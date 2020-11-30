Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известна сумма. Шахтер требует деньги от клубов за участие арендованного игрока в матче УПЛ против горняков
Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил, что клуб, который арендует игрока "
Так, как стало известно ведущему, за участие Пихаленка "Днепр-1" должен был заплатить Шахтеру 200 000 евро.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (7)
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Saturn (Киев)
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oda1979 (Запорожье)
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