Игорь Суркис: Может быть, не Шахтер слабее, а Динамо чуть сильнее играет

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мыслями насчет лидерства столичного клуба в таблице УПЛ.

"Не могу сказать, что "Шахтер" стал слабее по сравнению с прошлым сезоном. Может быть, где-то только по игре. Их же тоже постигла эта корона-19, как говорят. И нас. Их чуть раньше, нас – чуть позже.

Уже от медиков зависит, как они восстановят людей. Легионеры у нас не болели. Мне сложно что-то говорить. Каждым утром мы сдаем тесты, а на вечер с нетерпением ждем, что они покажут.

Может быть, не они слабее, а мы чуть сильнее играем, организованнее", – рассказал Суркис.