут еще сыграть в этом году?

— У Дугласа есть проблема с икрой и коленом, так что он не будет до конца этой части чемпионата играть. Батагов тоже получил травму голеностопа. А этот полузащитник очень хорошо себя чувствует в обороне. В матчах, где можно закрыться, он был бы альтернативой. Коронавирус тоже сыграл свою роль. У нас было несколько случаев. Не в тонусе Кравченко, Адамюк. Впереди принципиальный матч в Кубке, нужно думать об этом.

– Есть трансферные планы? Планируете усилить атаку?

— Конечно, мы уже сделали диагностику команды на тренировках и матчах, на какие позиции мы можем стать лучше, увеличить конкуренцию. Чтобы изменения можно было переломать ход матча в нашу пользу.

— Чем вызвана замена Сарнавского на Юрчука в воротах?

— У нас два очень хороших вратаря. Что Сарнавский, что Юрчук – можем дать спокойно шанс обоим. Юрчук сегодня оправдал доверие своими действиями, сыграл зрело, дал спокойствие команде, несколько раз выручил. Он почти не играл, и хотели дать ему шанс, который он оправдал.