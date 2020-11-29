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Скрипник: Оценю работу игроков Зари, предоставив комплимент команде

Премьер-лига
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Наставник луганчан подвел итоги победы над командой Кобина

Скрипник: Оценю работу игроков Зари, предоставив комплимент команде
Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал выездную победу над "Минаем" в матче 11-го тура УПЛ.

- Тяжёлая была игра. Погода тоже сегодня внесла свою лепту. Комплимент работникам поля и стадиона, которые хорошо ухаживали за полем. По игре никто не ожидал, что будет легко. Да, по счёту 0:3, но всё равно нужно выдержать, разбежаться. Оценю работу футболистов, предоставив комплимент команде. Они это выдержали, использовали свои шансы, забили. И после забитых мячей играли уже спокойно.

- В этом году вы впервые играли по снегу.

- Погода обязывает. Выбирать мы не можем. К этому нужно привыкать. Когда на улице +40, тоже жарко и мы привыкаем так играть. И теперь при таких погодных условиях тоже.

- Команда восстановилась после игры в Афинах?

- Для этого они и профессионалы. Стараемся их восстанавливать и готовить к такому ритму. Пока получается, а дальше посмотрим. Играть через три дня на четвёртый – очень непросто. Но стараемся прибавлять, а не сдаваться.

- Шевченко-Василь – плановая ротация?

- У Никиты небольшая проблема с ногой. Поэтому была ротация. Но я рад, что у нас хорошие вратари и замена прошла безболезненно.

- Насколько важно не расслабиться перед игрой с "Лестером"?

- Очень важно. Каждая победа – хороший психологический момент. Выиграли две игры, забив по три гола в каждой на выезде. Хочется и дома сыграть так же.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник УПЛ ФК Минай
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Источник:
ФК "Заря"

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