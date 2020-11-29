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Рябоконь: Это неправильно, нужно что-то менять в правилах ВАР

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник "Десны" подвел итоги матча против "Колоса"

Рябоконь: Это неправильно, нужно что-то менять в правилах ВАР
Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал ничью с "Колосом" в матче 11-го тура УПЛ.

"Отнял ли VAR у нас победу? Не знаю, что и говорить. Наверное, лучше помолчать. Как всегда после игры много эмоций, когда пульс упадет до нормального тогда можно рассуждать.

Наверное, это неправильно, нужно что-то менять в правилах. Я имею ввиду незасчитанный гол. Конопля все отлично исполнил, а потом никто ничего не понял ни мы, ни соперники, никто на трибунах. Так же можно отматывать ситуацию на шаг, на два, на три… и в итоге найти нарушение. Кому это надо? Люди смотрят футбол ради голов, в том числе. Поэтому нужно что-то корректировать с этим VAR.

Почему не забили с игры? Реализация – это вечная проблема. Наверное, чем выше мастерство, тем она лучше. Над этим и работать бесполезно, можно отрабатывать командные и тактические действия, а реализация – это и мастерство и доля везения.

Если команда ставит перед собой высокие цели, такие как игра в еврокубках, то конечно нужно побеждать. Очень хотелось сегодня выиграть после неудачи со Львовом, были близки к этому. Но ничего, Колос – очень достойная команда, поэтому ничья на выезде – ладно.

Почему долго не делал замены? Игра была в целом под нашим контролем, за исключением необязательных потерь и фолов. Сама игра не требовала замен, мы владели преимуществом. И не было такого человека на лавке, который мог бы в такую игру войти и решить ее в нашу пользу", - рассказал Рябоконь.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь УПЛ Колос (Ковалевка)
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