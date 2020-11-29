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Днепру-1 сегодня исполняется 5 лет

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда уже второй год выступает в УПЛ

Днепру-1 сегодня исполняется 5 лет
Новина українською

Сегодня, 29 ноября, "Днепру-1" исполняется 5 лет.

За это время клуб преодолел большой путь из Второй лиги в УПЛ, где выступает уже второй сезон.

Среди достижений клуба – победа в группе Второй лиги, победа в Первой лиге, а также два полуфинала Кубка Украины.

На данный момент "Днепр-1" занимает 11-е место в УПЛ, проиграв 4 последних матча в чемпионате.

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В статье: СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.11.2020 в 10:01
Іграшки можна подарувати.
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