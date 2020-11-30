Игроком молодежной сборной Украины заинтересовался немецкий РБ Лейпциг

16-летний Егор Ярмолюк из СК " Днепр-1 " стал объектом интереса со стороны немецкого РБ "Лейпциг", сообщает ТаТоТаке.

Он выступает за молодежную сборную Украины, прекрасно показал себя в матче против Северной Ирландии. Его игра и отношение к работе нравится Ротаню, Йовичевичу, - говорит Михаил Спиваковский, ведущий программы. - Им интересуются клубы-фермы, которые ищут молодых игроков, чтобы воспитывать их в своей структуре. В данном случае я говорю о РБ "Лейпциг".