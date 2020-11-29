Днепру-1 сегодня исполняется 5 лет

Сегодня, 29 ноября, "Днепру-1" исполняется 5 лет.

За это время клуб преодолел большой путь из Второй лиги в УПЛ, где выступает уже второй сезон.

Среди достижений клуба – победа в группе Второй лиги, победа в Первой лиге, а также два полуфинала Кубка Украины.

На данный момент "Днепр-1" занимает 11-е место в УПЛ, проиграв 4 последних матча в чемпионате.