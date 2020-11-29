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ФК Минай - Заря 0:3. Обзор матча и видео голов
Все решилось за восемь минут второго тайма
В матче 11-го тура чемпионата Украины "Минай" принимал "Зарю." Луганчане решили исход матча во втором тайме, забив три мяча за восемь минут. Голами в составе гостей отметились Кочергин, Иванисеня и Гладкий. После этого тура команда Скрипника идет на 8-м месте турнирной таблицы, а подопечные Кобина расположились на 10-й позиции.
Ужгород. Стадион "Авангард"
Главный арбитр: Владимир Новохатний (Киев)
Ассистенты: Александр Холодинский (Харьковская область), Владимир Журибида (Луцк)
Голы: Владислав Кочергин 53, Дмитрий Иванисеня 58, Александр Гладкий 61
ФК Минай: Антон Каниболоцкий, Тарас Сакив, Анатолий Нуриев, Олег Голодюк (Андрей Ткачук 46), Даниил Кныш (Алексей Шпак 66), Антон Шиндер, Василий Пыняшко, Мислав Матич (Репо Малепе 65), Максим Лопырёнок (Шемми Маембе 46), Александр Снижко (Алексей Хахлев 80), Кирилл Меличенко
Заря: Никола Василь, Владислав Кочергин (Сергей Гринь 82), Александр Гладкий (Аллахяр 74), Виталий Вернидуб (Егор Назарина 66), Джоель Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев (Игорь Чайковский 82), Артём Громов (Михайло Перович 74), Денис Фаворов, Владлен Юрченко, Андрейс Цыганикс
Предупреждения: Олег Голодюк 14, Антон Шиндер 30, Анатолий Нуриев 89 - Виталий Вернидуб 14
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