Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игроком молодежной сборной Украины заинтересовался немецкий РБ Лейпциг
Чтобы самим на нем заработать
16-летний Егор Ярмолюк из СК "
Он выступает за молодежную сборную Украины, прекрасно показал себя в матче против Северной Ирландии. Его игра и отношение к работе нравится Ротаню, Йовичевичу, - говорит Михаил Спиваковский, ведущий программы. - Им интересуются клубы-фермы, которые ищут молодых игроков, чтобы воспитывать их в своей структуре. В данном случае я говорю о РБ "Лейпциг".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТаТоТаке
Популярное сейчас
- Ингулец уже десятый. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Теща отругала зятя – в этом виновата Катя. Почему вцепились в Монзуль
- Символическая сборная 11-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
- Днепр-1 - Шахтёр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Bonus (Львів)
30.11.2020 в 14:18
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...