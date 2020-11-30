  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Разван Луческу: Мой отец - второй после сэра Алекса Фергюсона
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Разван Луческу: Мой отец - второй после сэра Алекса Фергюсона

Премьер-лига
(1 голосов)

Сын гордится отцом, но и радуется боссу своего клуба

Разван Луческу: Мой отец - второй после сэра Алекса Фергюсона
Новина українською

Наставник аравийского Аль-Хиляля, румынский тренер и сын Мирчи Луческу Разван в беседе с журналистами рассказал о достижениях своего отца.

Нам, румынам, трудно попасть в западные клубы, там все делают через агентов. Этот мир полон португальцев, испанцев и итальянцев. Хорошо, у них есть два или три хорошие тренеры, но это все. Мы, румыны, их обыграли почти везде.

Я говорю это не потому, что хочу быть там. Об этом рано думать. Я сейчас здесь, и это замечательно. У меня лучший президент за всю мою карьеру. Молодой, получил образование в США, профессионал во всем, что делает. Это учит меня видеть вещи совсем по-другому. Он предлагает исключительные условия для футболистов. Это мечта, которая сейчас случилась со мной. Я живу благодаря ему и игрокам.

Я не говорю о Мирче Луческу, он на другом уровне. Мой отец - это миф. У него 33 трофеи, он второй после сэра Алекса Фергюсона. Важно уважать друг друга. В Саудовской Аравии есть очень хорошие тренеры со всех континентов, - сказал Луческу в эфире Radio Sport 1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Разван Луческу Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
30.11.2020 в 10:51
Кротячья любовь к человеку, который вывел их недоклуб в люди... бомжеглоры, жгите ещё :)
Ответить
0
-2
storm_ua (Николаев)
30.11.2020 в 10:44
Ахахахахаххах клоун однако что папаша что сынуля
Ответить
+1
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
30.11.2020 в 10:41
По старости может?
Ответить
+1
-2
seroshan (Киев)
30.11.2020 в 10:35
Я думаю Мирча круче Фергюссона. Шотландский лошара за свою тренерскую карьеру не выиграл ни одного чемпионата Украины!!!
Ответить
+2
-1
avatar
Saturn (Киев)
30.11.2020 в 10:35
Какой второй, я плакаль
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...