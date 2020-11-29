Премьер-лига
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Техническое поражение сборной и комментарий Суркиса. Включай сегодня Профутбол Digital
В воскресенье, 29 ноября в 21:20 на Youtube выйдет в эфир очередной выпуск программы Профутбол. Ведущие Владимир Зверов и Сергей Пейчев в компании экспертов обсудят все главное, что произошло в футболе за неделю. В частности, в выпуске:
- Швейцария - Украина: реакция игроков сборной Украины на техническое поражение 0:3
- ЭКСКЛЮЗИВ! Игорь Суркис о лидерстве Динамо в УПЛ
- Днепр-1 - Шахтер. Готов Шахтер к Реалу?
- Роман Григорчук - чемпион Беларуси! Когда тренер вернется в Украину?
- Он воспитал Милевского, Алиева, а теперь стал тренером Оболони. Выведет Павел Яковенко оболонцев в УПЛ?
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