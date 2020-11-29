Тете – после победы над Днепром-1: Мы нацелены только на первое место

Вингер "Шахтера" Тете прокомментировал победу над "Днепром-1" (1:0).

– Знали, что "Днепр-1" – сильная команда, что она будет прессинговать и усложнять нам задачу. Так и произошло, но, слава богу, мы добились положительного результата.

– Во втором тайме команда немного ожила. Что тренерский штаб говорил в перерыве?

– Чтобы мы показывали свою силу, силу воли, для того чтобы забить и победить. Нужно было идти вперед. Мы начали больше прессинговать, оставались с мячом намного больше времени, полностью доминировали и таким образом добились положительного результата.

– Какие эмоции от гола в самом конце матча?

– Конечно, прекрасные. Прежде всего хочу поблагодарить бога. Я очень много работаю. Мы с Сиприано договорились, что он будет простреливать таким образом, и я замкнул, забил гол. Очень хорошо получилось. Рад победе команды.

– Насколько победа над "Днепром-1" влияет на командный дух?

– Вне всяких сомнений, влияет только положительно. Самое главное – побеждать всегда. После ничьей нам это удалось. Очень счастливы и будем продолжать работать, потому что нам нужно первое место в чемпионате, – сказал Тете официальному сайту "горняков".