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Маркос Антонио: Сомневаюсь, что местные погодные условия дадут нам больше шансов в следующем матче с Реалом

Премьер-лига
(2 голосов)

Игроку нравится выступать в украинском клубе

Маркос Антонио: Сомневаюсь, что местные погодные условия дадут нам больше шансов в следующем матче с Реалом
Новина українською

Полузащитник "горняков" Маркос Антонио поделился мыслями относительно матчей своей команды против "Реала" в Лиге Чемпионов:

"Винисиус и Родриго являются прекрасными игроками. Они уже доросли до уровня топ-футболистов.

На матч с "Реалом" мы вышли очень сосредоточенными, играли очень целенаправленно. Знали, что будет очень сложный матч. Нам удалось забить первыми и добиться хорошего результата.

Факторы погоды не влияют. Хотя правда, что в Украине очень холодно. Но вы должны играть, не думая об этом. Сомневаюсь, что местные погодные условия дадут нам больше шансов в следующем матче с "Реалом".

Все мы знаем, что Рамос - великий игрок. Но мы думаем не о сопернике, а о себе. "Шахтер" всегда был сильной командой. Раньше нам не хватало игроков из-за коронавируса. Но теперь все в команде здоровы.

Доволен хорошими словами обо мне, но сейчас играю за «Шахтер». У меня контракт на несколько лет. Если перейду в топ-клуб - буду счастлив. Но сейчас я должен думать о выступлениях за “горняков”. Это очень хороший клуб для роста. Здесь очень хорошо работают с молодежью. Кроме того, в команде много бразильцев, а тренер из Португалии. Он очень помогает такому молодому игроку, как я. Талант в этой профессии очень важен, но еще большее значение имеет работа. Моя позиция - центральный полузащитник. Здесь я всегда играл.

Я не могу выбрать кого-то из пары "Реал" - "Барселона" ", - сказал полузащитник.

Матч пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов между "горняками" и "сливочными" начнется 1 декабря в 19:55 на НСК Олимпийский. "Шахтер" занимает третье место в квартете В с четырьмя очками в активе, "Реал" разместился на второй позиции с семью зачетными баллами.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Маркос Антонио
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Источник:
Mundo Deportivo

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