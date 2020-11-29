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Премьер-лига

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Ингулец - Олимпик 2:1. Трудно играть без вратаря

Премьер-лига
(1 голосов)

Петровцы впервые выигрывают в высшем дивизионе

Ингулец - Олимпик 2:1. Трудно играть без вратаря
UA-Футбол
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Чемпионат Украины. Favbet лига. 11-й тур
29 ноября. Кропивницкий. Стадион «Звезда»
«Ингулец» - «Олимпик» 2:1
Голы: Сичинава 18 Бартулович 54 - Шахаю 90+6 пен.

«Ингулец»: Крынский - Балан, Семенко (Лупашко 46), Павлов, Синегуб - Кучеренко - Коваленко (Мкомола 73), Запорожец, Бартулович, Козак (Янаков 58) - Ситчинава (Плохотнюк 90+3)
Тренер: Сергей Лавриненко

«Олимпик»: Бетим - Ксенз, Драме, Снурницин, Лебеденко - Цимбалюк - Романовский (Каргбо 62), Кравчук (Кириленко 74), Политыло, Тейшейра (Аблитаров 85) - Шахаб
Тренер: Игорь Климовский

Арбитр: Дмитрий Бондаренко
Предупреждение: Лупашко 70, Янаков 76, Балан 90+5 - Драме 32, Романовский 46, Снурницин 61

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В статье: Олимпик (Донецк) Ингулец (Петрово) Ника Сичинава Бетим Альими
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Комментарии (5)
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Yurko-Zahid (Валего)
29.11.2020 в 21:39
Терміново брати інтерв"ю в Поворознюка, поки він ще говорити може!
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
29.11.2020 в 21:38
С победой, земляки!
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Yurko-Zahid (Валего)
29.11.2020 в 21:36
Судячи з он-лайн трансляцій, перемога на дикому фарті, але вітаю з довгоочікуваними першими трьома очками! Ну і співчуття Олімпіку, який сам міг забирати всі 3 очки. Здоров"я гравцям.
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Siren05 (Мариуполь)
29.11.2020 в 21:26
Опять Ингулец не выиграл...
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-1
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Kolibri (Киевоград)
29.11.2020 в 21:26
Кто здесь???
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