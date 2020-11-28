Беньямин Вербич Что бы Динамо не сделало, судьи всегда идут смотреть VAR

Вингер "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал победный матч его команды против полтавской "Ворсклы":

" "Ворскла" занимает третье место в таблице, хорошо выступает в этом сезоне. Также мы знаем эту команду, поскольку совсем недавно играли с ними в финале Кубка Украины. Тренерский штаб предупреждал нас о том, что у соперника очень опасные контратаки. Но мы с первых минут очень надежно играли позади, контролировали мяч, а потом нашли пространство у “Ворсклы” в защите и забили два мяча. Желательно было бы забивать еще, но потом сели назад. Впрочем, особых проблем все равно не почувствовали.

Надо же еще посмотреть эпизод с удалением Забарного. Это VAR, они все знают, все видят. Но они одни моменты смотрят, а другие - нет. Вы тогда уже все смотрите, не только против "Динамо"... Как по мне, удаление несправедливо. Например, в первом тайме игрок "Ворсклы" тоже с прямой ногой пошел на меня. Но его почему-то не удалили. Мы же, что бы ни сделали, всегда идут смотреть VAR. Вот, есть нарушение... Да, есть, но тогда каждую ситуацию надо смотреть", - сказал Вербич.