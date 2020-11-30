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Шахаб вырывается вперед. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21

Премьер-лига
(2 голосов)

Материал постоянно обновляется

Шахаб вырывается вперед. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол приводит актуальную таблицу бомбардиров украинской премьер-лиги сезона 2020/21.

Данный материал будет постоянно обновляться после каждого сыгранного тура УПЛ.

Футболист Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Захедитабар Шахаб Олимпик 6 (2) 10 0.6
2 Владислав Кулач Ворскла 5 8 0.63
3 Филипп Будковский Десна 5 (1) 9 0.56
4 Владислав Кочергин Заря 5 10 0.5
5 Виктор Цыганков Динамо 5 (1) 10 0.5
6 Виктор Коваленко Шахтер 4 7 0.57
7 Александр Гладкий Заря 4 9 0.44
8 Алан Патрик Шахтер 4 (2) 10 0.4
9 Андрей Тотовицкий Десна 4 (2) 10 0.4
10 Анатолий Нуриев ФК Минай 4 (3) 10 0.4
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