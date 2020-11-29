  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тете – после победы над Днепром-1: Мы нацелены только на первое место
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тете – после победы над Днепром-1: Мы нацелены только на первое место

Премьер-лига
(1 голосов)

Автор победного гола высказался после игры

Тете – после победы над Днепром-1: Мы нацелены только на первое место
Новина українською

Вингер "Шахтера" Тете прокомментировал победу над "Днепром-1" (1:0).

– Знали, что "Днепр-1" – сильная команда, что она будет прессинговать и усложнять нам задачу. Так и произошло, но, слава богу, мы добились положительного результата.

– Во втором тайме команда немного ожила. Что тренерский штаб говорил в перерыве?

– Чтобы мы показывали свою силу, силу воли, для того чтобы забить и победить. Нужно было идти вперед. Мы начали больше прессинговать, оставались с мячом намного больше времени, полностью доминировали и таким образом добились положительного результата.

– Какие эмоции от гола в самом конце матча?

– Конечно, прекрасные. Прежде всего хочу поблагодарить бога. Я очень много работаю. Мы с Сиприано договорились, что он будет простреливать таким образом, и я замкнул, забил гол. Очень хорошо получилось. Рад победе команды.

– Насколько победа над "Днепром-1" влияет на командный дух?

– Вне всяких сомнений, влияет только положительно. Самое главное – побеждать всегда. После ничьей нам это удалось. Очень счастливы и будем продолжать работать, потому что нам нужно первое место в чемпионате, – сказал Тете официальному сайту "горняков".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Тете
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Шахтер

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...