Премьер-лига
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Шахаб вырывается вперед. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
Материал постоянно обновляется
UA-Футбол приводит актуальную таблицу бомбардиров украинской премьер-лиги сезона 2020/21.
Данный материал будет постоянно обновляться после каждого сыгранного тура УПЛ.
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Захедитабар Шахаб
|Олимпик
|6 (2)
|10
|0.6
|2
|Владислав Кулач
|Ворскла
|5
|8
|0.63
|3
|Филипп Будковский
|Десна
|5 (1)
|9
|0.56
|4
|Владислав Кочергин
|Заря
|5
|10
|0.5
|5
|Виктор Цыганков
|Динамо
|5 (1)
|10
|0.5
|6
|Виктор Коваленко
|Шахтер
|4
|7
|0.57
|7
|Александр Гладкий
|Заря
|4
|9
|0.44
|8
|Алан Патрик
|Шахтер
|4 (2)
|10
|0.4
|9
|Андрей Тотовицкий
|Десна
|4 (2)
|10
|0.4
|10
|Анатолий Нуриев
|ФК Минай
|4 (3)
|10
|0.4
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