Символическая сборная 11-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Итак, турнирная таблица УПЛ приобретает более привычный вид. "Динамо" и "Шахтер" уходят в отрыв, претенденты на "третью силу" формируют группу, которая будет бороться за бронзу и еврокубковые места, а также становится понятно, кто окажется среди аутсайдеров. Впрочем, пока плотность команд радует, сюрпризы обязательно будут, как не обошлось без них и на прошлых выходных.

ВРАТАРЬ

Евгений Волынец ("Колос" Ковалевка).

С полдесятка сейвов у Волынца в матче с "Десной", дважды голкипера расстреливали буквально с нескольких метров – Конопля и Арвеладзе могли забивать, когда атаки "северян" достигли пика (ближе к финалу напряженного противостояния). Также Мудрик постоянно держал в напряжении вратаря "Колоса", опасно пробивал с самых разных позиций. Горячо было в штрафной коваливцив, но пропустил Евгений только раз, да и то с пенальти.

ЗАЩИТА

Ефим Конопля ("Десна" Чернигов).

Один из самых активных игроков тура, который подкупает своей самоотдачей и работой как в обороне, так и в атаках. Конопля участвовал в отборе и уже через несколько секунд был заметен при создании опасных моментов у ворот "Колоса". Ефим забил красивый трудовой гол, который отменил арбитр из-за очень странного решения. Заряжен на игру Конопля и по-настоящему неудержим.

Александр Кучеренко ("Ингулец" Петрово).

Если бы не он, "Олимпик" мог повести в счете уже на второй минуте, и тогда исторической первой победы у петровцев в УПЛ могло бы и не быть. В первом тайме Александр играл как опорный полузащитник и даже отметился классным разрезным пасом на Ситчинаву (форвард не смог обработать мяч), а вот после перерыва он перешел в центр обороны. Да, у "Олимпика" были моменты для гола, но их трудно записать на совесть Кучеренко. Он сделал все от себя возможное, чтобы сдержать лучшего бомбардира чемпионата Захеди Шахаба. Иранец забил, но только с пенальти.

Дмитрий Иванисеня ("Заря" Луганск).

Зависимость команды от одного игрока – это не всегда плохо. По крайней мере, Иванисеня вытягивает луганский клуб во многих важных матчах, закрывая наиболее проблемные позиции. В 11-м туре УПЛ "универсальный боец" действовал и в середине поля, и в центре обороны (что актуально перед матчем в Лиге Европы), а также на позиции форварда. Дмитрий замкнул навес Юрченко и головой переправил мяч в ворота, сделав счет 2:0.

Сергей Горбунов (ФК "Мариуполь").

В предыдущих турах "Львов" продемонстрировал, что умеет неплохо защищаться. Однако в поединке против азовцев вся конструкция развалилась в начале игры, когда подопечным Маркевича удалось забить быстрый гол. А его соавтором стал именно Горбунов - он выполнил классную подачу на Сикана. Сергей, в прошлом туре играл в нападении, а в этот раз слева в защите. Мог еще один ассист записать на свой счет - он здорово обыграл защитника и выкатил мяч под удар Мишневу, но капитан попал в штангу. И передголевий пас во второй результативной атаке принадлежит именно Горбунову.

ПОЛУЗАЩИТА

Владислав Огиря ("Десна" Чернигов).

"Классический волнорез", разрушитель атак соперника, который еще и может отдать классный, выверенный пас. Что и подтвердил Огиря на 52-й минуте, когда Конопля забил гол. Несмотря на то, что Огиря исполняет много черновой работы, не всегда его действия видны, тем не менее, труды Владислава позволяют команде контролировать центральный плацдарм.

Николай Шапаренко ("Динамо" Киев).

Заметно добавил Шапаренко в последнее время, став одним из тех игроков, кому полностью доверяет Луческу. Убедительно Николай выглядит на поле, полтавчане могли его остановить в основном только с помощью фолов. Скляр и Челядин заработали по желтой на хавбеке киевлян. Дважды опасно пробивал Шапаренко, и однажды отдал пас Де Пене, который забил. Правда, гол отменили из-за офсайда у уругвайца.

Олег Очеретько (ФК "Мариуполь").

Коронавирусный футбол отличается тем, что он дает шанс молодым игрокам заявить о себе гораздо раньше, чем это было бы при других обстоятельствах. Один из таких примеров - Олег Очеретько. Да, Остап Маркевич постепенно подпускал 17-летнего (!) игрока к основе, но если бы не вспышка болезни у азовцев, вряд ли он получил бы место в старте. В матче с "Рухом" он, как и вся команда, действовал не убедительно. А вот в игре против "Львова" уже был одним из героев. В его действиях еще недостаточно рациональности - он хочет успевать везде, что распыляет силы. Тем не менее, Олег в игре с "Мариуполем" сначала отдал результативную передачу на Мишнев, когда был забит второй гол, а затем отличился сам дебютным мячом на уровне УПЛ.

Тете ("Шахтер" Донецк).

"Горнякам" приходилось взламывать невероятно плотные и организованные оборонительные редуты днепрян, больше всего в этом преуспел Тете. Бразилец без устали, раз за разом шел вперед, обыгрывал сам и раздавал передачи, опасно пробивал и создавал постоянное давление на ворота Юрчука. И "Днепр-1" не выдержал на последних минутах, передачей Сиприано воспользовался Тете и забил-таки победный гол.

Владислав Кочергин ("Заря" Луганск).

Совсем в нефутбольную погоду - с дождем и снегом - Кочергин сыграл по-весеннему прекрасно, положив начало разгрому "Миная", а затем сделал голевую передачу, поставив точку в матче. Гол Владислава получился в его манере, когда футболист чувствует мяч и знает, где он окажется в тот или иной момент.

НАПАДЕНИЕ

Беньямин Вербич ("Динамо" Киев).

Когда основной форвард (в случае с "Динамо" - единственный) не может забить в 11 матчах подряд, тренер должен реагировать. Мирча Луческу не стал придумывать что-то новое, а доверился опыту предшественников и сделал ставку на словенца. Если в игре с "Барселоной" у него было мало шансов, чтобы себя проявить, то судьбу матча с "Ворсклой" решил именно он. Беньямин классно появился из-за спин защитников и организовал быстрое взятие ворот для Цыганкова. А потом как истинный нападающий замкнул прострел с фланга от Де Пены. Гол + пас - что еще надо от форварда!

ТРЕНЕР

Мирча Луческу ("Динамо" Киев).

Для многих специалистов стала сюрпризом очень уверенная победа "Динамо" над третьей командой Премьер-лиги - "Ворсклой". После разгрома от "Барселоны" неожиданно быстро отошли киевляне, в чем заслуга опытного тренера. Провалы в Лиге Чемпионов конечно бьют по игрокам, но сезон продолжается, надо думать о настоящем, и "бело-синие" все еще лидируют в чемпионате. Судя по всему, Луческу серьезно настроен относительно завоевания своих девятых золотых медалей УПЛ.