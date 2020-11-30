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Мариуполь сыграет с Динамо в столице

Премьер-лига
(1 голосов)

На стадионе имени Лобановского

Мариуполь сыграет с Динамо в столице
Новина українською

В 12-м туре УПЛ ФК "Мариуполь" сыграет с киевским "Динамо". Матч состоится в субботу, 5 декабря, в Киеве на стадионе "Динамо" имени В. Лобановского. Начало в 19:30.

Напомним, что Кабинет Министров Украины ввел ограничения на проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, поэтому матчи Украинской Премьер-лиги проходят без зрителей.

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев) УПЛ стадион Динамо им Валерия Лобановского
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Источник:
Маріуполь

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