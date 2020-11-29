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Кулач рискует пропустить остаток года
Нападающий не поможет команде в ближайших матчах
Игрок "Ворсклы" Владислав Кулач может пропустить все игры своей команды, запланированные до конца 2020-го года.
Футболист получил травму 1-го ноября в игре против "Львова". Перед матчем с "Колосом", который проходил на прошлой неделе, он готовился уже в общей группе, но дискомфорт мешал полноценно работать. Владислав пропустил встречи против "Зари", "Колоса" и "Динамо".
Эта же травма помешает сыграть Кулачу до конца этого года. Вероятно, игрок пропустит поединки против "Агробизнес", "Десны" и "Миная".
27-летний нападающий провел в этом сезоне девять игр за "Ворсклу", забив семь голов. К полтавчанам он присоединился в январе этого года, контракт с клубом рассчитан до следующего июня. Ориентировочная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет 300 тыс евро.
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