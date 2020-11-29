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Колос - Десна 1:1. Держите руки при себе

Премьер-лига
(1 голосов)

Два пенальти и отмененный гол гостей - все из-за игры рукой

Колос - Десна 1:1. Держите руки при себе
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

С незапамятных времен в футбольном мире появился такой штамп - "игра за шесть очков". Фразу, которую говорят по поводу и без него, сегодня используем и мы, в качестве предыстории к матчу "Колос" - "Десна". Два участника еврокубков нынешнего сезона, которые на двоих сыграли там три встречи, и в этой кампании занимают высокие места, но в прошлом туре синхронно проиграли "Ворскле" и "Львову". Чтобы и дальше идти в еврокубковой зоне и воспользоваться осечкой "Ворсклы", сегодня обоим коллективам нужно было побеждать. Шанса на ошибку не было ни для кого.

Перед началом игры серьезные проблемы с составом (а кому сейчас легко) были у Александра Рябоконя. Опытный наставник не мог рассчитывать на Калитвинцева и Тотовицкого, которые во многом делают погоду впереди. И если Владислава мог заменить Гуцуляк, то выход опорника Арвеладзе на позиции "десятки" удивил многих. Костышин отправил в бой всех проверенных бойцов, оставив на скамейке запасных основного пенальтиста Евгения Селезнева. И, как показало время, вероятно, лишил его очередного гола в нынешнем сезоне.

При выходе на футбольное поле команды подзарядились адреналином от известной композициеи "Can`t be touched", которую исполнял, не в живую, небезызвестный боксер Рой Джонс. Символично, что сегодня он провел выставочный бой против Майка Тайсона. Возможно именно данный трек повлиял на игроков и арбитра, ведь первую половину встречи скучной точно не назвать. Дважды главный арбитр матча указывал на 11-метровую отметку, причем каждый раз за игру рукой. Сначала круглый нашел кисть Моствого в штрафной, после чего Лысенко идеально исполнил приговор арбитра. "Десна" ответила ударом с той же дистанции в исполнении Будковского. Тут эпизод был не настолько явным, а Романову даже пришлось смотреть повтор, после чего он и принял решение.

Колос - Десна 1:1. Держите руки при себе - изображение 1

За исключением двух "точек", можно отметить неплохой удар головой в исполнении Лысенко, а также активность Михаила Мудрика, который неплохо действовал на левом фланге. Второй тайм - и вновь ВАР. Началось все с того, что Ефим Конопля принял в штрафной шикарную дальную передачу Огири, после чего нанес прицельный удар в дальний угол. "Северяне" начали поздравлять молодого чемпиона мира с первым голом за клуб, но тут судьи вне поля заметили нечто, на что сразу внимание обратить было сложно. Имереков остановил мяч рукой, развернулся, отдал на Мудрика, тот на Огирю, и только после была отдана передача на Коноплю. С одной стороны, рука действительно была. С другой, после этого прошло порядка 30 секунд времени. Судите сами...

Решение арбитра только раззадорило футболистов "Десны", которые рванулись вперед, пытаясь восстановить, по их мнению, справедливость. С положительной стороны выделялись Мудрик и Арвеладзе, а Конопля имел еще один момент, который был даже опаснее незасчитанного гола, но защитник попал в Волынца. Голкипер "Колоса" и до этого, и после выручал свою команду, а потому, можно сказать, что ему удалось исправиться после провала на прошлой неделе.

Колос - Десна 1:1. Держите руки при себе - изображение 2

Свой гол черниговчане так и не нашли, а ближе к концу матча их начали покидать силы, на что, вероятно, и делал ставку "Колос", сидевший в обороне весь второй тайм. Они в боевом стиле провели последние десять минут, а Ореховский мог даже приносить ковалевцам три очка, но после навеса пробил выше ворот. Вышедший на замену Селезнев в этом эпизоде просил пенальти, но игры рукой там не было, а значит и претендовать было не на что.

По итогу, мы можем похвалить черниговскую "Десну", которая сумела проснуться во втором тайме и в целом смотрелась интереснее крепкого "Колоса". Конопле еще долго будет сниться момент с отмененным голом, а также с моментом, когда он пробил в Волынца из удобной позиции. Команда Костышина выглядела не настолько убедительно, но где проваливалась оборона, всегда выручал голкипер, который сегодня стал героем Ковалевки. Вот такая вышла боевая ничья, после которой только и будет разговоров, что о действиях главного арбитра.

Favbet-лига. 11-й тур
Ковалевка. Стадион "Колос"
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Ассистенты: Тарас Клименко (Киев), Максим Чос (Киев)
Колос - Десна 1:1
Голы: Владимир Лысенко 12 (пен.) - Филипп Будковский 27 (пен.)
Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Евгений Селезнев 53), Евгений Смирный, Денис Антюх (Павел Ореховский 75), Александр Черноморец, Евгений Новак, Алексей Зозуля, Владислав Емец, Андрей Богданов, Евгений Задоя (Олег Ильин 75)
Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе, Михаил Мудрик, Андрей Мостовой, Алексей Гуцуляк (Максим Дегтярёв 85), Ефим Конопля, Филипп Будковский, Максим Имереков
Предупреждения: Евгений Смирный 24, Андрей Богданов 67 - Максим Имереков 56, 90+5, Ефим Конопля 67
Удаление: Максим Имереков 90+5

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В статье: Владимир Лысенко Филипп Будковский Десна (Чернигов) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (70)
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IhorSt (Львів)
29.11.2020 в 20:01
Даремно валите на ВАР. Проблема стара - "ручні" і "продажні" судді. Наївно було думати, що техніка спроможна переламати те, що будувалося в нас десятиліття. І з чим ми не хочемо боротися. Ось живий приклад того, що людина сильніша за техніку:):) Менше року знадобилося СИСТЕМІ, щоб навчитимся використовувати ВАР в своїх цілях. От і все, малята. Система вічна - її ж кормлять самі учасники змагань. А потім здивовано дивляться на те, що самі породили.... З.І. Не вболіваю ні за одну з цих команд, хоча й з симатією ставлюся до тренерів, особливо п. Рябоконя.
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0
0
wavo65
29.11.2020 в 19:57
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
alex69 (Париж)
29.11.2020 в 19:48
Была бы возможность клубам самим выбирать играть ли матч с ВАР или без, я думаю никто бы не соглашался, и потребность ВАР отпала бы сама собой.
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
29.11.2020 в 19:49
Согласен. Нужно было бы проводить голосования клубов и футболистов.
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+2
-2
alex69 (Париж)
29.11.2020 в 19:50
Ввели ВАР, значит или всем или никому.
0
0
Dimka26 (Чернигов)
29.11.2020 в 19:57
Так а ввели, кого спросив? Много футбольных людей недовольны. Но их мнение никто не спрашивал. Функционеры этот бред и ввели по своему желанию.
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
29.11.2020 в 19:47
Ждал большего от Десны! Хорошая команда!
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+1
-4
alex69 (Париж)
29.11.2020 в 19:43
Интересно, кто принимает решение какой матч судить с ВАР, а какой без? Нет возможности обслуживать с ВАР каждый матч, на*уй уберите его вообще!!!
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+2
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.11.2020 в 19:38
Обіграють Ворсклу за тиждень - і на третє місце. Але чи обіграють.
Ответить
0
-2
pilips111 (Чернигов)
29.11.2020 в 19:40
Обиграють!
Ответить
+1
-4
alex69 (Париж)
29.11.2020 в 19:44
С ВАР - нет.
0
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
29.11.2020 в 19:35
Какие же вы все. Пофиг всем и всякому как команда попала в ПЛ. Всем плевать на честность! Так почему вы плачитесь что сборной не честно влепили технарь. По вашему же у кого больше денег тот и прав
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+2
-3
pilips111 (Чернигов)
29.11.2020 в 19:38
Иди уже спать. Но сначала попорайся, покорми хозяйство, а потом спать!
Ответить
+1
-5
Dimka26 (Чернигов)
29.11.2020 в 19:38
Десне вообще-то не дали в УПЛ зайти по спортивному принципу с первого раза. ты о чем?
Ответить
+3
-2
Pianist (Киев)
29.11.2020 в 19:53
Мальчик ярик, от тебя здесь устали. Не видишь, что с тебя все смеются?.Иди отдохни куда-то... не мешай.
Ответить
+1
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
29.11.2020 в 19:33
Годувальник апелював до судді, що пеналь. По VAR перевірили - не було. Чому тоді Тунцю не дали жовту за стимуляцію?
Ответить
+2
-4
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
29.11.2020 в 19:36
Потому что это не стимуляция
Ответить
+1
-1
pilips111 (Чернигов)
29.11.2020 в 19:39
Ты ещё не спишь?
+1
-3
pilips111 (Чернигов)
29.11.2020 в 19:31
А где комментарий профи Ступара о судействе)? Жаль Коноплю, парень прогрессирует, а такие туебни, как псевдосудьи всё обрубывают. Имереков тоже чудило - вторую игру подряд косячит, Арвеладзе тоже слабо сыграл.
Ответить
+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.11.2020 в 19:35
рыжий ещё с передачи блондина должен был забивать во втором тайме
Ответить
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.11.2020 в 19:27
Два пенальти и отмененный гол гостей - все из-за игры рукой (с) а шо, это про дзюбу?
Ответить
0
-2
alex69 (Париж)
29.11.2020 в 19:27
Красная карточка Десне,там же так е*бальник Селезню раскроили. Жека какое же ты г*овно.
Ответить
+2
-2
Estrella (Киев)
29.11.2020 в 19:39
Случайно минус поставил, я согласен на все 100
Ответить
+1
0
shadrin78 (Запорожье)
29.11.2020 в 19:18
В РЕКЛАМЕ на верху сайта ставки принемают на шахтер против шахтера
Ответить
0
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
29.11.2020 в 19:24
Ставь на Шахтёру
Ответить
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.11.2020 в 19:15
За допомогою ВАР наші дууже безкорисливі судді навчилися маніпулювати результатом гри.
Ответить
+6
-1
Dimka26 (Чернигов)
29.11.2020 в 19:15
А вообще Десне не везет что-то... То Вратарь соперника на кураже играет, то Вар, то нереализация, то еще что-то... и в итоге потери очей. Хотя вроде и командная игра присутствует и комбинации есть, а вот что-то не прет
Ответить
+5
-6
avatar
Rezerf (Чернігів)
29.11.2020 в 19:16
Так, форму добру набрали, але якийсь не фарт.
Ответить
+4
-5
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
29.11.2020 в 19:19
А левый пеналь в ворота Колоса тоже не повезло. Они вообще влетать должны были
Ответить
0
-8
Dimka26 (Чернигов)
29.11.2020 в 19:21
Не левый. Но с ВАР. Хотя и у Десны гол отобрали.
+3
-5
avatar
simargl (Чернигов)
29.11.2020 в 19:25
Сейчас твоему колхозу Олимпик насует в красные трусы ))) иди расслабься )))
+4
-2
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
29.11.2020 в 19:26
Как отобрали? Они начиная атаку отобрали мяч с помощью руки. Там вообще гол в ворота Десны мог бы быть (возможно)
+1
-3
Dimka26 (Чернигов)
29.11.2020 в 19:30
Да в любом случае это не футбол, а диванный киберспорт. Кому нужны эти технологии
+2
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
29.11.2020 в 19:15
Це кабздець. Тепер судді будуть по VAR відмотувати доти, поки не знайдуть янесь порушення в минулому? Що це ЦИРК? А ось руки були і там, і там, хочь і ненавмисні.
Ответить
+4
-6
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
29.11.2020 в 19:28
Это норма. Не за год а в одной атаке. Игрой забрал мяч рукой. Что значит не честно
Ответить
0
-2
Dimka26 (Чернигов)
29.11.2020 в 19:13
И сегодня после ВАР в очередной раз убеждаюсь, что раньше футбол был интереснее, чем нынешний "стерильный" футбол по высосаным правилам. Да, судьи ошибались, да было всякое, но зато какие эмоции были, а сейчас половина голов обламывается. Футбол умирает, к сожалению... Деньги, новые технологии.. а что реально осталось от игры?
Ответить
+7
-5
avatar
simargl (Чернигов)
29.11.2020 в 19:26
Деньги рулят.
Ответить
+4
0
Лекарь (село Дарница)
29.11.2020 в 19:50
Ничего, поживешь еще пару десятков лет и станут тебе (в прошлом) и дефки краше, и трава зеленее.
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
29.11.2020 в 19:58
Да я уже и так скучаю за 90-ми и 00-мы. Там было больше свободы и уровень жизни получше. Сейчас все дно
0
0
Vit@lik (Чернігів)
29.11.2020 в 19:12
Другий тур підряд Десна втрачає очки через помилки суддів. Нічого, треба зціпити зуби і грати далі.
Ответить
+6
-6
Леонід Скачков (Рівне)
29.11.2020 в 19:12
Якщо Романов за таке суддівство не отримає дискваліфікацію,я буду дуже здивований.Значить все прогнило!
Ответить
+5
-2
avatar
Rezerf (Чернігів)
29.11.2020 в 19:28
Навпаки, йому тепер дадуть призначення на ЛЄ.
Ответить
0
0
alex69 (Париж)
29.11.2020 в 19:11
Надо приглашать паралемпийцев безруких.
Ответить
+3
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.11.2020 в 19:10
Обидва пенальті сумнівні, а от гол Коноплі треба було зараховувати. Ну й суддівство в ЧУ!(
Ответить
+5
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
29.11.2020 в 19:17
Как по мне отмененый гол это правильно. А вот пеналь в ворота Колоса это бред. Игрок не видит, рука в природном положении. Ещё и мяч летел от ворот
Ответить
+4
-7
Estrella (Киев)
29.11.2020 в 19:21
Да всем пох на тебяИди смотри свое село, скоро начало
+2
-1
pilips111 (Чернигов)
29.11.2020 в 19:24
Ярик, та какой-то ипанутый.
+2
-3
avatar
usovvictor (Kharkov)
29.11.2020 в 19:10
...гнать таких лошар надо с судей. Использовать вар в своих интересах показано очень наглядно Твоя ошибка пропущенная рука, будь добр прими, но честный гол отменять и наказывать команду - какое ты имеешь право. Гнать гнать и гнать! Тут правда Катю полоскают, поглядите на этого субчика и кто за монитором -трусы и перестраховщики, а за свою работу надо отвечать по полной - громкое и емкостное слово СУДЬЯ зря тебе присвоилиЮ гнать надо....
Ответить
+8
-1
alex69 (Париж)
29.11.2020 в 19:13
Отменять ВАР надо, с ним крыша едет у судей
Ответить
+4
-2
Лекарь (село Дарница)
29.11.2020 в 19:53
Ага, щас. Руки прочь от ВАР. Во многих видах спорта он работает, а в футболе во многих лигах работает, как надо! Только в УПЛ не работает. Так в чем же причина? Крыша едет? Тогда, в дурку!
0
-1
alex69 (Париж)
29.11.2020 в 19:55
Лекарь ты идиот, лечись лекарь у лекаря
0
0
Estrella (Киев)
29.11.2020 в 19:09
Селезньов, Богданов и Романов вы реально корейцы мля
Ответить
+4
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
29.11.2020 в 19:07
Романов і ВАР -це обез"яна з віолончеллю. Оце вам деяким те, що ви оправдували вчора Козлянського з Монзуль, а тепер отримуйте сьогодні.
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+5
-6
pilips111 (Чернигов)
29.11.2020 в 19:06
Я поражаюсь уровнем судейства в Украине. Три момента и в трёх идиотские решения. В первом была рука у Мостового, но от газона, во втором от вратаря в руку защитника - где тут пенальти? А в третьем эпизоде это вообще маразм, рука была, но "вчера", на половине поля Десны, прошло сколько времени, забивают чистый гол и что? ОТМЕНА! Дибильное решение судьи. Ну что это за уровень? Первый тайм был равный, но во втором Десна придавила конкретно. Судья украл победу у Десны.
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+9
-6
avatar
usovvictor (Kharkov)
29.11.2020 в 19:14
...гнать надо, чистить судейский корпус - ишь приелись с такой работой...
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+3
-1
avatar
Rezerf (Чернігів)
29.11.2020 в 19:25
Згоден. Три паси назад відмотали, як і в чьорашньому матчі с ДК - Ворскла. А ось за відставлені руки, яки збільшують корпус тіла тепер так дають пеналь і у Европі. Навіть якщо ненавмисно.
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+2
-1
Леонід Скачков (Рівне)
29.11.2020 в 19:06
Мене цікавить інше:куди і скільки башляє Танька Засуха за таке суддівство? Скоро будуть відмотувать на початок гри,аби тільки колгосп залишить на плаву! Романову і тому поцу що на ВАР-бан до кінця сезону.Це ж ох..ть, який маразм!
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+8
-1
avatar
simargl (Чернигов)
29.11.2020 в 19:20
Да уж. В каждой игре Колос бьёт пенальти. Удивлен, что только один сегодня... но они отмененным голом отработали ...)))
Ответить
0
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
29.11.2020 в 19:05
Нашим суддям VAR --- як мертвому припарка.
Ответить
+5
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
29.11.2020 в 19:03
похоже была заруба с судейским чудиловом, треба обзор глянуть
Ответить
+2
-2
avatar
simargl (Чернигов)
29.11.2020 в 19:02
Говорите Катя плохая )))?? Такого чудилы как Романов поискать надо, вар в руках обезьян страшная сила ... обидно потеряны очки Десной. Смысл массовых замен от Рябоконя за минуту до конца дополнительного времени мне как всегда не понятен. Мудрик сегодня понравился, молодцы Огиря и Мостовой.
Ответить
+8
-6
balamyt (Boston)
29.11.2020 в 19:01
Судья. Провалил. ..матч..Колос. не. Наиграл на ничью..Гол. отменен. Несправедливо..
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+7
-1
Pianist (Киев)
29.11.2020 в 18:59
Бред какой-то. Отмените на*уй этот ВАР! Для наших сельских судей этот ВАР - это как бабульку из Казатина в Жмеринку вместо дизеля на гиперлуп посадить!Ну маразм же полный творится!!!
Ответить
+8
-2
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
29.11.2020 в 19:00
Я сразу говорил. ВАР это не наше. Найдут как перекрутить все равно
Ответить
+4
-2
аалекс ( Крым)
29.11.2020 в 18:59
Хороший боевой матч. Отмена гола Конопли- маразм.
Ответить
+8
-7
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
29.11.2020 в 18:58
Десна дно. Колхоз молодцы
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+3
-10
avatar
simargl (Чернигов)
29.11.2020 в 19:04
Твоя ненависть к Десне всем пох@¥))) иди болей за Ингулец...
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+6
-7
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
29.11.2020 в 19:19
Сейчас буду смотреть.
+1
-1
Estrella (Киев)
29.11.2020 в 19:19
Посмотри в свои красные трусы как на заставке у тебя и ты поймёшь что такое дно
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+2
-4
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
29.11.2020 в 19:19
Нах пошёл
+3
-3


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