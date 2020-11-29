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Ну старался же... Курьезный гол в ворота Олимпика из-за ошибки голкипера
Дебютный матч для вратаря в этом сезоне
На данный момент проходит матч между "Ингульца" и "Олимпиком" в рамках 11-го тура УПЛ. На 17 минуте матча грузин Сичинава запресинговал вратаря дончан Бетима Альими и заставил его ошибиться. Голкипер не попал по мячу, пытаясь его вынести. Нападающий "Ингульца" подобрал мяч и попал в пустые ворота, открыв счет в матче.
Альими проводит первый матч за "Олимпик" в этом сезоне в чемпионате Украины. Основной голкипер дончан Артем Кичак до сих пор болеет коронавирусом.
После первого тайма в матче счет 1:0 в пользу подопечных Лавриненко. Если встреча так и закончится, то "Ингулец" может одержать первую победу в УПЛ в своей истории.
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