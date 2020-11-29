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Кулач рискует пропустить остаток года

Премьер-лига
(1 голосов)

Нападающий не поможет команде в ближайших матчах

Кулач рискует пропустить остаток года
Новина українською

Игрок "Ворсклы" Владислав Кулач может пропустить все игры своей команды, запланированные до конца 2020-го года.

Футболист получил травму 1-го ноября в игре против "Львова". Перед матчем с "Колосом", который проходил на прошлой неделе, он готовился уже в общей группе, но дискомфорт мешал полноценно работать. Владислав пропустил встречи против "Зари", "Колоса" и "Динамо".

Эта же травма помешает сыграть Кулачу до конца этого года. Вероятно, игрок пропустит поединки против "Агробизнес", "Десны" и "Миная".

27-летний нападающий провел в этом сезоне девять игр за "Ворсклу", забив семь голов. К полтавчанам он присоединился в январе этого года, контракт с клубом рассчитан до следующего июня. Ориентировочная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет 300 тыс евро.

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В статье: Ворскла (Полтава) Владислав Кулач
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Источник:
footboom

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Комментарии (3)
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wavo65
29.11.2020 в 19:56
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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бoкаssaLosharik (Город)
29.11.2020 в 19:27
Игрок "Ворсклы" Владислав Кулач пропустил встречи против "Зари", "Ворсклы" и "Динамо". Ворскла против Ворсклы играла
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бoкаssaLosharik (Город)
29.11.2020 в 19:26
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