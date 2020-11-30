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Опорный хавбек Олимпика не помнит ни одного момента Ингульца у ворот своей команды
Хотя соперник выиграл
Евгений Цымбалюк, опорный полузащитник "
Мы агрессивно начали поединок. Заработали угловой на первых минутах, имели хороший момент. Настроение тоже было на должном уровне. Но, видимо, футбольный Бог решил отдать победу "Ингульцу". Мы поддержали Бети [вратарь "Олимпика" Альими]. Ошибки - часть футбола, часть нашей жизни. Ничего страшного не произошло. Я считаю, что мы могли рассчитывать на положительный результат, даже несмотря на два пропущенных гола.
У соперника впереди вообще нечего вспомнить. Пусть мы и не показали свой лучший футбол, но точно выглядели не хуже "Ингульца". Возможно, сказалась то, что мы выпали из игрового ритма, пропустили прошлый тур. Где-то потеряли динамику. Кроме того, нам по-прежнему тяжело даются забитые голы. Нужно 100 моментов, чтобы, наконец, затолкать мяч в сетку. Опять какие-то перекладины, все рядом, но не в воротах ...Слишком поздно забили.
Эта игра - сигнал для нас. О том, что в двух последних турах мы должны быть решительными и злыми. Не дать никаких шансов соперникам, если мы хотим оказаться выше в турнирной таблице и с хорошим настроением уйти на перерыв.
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