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Техническое поражение сборной и комментарий Суркиса. Включай сегодня Профутбол Digital

Премьер-лига
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Техническое поражение сборной и комментарий Суркиса. Включай сегодня Профутбол Digital
Новина українською

В воскресенье, 29 ноября в 21:20 на Youtube выйдет в эфир очередной выпуск программы Профутбол. Ведущие Владимир Зверов и Сергей Пейчев в компании экспертов обсудят все главное, что произошло в футболе за неделю. В частности, в выпуске:

  • Швейцария - Украина: реакция игроков сборной Украины на техническое поражение 0:3
  • ЭКСКЛЮЗИВ! Игорь Суркис о лидерстве Динамо в УПЛ
  • Днепр-1 - Шахтер. Готов Шахтер к Реалу?
  • Роман Григорчук - чемпион Беларуси! Когда тренер вернется в Украину?
  • Он воспитал Милевского, Алиева, а теперь стал тренером Оболони. Выведет Павел Яковенко оболонцев в УПЛ?

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