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Ингулец - Олимпик 2:1. Трудно играть без вратаря
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29 ноября. Кропивницкий. Стадион «Звезда»
«Ингулец» - «Олимпик» 2:1
Голы: Сичинава 18 Бартулович 54 - Шахаю 90+6 пен.
«Ингулец»: Крынский - Балан, Семенко (Лупашко 46), Павлов, Синегуб - Кучеренко - Коваленко (Мкомола 73), Запорожец, Бартулович, Козак (Янаков 58) - Ситчинава (Плохотнюк 90+3)
Тренер: Сергей Лавриненко
«Олимпик»: Бетим - Ксенз, Драме, Снурницин, Лебеденко - Цимбалюк - Романовский (Каргбо 62), Кравчук (Кириленко 74), Политыло, Тейшейра (Аблитаров 85) - Шахаб
Тренер: Игорь Климовский
Арбитр: Дмитрий Бондаренко
Предупреждение: Лупашко 70, Янаков 76, Балан 90+5 - Драме 32, Романовский 46, Снурницин 61
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