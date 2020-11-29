Костышин: Равная игра. Я думаю, мы не выглядели сильнее за Десну

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал ничью с "Десной" в матче 11-го тура УПЛ.

"Я считаю, что результат закономерен. Я думаю, мы не выглядели сильнее за "Десну". Равная игра, может с территориальным преимуществом "Десны". Но мы это сознательно сделали. Это тактическая задача, потому что нам тяжеловато было против атакующих игроков соперника , они сильны в плане обыгрыша один в один. И нам нужна была подстраховка, и мы старались больше играть в средней зоне и ниже.

Хочу похвалить свою команду за игру, ведь сегодня была другая команда, не та, которая играла в Полтаве. Они были похожи на самих себя. Ведь после "Ворсклы" у нас был разговор на повышенных тонах. Главное - отношение. Сегодняшней игрой мы вернули то, чем славится "Колос" - характер.

В системе VAR какая-то справедливость есть, но арбитр идет смотреть один момент, как вдруг там появляется уже другой момент. Я не хочу много комментировать, если и там, и там было нарушение, то получается все было по правилам. Если мяч попал в руку, которая была выше своего плеча, то какие вопросы по пенальти?

Завтра мы решим, кто будет играть в Виннице в кубковом матче. Посмотрим - у нас сейчас Кубок, потом "Александрия", затем "Динамо". Но все же для нас Кубок - это очень важный турнир. Выигрывай четыре матча - и ты в еврокубках. Выиграть нужно четыре финала", - рассказал Костышин.