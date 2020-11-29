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Беньямин Вербич забил свой 25-ый гол за Динамо в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Словенец обогнал в списке бомбардиров киевского клуба Алиева и Гармаша

Беньямин Вербич забил свой 25-ый гол за Динамо в УПЛ
Новина українською

"Динамо" победило "Ворсклу" в рамках УПЛ на НСК Олимпийский со счетом 2:0. Второй гол в матче на 36-ой минуте забил вингер киевлян Беньямин Вербич. Для словенца он стал уже 25-ым в футболке киевского клуба в чемпионате Украины.

Вербич побил достижение Александра Алиева и Дениса Гармаша, в которых по 24 забитых мяча. На одной ступеньке с ним расположены Дьемерси Мбокани и Артем Беседин.

Любимой командой словенца является "Заря" - им игрок забил семь голов.

Беньямин Вербич перешел в "Динамо" с "Копенгагена" за 4 млн евро в январе 2018 года. За это время футболист провел за столичный клуб 102 матча во всех турнирах, забив 34 гола и отдав 10 ассистов. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает словенца в 7 млн ​​евро.

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В статье: Динамо (Киев) УПЛ Беньямин Вербич
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Источник:
Динамо Киев

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
29.11.2020 в 14:17
Нормальный был плеер, непонятно что с ним дед сделал(
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Димитър из Софии (София)
29.11.2020 в 13:59
Беня топ на уровне УПЛ, но выше прыгнуть наверное врятли получится, зато нам много пользы принести еще может спокойно.
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