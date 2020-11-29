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Чемпион вторых таймов. Минай - Заря 0:3

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане во второй игре подряд делают результат после перерыва

Чемпион вторых таймов. Минай - Заря 0:3
UA-Футбол
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Отчёт о матче читайте в ближайшее время

Ужгород. Стадион "Авангард"
Главный арбитр: Владимир Новохатний (Киев)
Ассистенты: Александр Холодинский (Харьковская область), Владимир Журибида (Луцк)
ФК Минай - Заря 0:3
Голы: Владислав Кочергин 53, Дмитрий Иванисеня 58, Александр Гладкий 61
ФК Минай: Антон Каниболоцкий, Тарас Сакив, Анатолий Нуриев, Олег Голодюк (Андрей Ткачук 46), Даниил Кныш (Алексей Шпак 66), Антон Шиндер, Василий Пыняшко, Мислав Матич (Репо Малепе 65), Максим Лопырёнок (Шемми Маембе 46), Александр Снижко (Алексей Хахлев 80), Кирилл Меличенко
Заря: Никола Василь, Владислав Кочергин (Сергей Гринь 82), Александр Гладкий (Аллахяр 74), Виталий Вернидуб (Егор Назарина 66), Джоель Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев (Игорь Чайковский 82), Артём Громов (Михайло Перович 74), Денис Фаворов, Владлен Юрченко, Андрейс Цыганикс
Предупреждения: Олег Голодюк 14, Антон Шиндер 30, Анатолий Нуриев 89 - Виталий Вернидуб 14

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В статье: Заря (Луганск) ФК Минай
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Комментарии (5)
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Jovan Markoski
29.11.2020 в 16:07
Луганчане молодцы! После АЕКа машина завелась. ) Ожидаем подобной игры в следующих матчах. )
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+5
0
Запорізьке Торпедо (zp)
29.11.2020 в 16:03
норм, Заря выходит на свой привычный уровень, так шо готуйте сраки)
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
29.11.2020 в 16:23
Ты уже подготовил ???
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0
-2
avatar
ascent (Луксор)
29.11.2020 в 16:30
на свой счет принял?
0
0
avatar
ascent (Луксор)
29.11.2020 в 15:55
Всё по плану!
Ответить
+3
-1


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