Герой футбольного дня. Дмитрий Иванисеня

Дмитрий Иванисеня никогда не играл в топ-клубах. Из структуры "Шахтера", где он выступал лишь в третьей команде, перебрался в "Мариуполь", а уже оттуда – в Грузию. В "Зарю" его пригласил Виктор Скрипник под свой проект – и для Иванисени это пока что самый большой прорыв в карьере.

Очень быстро Дмитрий сумел стать лидером луганской команды и попасть в сборную Украины. "Заря" в целом и Дмитрий Иванисеня в частности стали открытиями украинского сезона 2019/20. Но потом началась новая кампания и у луганчан, как это часто случается с другими командами, проявился симптом "постуспешного сезона". Уже и забыли, что Дмитрия называли потенциальной заменой для Тараса Степаненко в сборной Украины, а "Зарю" – третьей силой УПЛ.

Соли на рану подсыпали еврокубковые матчи. В частности, подрывным для авторитета Иванисени стал поединок с "Лестером", в котором "Заря" напоминала обычную размазню, а Иванисеня допустил огромное количество ошибок в центре поля (в частности, из-за одной из таких был пропущенный один из голов). О "Заре" стали говорить еще больше, но подавляющее большинство разговоров сводилось к тому, что клуб и команда дышат на ладан.

Результаты были соответствующими. Начиная с 27-го сентября, когда произошло избиение немощного "Львова" (0:5), "Заря" выдала серию с одной победой в восьми матчах. Но потом луганчане провели два поединка, которые имели эффект бальзама для раненых душ болельщиков луганской команды. Разгром АЕКа и разгром "Мина" в течение четырех дней и на фоне непростых локаций. Одним из лучших в обоих матчах был Дмитрий Иванисеня.

В Греции "Заря" согласилась на условия соперника работать без мяча. Скрипник не применял со старта свою коронную тактику с ромбом в центре поля, перестроившись только после удаления в составе АЕКа. Соответственно, Иванисеня сначала продуктивно работал на отбор и прессинг, а потом уже и на контроль мяча и конструктив. В его активе – голевая передача и один из лучших в команде показателей контроля мяча, второй самый высокий показатель количества выполненных передач, лучший показатель точности пасов, наибольше выполненных ключевых передач. В Ужгороде "Заря" сыграла тем же составом (за исключением изменений на вратарской позиции), но с другой тактикой. Ромб имел место от начала игры, а Иванисеня снова был одним из лучших.

В начале второго тайма он забил, а когда игру уже было сделано (при счете 3:0), сознательно тренером был отправлен на позицию центрального защитника. Это репетиция игры против "Лестера", в которой "Зари" не поможет Виталий Вернидуб. И именно универсальный боец ​​Дмитрий Иванисеня, скорее всего, закроет проблемную позицию.

Для Дмитрия игра на неродной позиции вряд ли станет проблемой. Все же футбольный интеллект позволяет Иванисени относительно успешно действовать в различных зонах футбольного поля. Проблема в другом – а не обеднеет ли центр поля "Заря" без Иванисени?