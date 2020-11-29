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Скрипник: Оценю работу игроков Зари, предоставив комплимент команде
Наставник луганчан подвел итоги победы над командой Кобина
Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал
- Тяжёлая была игра. Погода тоже сегодня внесла свою лепту. Комплимент работникам поля и стадиона, которые хорошо ухаживали за полем. По игре никто не ожидал, что будет легко. Да, по счёту 0:3, но всё равно нужно выдержать, разбежаться. Оценю работу футболистов, предоставив комплимент команде. Они это выдержали, использовали свои шансы, забили. И после забитых мячей играли уже спокойно.
- В этом году вы впервые играли по снегу.
- Погода обязывает. Выбирать мы не можем. К этому нужно привыкать. Когда на улице +40, тоже жарко и мы привыкаем так играть. И теперь при таких погодных условиях тоже.
- Команда восстановилась после игры в Афинах?
- Для этого они и профессионалы. Стараемся их восстанавливать и готовить к такому ритму. Пока получается, а дальше посмотрим. Играть через три дня на четвёртый – очень непросто. Но стараемся прибавлять, а не сдаваться.
- Шевченко-Василь – плановая ротация?
- У Никиты небольшая проблема с ногой. Поэтому была ротация. Но я рад, что у нас хорошие вратари и замена прошла безболезненно.
- Насколько важно не расслабиться перед игрой с "Лестером"?
- Очень важно. Каждая победа – хороший психологический момент. Выиграли две игры, забив по три гола в каждой на выезде. Хочется и дома сыграть так же.
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