Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игорь Суркис: Может быть, не Шахтер слабее, а Динамо чуть сильнее играет
Президент "бело-синих" высказался насчет положения дел на вершине таблицы УПЛ
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мыслями насчет лидерства столичного клуба в таблице УПЛ.
"Не могу сказать, что "Шахтер" стал слабее по сравнению с прошлым сезоном. Может быть, где-то только по игре. Их же тоже постигла эта корона-19, как говорят. И нас. Их чуть раньше, нас – чуть позже.
Уже от медиков зависит, как они восстановят людей. Легионеры у нас не болели. Мне сложно что-то говорить. Каждым утром мы сдаем тесты, а на вечер с нетерпением ждем, что они покажут.
Может быть, не они слабее, а мы чуть сильнее играем, организованнее", – рассказал Суркис.
Популярное сейчас
- Колос - Десна 1:1. Держите руки при себе
- Агробизнес - зимний чемпион. Турнирная таблица Первой лиги 2020/21
- Динамо сделает официальное предложение по Линкольну в марте
- Сергей Шебек: Удаление Забарного? Арбитры навредили игре
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО