  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Костышин: Равная игра. Я думаю, мы не выглядели сильнее за Десну
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костышин: Равная игра. Я думаю, мы не выглядели сильнее за Десну

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Колоса" подвел итоги матча с "Десной"

Костышин: Равная игра. Я думаю, мы не выглядели сильнее за Десну
Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал ничью с "Десной" в матче 11-го тура УПЛ.

"Я считаю, что результат закономерен. Я думаю, мы не выглядели сильнее за "Десну". Равная игра, может с территориальным преимуществом "Десны". Но мы это сознательно сделали. Это тактическая задача, потому что нам тяжеловато было против атакующих игроков соперника , они сильны в плане обыгрыша один в один. И нам нужна была подстраховка, и мы старались больше играть в средней зоне и ниже.

Хочу похвалить свою команду за игру, ведь сегодня была другая команда, не та, которая играла в Полтаве. Они были похожи на самих себя. Ведь после "Ворсклы" у нас был разговор на повышенных тонах. Главное - отношение. Сегодняшней игрой мы вернули то, чем славится "Колос" - характер.

В системе VAR какая-то справедливость есть, но арбитр идет смотреть один момент, как вдруг там появляется уже другой момент. Я не хочу много комментировать, если и там, и там было нарушение, то получается все было по правилам. Если мяч попал в руку, которая была выше своего плеча, то какие вопросы по пенальти?

Завтра мы решим, кто будет играть в Виннице в кубковом матче. Посмотрим - у нас сейчас Кубок, потом "Александрия", затем "Динамо". Но все же для нас Кубок - это очень важный турнир. Выигрывай четыре матча - и ты в еврокубках. Выиграть нужно четыре финала", - рассказал Костышин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Костышин Десна (Чернигов) УПЛ Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Колос"

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киевоград)
29.11.2020 в 21:07
Взял за десну?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...