Лавриненко: Игра с Олимпиком была даже тяжелее, чем с Динамо

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал победу над "Олимпиком" в матче 11-го тура УПЛ.

"Хочу поздравить наш клуб с первой исторической победой в УПЛ! Игра была очень тяжелой, даже тяжелее, чем с "Динамо". "Олимпик" – очень интересный коллектив. Нам было, по-настоящему, сложно.

Где-то фортуна была на нашей стороне, но ребята ее заслужили своим старанием. Очень важно для нас психологически добыть такой результат.

Игра получилась нервозной. Соперник заставил нас переживать. В концовке "Олимпик" выпустил второго нападающего, стал играть проще и давление на наши ворота усилилось. В итоге мы все же пропустили гол с пенальти", - рассказал Лавриненко.