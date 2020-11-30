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Разван Луческу: Мой отец - второй после сэра Алекса Фергюсона
Сын гордится отцом, но и радуется боссу своего клуба
Наставник аравийского Аль-Хиляля, румынский тренер и сын Мирчи Луческу Разван в беседе с журналистами рассказал о достижениях своего отца.
Нам, румынам, трудно попасть в западные клубы, там все делают через агентов. Этот мир полон португальцев, испанцев и итальянцев. Хорошо, у них есть два или три хорошие тренеры, но это все. Мы, румыны, их обыграли почти везде.
Я говорю это не потому, что хочу быть там. Об этом рано думать. Я сейчас здесь, и это замечательно. У меня лучший президент за всю мою карьеру. Молодой, получил образование в США, профессионал во всем, что делает. Это учит меня видеть вещи совсем по-другому. Он предлагает исключительные условия для футболистов. Это мечта, которая сейчас случилась со мной. Я живу благодаря ему и игрокам.
Я не говорю о Мирче Луческу, он на другом уровне. Мой отец - это миф. У него 33 трофеи, он второй после сэра Алекса Фергюсона. Важно уважать друг друга. В Саудовской Аравии есть очень хорошие тренеры со всех континентов, - сказал Луческу в эфире Radio Sport 1.
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