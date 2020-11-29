Колос - Десна 1:1. Держите руки при себе

С незапамятных времен в футбольном мире появился такой штамп - "игра за шесть очков". Фразу, которую говорят по поводу и без него, сегодня используем и мы, в качестве предыстории к матчу "Колос" - "Десна". Два участника еврокубков нынешнего сезона, которые на двоих сыграли там три встречи, и в этой кампании занимают высокие места, но в прошлом туре синхронно проиграли "Ворскле" и "Львову". Чтобы и дальше идти в еврокубковой зоне и воспользоваться осечкой "Ворсклы", сегодня обоим коллективам нужно было побеждать. Шанса на ошибку не было ни для кого.

Перед началом игры серьезные проблемы с составом (а кому сейчас легко) были у Александра Рябоконя. Опытный наставник не мог рассчитывать на Калитвинцева и Тотовицкого, которые во многом делают погоду впереди. И если Владислава мог заменить Гуцуляк, то выход опорника Арвеладзе на позиции "десятки" удивил многих. Костышин отправил в бой всех проверенных бойцов, оставив на скамейке запасных основного пенальтиста Евгения Селезнева. И, как показало время, вероятно, лишил его очередного гола в нынешнем сезоне.

При выходе на футбольное поле команды подзарядились адреналином от известной композициеи "Can`t be touched", которую исполнял, не в живую, небезызвестный боксер Рой Джонс. Символично, что сегодня он провел выставочный бой против Майка Тайсона. Возможно именно данный трек повлиял на игроков и арбитра, ведь первую половину встречи скучной точно не назвать. Дважды главный арбитр матча указывал на 11-метровую отметку, причем каждый раз за игру рукой. Сначала круглый нашел кисть Моствого в штрафной, после чего Лысенко идеально исполнил приговор арбитра. "Десна" ответила ударом с той же дистанции в исполнении Будковского. Тут эпизод был не настолько явным, а Романову даже пришлось смотреть повтор, после чего он и принял решение.

За исключением двух "точек", можно отметить неплохой удар головой в исполнении Лысенко, а также активность Михаила Мудрика, который неплохо действовал на левом фланге. Второй тайм - и вновь ВАР. Началось все с того, что Ефим Конопля принял в штрафной шикарную дальную передачу Огири, после чего нанес прицельный удар в дальний угол. "Северяне" начали поздравлять молодого чемпиона мира с первым голом за клуб, но тут судьи вне поля заметили нечто, на что сразу внимание обратить было сложно. Имереков остановил мяч рукой, развернулся, отдал на Мудрика, тот на Огирю, и только после была отдана передача на Коноплю. С одной стороны, рука действительно была. С другой, после этого прошло порядка 30 секунд времени. Судите сами...

Решение арбитра только раззадорило футболистов "Десны", которые рванулись вперед, пытаясь восстановить, по их мнению, справедливость. С положительной стороны выделялись Мудрик и Арвеладзе, а Конопля имел еще один момент, который был даже опаснее незасчитанного гола, но защитник попал в Волынца. Голкипер "Колоса" и до этого, и после выручал свою команду, а потому, можно сказать, что ему удалось исправиться после провала на прошлой неделе.

Свой гол черниговчане так и не нашли, а ближе к концу матча их начали покидать силы, на что, вероятно, и делал ставку "Колос", сидевший в обороне весь второй тайм. Они в боевом стиле провели последние десять минут, а Ореховский мог даже приносить ковалевцам три очка, но после навеса пробил выше ворот. Вышедший на замену Селезнев в этом эпизоде просил пенальти, но игры рукой там не было, а значит и претендовать было не на что.

По итогу, мы можем похвалить черниговскую "Десну", которая сумела проснуться во втором тайме и в целом смотрелась интереснее крепкого "Колоса". Конопле еще долго будет сниться момент с отмененным голом, а также с моментом, когда он пробил в Волынца из удобной позиции. Команда Костышина выглядела не настолько убедительно, но где проваливалась оборона, всегда выручал голкипер, который сегодня стал героем Ковалевки. Вот такая вышла боевая ничья, после которой только и будет разговоров, что о действиях главного арбитра.

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Ковалевка. Стадион "Колос"

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Ассистенты: Тарас Клименко (Киев), Максим Чос (Киев)

Колос - Десна 1:1

Голы: Владимир Лысенко 12 (пен.) - Филипп Будковский 27 (пен.)

Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Евгений Селезнев 53), Евгений Смирный, Денис Антюх (Павел Ореховский 75), Александр Черноморец, Евгений Новак, Алексей Зозуля, Владислав Емец, Андрей Богданов, Евгений Задоя (Олег Ильин 75)

Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе, Михаил Мудрик, Андрей Мостовой, Алексей Гуцуляк (Максим Дегтярёв 85), Ефим Конопля, Филипп Будковский, Максим Имереков

Предупреждения: Евгений Смирный 24, Андрей Богданов 67 - Максим Имереков 56, 90+5, Ефим Конопля 67

Удаление: Максим Имереков 90+5