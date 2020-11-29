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Лавриненко: Игра с Олимпиком была даже тяжелее, чем с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Ингульца" подвел итоги первой победы своей команды в УПЛ

Лавриненко: Игра с Олимпиком была даже тяжелее, чем с Динамо
Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал победу над "Олимпиком" в матче 11-го тура УПЛ.

"Хочу поздравить наш клуб с первой исторической победой в УПЛ! Игра была очень тяжелой, даже тяжелее, чем с "Динамо". "Олимпик" – очень интересный коллектив. Нам было, по-настоящему, сложно.

Где-то фортуна была на нашей стороне, но ребята ее заслужили своим старанием. Очень важно для нас психологически добыть такой результат.

Игра получилась нервозной. Соперник заставил нас переживать. В концовке "Олимпик" выпустил второго нападающего, стал играть проще и давление на наши ворота усилилось. В итоге мы все же пропустили гол с пенальти", - рассказал Лавриненко.

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В статье: Олимпик (Донецк) УПЛ Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
ФК "Олимпик"

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Комментарии (2)
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donkrot (Донецк)
30.11.2020 в 00:22
Контора!!! Спросите вратаря!!!
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Термит (Киев)
30.11.2020 в 00:59
Та не, просто воротник безрукий...
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