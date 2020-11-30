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Игроком молодежной сборной Украины заинтересовался немецкий РБ Лейпциг

Премьер-лига
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Игроком молодежной сборной Украины заинтересовался немецкий РБ Лейпциг
Новина українською

16-летний Егор Ярмолюк из СК "Днепр-1" стал объектом интереса со стороны немецкого РБ "Лейпциг", сообщает ТаТоТаке.

Он выступает за молодежную сборную Украины, прекрасно показал себя в матче против Северной Ирландии. Его игра и отношение к работе нравится Ротаню, Йовичевичу, - говорит Михаил Спиваковский, ведущий программы. - Им интересуются клубы-фермы, которые ищут молодых игроков, чтобы воспитывать их в своей структуре. В данном случае я говорю о РБ "Лейпциг".

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В статье: молодежная сборная Украины РБ Лейпциг Егор Ярмолюк
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Bonus (Львів)
30.11.2020 в 14:18
Лейпциг вже Луніним цікавився і толку з того. На жаль, в сучасному футболі останнє слово за агентом, а їм лиш би бабла більше зрубати. Хто зна, може Лунін зараз би був основним в Лейпцігу чи Аяксі, а так...
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