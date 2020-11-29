Ингулец - Олимпик 2:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 11-го тура чемпионата Испании "Ингулец" переиграл "Олимпик" со счетом 2:1. Голами в составе хозяев отметились Сичинава и Бартулович. Донеччане смогли отыграть один мяч в самой концовке, на 90+6 минуте, но было уже слишком поздно. Таким образом, команда Сергея Лавриненко одержала свою первую победу в элитном украинском дивизионе.

Чемпионат Украины. Favbet лига. 11-й тур

29 ноября. Кропивницкий. Стадион "Звезда"

"Ингулец" - "Олимпик" 2:1

Голы: Сичинава 18 Бартулович 54 - Шахаю 90+6 пен. 29 ноября. Кропивницкий. Стадион "Звезда"Сичинава 18 Бартулович 54 - Шахаю 90+6 пен.

"Ингулец": Крынский - Балан, Семенко (Лупашко 46), Павлов, Синегуб - Кучеренко - Коваленко (Мкомола 73), Запорожец, Бартулович, Козак (Янаков 58) - Ситчинава (Плохотнюк 90+3)

Тренер: Сергей Лавриненко

"Олимпик": Бетим - Ксенз, Драме, Снурницин, Лебеденко - Цимбалюк - Романовский (Каргбо 62), Кравчук (Кириленко 74), Политыло, Тейшейра (Аблитаров 85) - Шахаб

Тренер: Игорь Климовский

Арбитр: Дмитрий Бондаренко

Предупреждение: Лупашко 70, Янаков 76, Балан 90+5 - Драме 32, Романовский 46, Снурницин 61