Беньямин Вербич забил свой 25-ый гол за Динамо в УПЛ

"Динамо" победило "Ворсклу" в рамках УПЛ на НСК Олимпийский со счетом 2:0. Второй гол в матче на 36-ой минуте забил вингер киевлян Беньямин Вербич. Для словенца он стал уже 25-ым в футболке киевского клуба в чемпионате Украины.

Вербич побил достижение Александра Алиева и Дениса Гармаша, в которых по 24 забитых мяча. На одной ступеньке с ним расположены Дьемерси Мбокани и Артем Беседин.

Любимой командой словенца является "Заря" - им игрок забил семь голов.

Беньямин Вербич перешел в "Динамо" с "Копенгагена" за 4 млн евро в январе 2018 года. За это время футболист провел за столичный клуб 102 матча во всех турнирах, забив 34 гола и отдав 10 ассистов. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает словенца в 7 млн ​​евро.