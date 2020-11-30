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Игорь Суркис: Может быть, не Шахтер слабее, а Динамо чуть сильнее играет

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент "бело-синих" высказался насчет положения дел на вершине таблицы УПЛ

Игорь Суркис: Может быть, не Шахтер слабее, а Динамо чуть сильнее играет
Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мыслями насчет лидерства столичного клуба в таблице УПЛ.

"Не могу сказать, что "Шахтер" стал слабее по сравнению с прошлым сезоном. Может быть, где-то только по игре. Их же тоже постигла эта корона-19, как говорят. И нас. Их чуть раньше, нас – чуть позже.

Уже от медиков зависит, как они восстановят людей. Легионеры у нас не болели. Мне сложно что-то говорить. Каждым утром мы сдаем тесты, а на вечер с нетерпением ждем, что они покажут.

Может быть, не они слабее, а мы чуть сильнее играем, организованнее", – рассказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) УПЛ
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (5)
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Vixi73 (Uzhgorod)
30.11.2020 в 00:58
Та вообще Шахтер щас на топе,каждый год вдувает середнячкам Европы 5-0,6-0)))
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aludkevych (Вінниця)
30.11.2020 в 00:45
Це ж треба, не пройшло і 18(ВІСІМНАДЦЯТЬ) років, як до суркіса дійшло, що команду має тренувати тренер, а не недавній футболіст, або тренери з чужим українському футболу менталітетом. Але поїзд пішов, цільність традицій і поступу Динамо, як флагмана українського футболу втрачено і не суркісам цю ситуацію виправляти - не по гришці шапка!!!
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таврия19752009 (симферополь)
30.11.2020 в 00:41
А не че что у Шахтера куча ничьих.а в прошлом сезоне столько не было.Так значит Шахтер слабея играет
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donkrot (Донецк)
30.11.2020 в 00:21
Смешно
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Счётчик шансов (Полтава)
30.11.2020 в 00:18
И Шахтёр слабее, и Динамо слабее.
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