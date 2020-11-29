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Ингулец - Олимпик 2:1. Обзор матча и видео голов
Первая победа "Ингульца" в УПЛ
В рамках 11-го тура чемпионата Испании "Ингулец" переиграл "Олимпик" со счетом 2:1. Голами в составе хозяев отметились Сичинава и Бартулович. Донеччане смогли отыграть один мяч в самой концовке, на 90+6 минуте, но было уже слишком поздно. Таким образом, команда Сергея Лавриненко одержала свою первую победу в элитном украинском дивизионе.
Чемпионат Украины. Favbet лига. 11-й тур
29 ноября. Кропивницкий. Стадион "Звезда"
"Ингулец" - "Олимпик" 2:1
Голы: Сичинава 18 Бартулович 54 - Шахаю 90+6 пен.
29 ноября. Кропивницкий. Стадион "Звезда"
Голы: Сичинава 18 Бартулович 54 - Шахаю 90+6 пен.
"Ингулец": Крынский - Балан, Семенко (Лупашко 46), Павлов, Синегуб - Кучеренко - Коваленко (Мкомола 73), Запорожец, Бартулович, Козак (Янаков 58) - Ситчинава (Плохотнюк 90+3)
Тренер: Сергей Лавриненко
Тренер: Сергей Лавриненко
"Олимпик": Бетим - Ксенз, Драме, Снурницин, Лебеденко - Цимбалюк - Романовский (Каргбо 62), Кравчук (Кириленко 74), Политыло, Тейшейра (Аблитаров 85) - Шахаб
Тренер: Игорь Климовский
Тренер: Игорь Климовский
Арбитр: Дмитрий Бондаренко
Предупреждение: Лупашко 70, Янаков 76, Балан 90+5 - Драме 32, Романовский 46, Снурницин 61
Предупреждение: Лупашко 70, Янаков 76, Балан 90+5 - Драме 32, Романовский 46, Снурницин 61
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