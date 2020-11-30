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Опорный хавбек Олимпика не помнит ни одного момента Ингульца у ворот своей команды

Премьер-лига
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Хотя соперник выиграл

Опорный хавбек Олимпика не помнит ни одного момента Ингульца у ворот своей команды
Новина українською

Евгений Цымбалюк, опорный полузащитник "Олимпика", высказался о поединке с "Ингульцом", который дончане проиграли со счетом 1:2.

Мы агрессивно начали поединок. Заработали угловой на первых минутах, имели хороший момент. Настроение тоже было на должном уровне. Но, видимо, футбольный Бог решил отдать победу "Ингульцу". Мы поддержали Бети [вратарь "Олимпика" Альими]. Ошибки - часть футбола, часть нашей жизни. Ничего страшного не произошло. Я считаю, что мы могли рассчитывать на положительный результат, даже несмотря на два пропущенных гола.

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У соперника впереди вообще нечего вспомнить. Пусть мы и не показали свой лучший футбол, но точно выглядели не хуже "Ингульца". Возможно, сказалась то, что мы выпали из игрового ритма, пропустили прошлый тур. Где-то потеряли динамику. Кроме того, нам по-прежнему тяжело даются забитые голы. Нужно 100 моментов, чтобы, наконец, затолкать мяч в сетку. Опять какие-то перекладины, все рядом, но не в воротах ...Слишком поздно забили.

Эта игра - сигнал для нас. О том, что в двух последних турах мы должны быть решительными и злыми. Не дать никаких шансов соперникам, если мы хотим оказаться выше в турнирной таблице и с хорошим настроением уйти на перерыв.

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В статье: Олимпик (Донецк) Ингулец (Петрово) Евгений Цымбалюк Евгений Цимбалюк Бетим Альими
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Источник:
Олімпік

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