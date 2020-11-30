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Известна сумма. Шахтер требует деньги от клубов за участие арендованного игрока в матче УПЛ против горняков

Премьер-лига
(1 голосов)
Известна сумма. Шахтер требует деньги от клубов за участие арендованного игрока в матче УПЛ против горняков
Новина українською

Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил, что клуб, который арендует игрока "Шахтера", должен отдельно платить за участие этого футболиста в матче против "горняков".

Так, как стало известно ведущему, за участие Пихаленка "Днепр-1" должен был заплатить Шахтеру 200 000 евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ Александр Пихаленок СК Днепр-1 Даниил Игнатенко Днепр-1 Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (7)
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Saturn (Киев)
30.11.2020 в 11:38
От, паразиты...
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.11.2020 в 11:28
Та ці гравці й на Трансфмаркеті стількі не коштують))) Ну й гнида жадібна - Наперсточник. А те як грають з Маріуполем - просто цирк.
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0
-1
ukatan (Харьковская обл.)
30.11.2020 в 11:26
Да... Похоже Ахметова нищета полностью за.. замучила.
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+1
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simargl (Чернигов)
30.11.2020 в 11:22
Прикольно...
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FC Energy (Новая Каховка)
30.11.2020 в 11:20
Нужно ограничить количество арендованных на команду, или на заявку. Или на аренды между клубами в одном чемпионате.
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ukatan (Харьковская обл.)
30.11.2020 в 11:29
Аренду эту лучшее вообще запретить. Нахапал "Шахтер" игроков (нужны - не нужны, лишь бы конкурентам не достались) - вот и пусть их содержит.
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oda1979 (Запорожье)
30.11.2020 в 11:16
150 человек на контракте и 130 в арендах:)) Классическое неповторимое УПЛ. А затем стоны, у нас чемпионат не конкурентный. Болото..
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