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Пенальти в ворота Колоса – дискуссионный. Так пострадала ли Десна от судейства?

Премьер-лига
(1 голосов)

Колос - Десна 1:1. Судейский анализ матча

Пенальти в ворота Колоса – дискуссионный. Так пострадала ли Десна от судейства?
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Послевкусие матча "Десна" - "Колос" – горьковатое. Нет оснований говорить о провале судейской бригады. Отнюдь – Романов и компания судили в соответствии с предписаниями Правил и проколом использования VAR-системы. Другое дело, что это судейство показало, какими несовершенными эти предписания и протоколы являются.

Были испорчены динамика, процесс соперничества, дух игры. А все потому, что важнее в этом матче оказались технологии, а не люди, которые ими управляют.

Романов судил формально по букве правил. Первый назначенный пенальти (в ворота "Десны"), как пояснил нашему сайту эксперт Мирослав Ступар, справедлив. А вот одиннадцатиметровый в ворота "Колоса" – дискуссионный.

- Есть рекомендации ФИФА и о них знают наши арбитры, поскольку ранее их объяснял Колина. Если мяч уходит от ворот и попадает игроку в руку, то это не основание для назначения пенальти. Кроме того, в данном случае не футболист коснулся рукой мяча, а мяч коснулся руки после игры вратаря. В правилах так и сказано, что пенальти не следует назначать, когда мяч находит руку игрока после контакта с головой, ногой или туловищем другого игрока, находившегося рядом.

Единственная зацепка в пользу пенальти в этой ситуации – это то, что рука футболиста "Колоса", в которую попал мяч, была поднята выше горизонтали плеча, - сказал Мирослав Иванович.

Что касается отмененного гола Ефима Конопля, то Романов поступил по букве правил. Просмотрев повтор и увидев игру рукой в ​​исполнении Имереков, арбитр не имел права засчитывать такое взятия ворот.

Эксперт обратил внимание на другой момент - когда в конце матча Селезнев упал в штрафной "Десны", а Романов просматривал видео.

- Романов неправильно рассудил ситуацию с падением Селезнева. Он сначала не обратил на это внимание, а потом лишь выслушал информацию от ВАР-арбитра Копиевского о том, что нарушения правил не было. Но почему тогда не было принятых Романовым мер относительно симуляции Селезнева?

А позже арбитр в поле вообще безосновательно удалил Имереков. Защитник "Десны" просто поставил руку Селезневу на плечо, а тот симулировал падение, корчился от боли, держась за лицо руками, и выпросил для оппонента вторую желтую карточку. Банально "купил" арбитра. Романов должен был наказать Селезнева за симуляцию еще в моменте с падением в штрафной "Десны". Тогда, возможно, не было бы и удаления Имерекова, - сказал Ступар.

Отметим, что "Десна" и "Колос" сыграли вничью 1:1.

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В статье: Виталий Романов Десна (Чернигов) Мирослав Ступар Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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vladislav (Харьков)
29.11.2020 в 21:38
Первый случай, когда я полностью согласен с мнением Ступара. Селезень действительно симулировал.
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