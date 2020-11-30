Премьер-лига
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Мариуполь сыграет с Динамо в столице
На стадионе имени Лобановского
В 12-м туре УПЛ ФК "
Напомним, что Кабинет Министров Украины ввел ограничения на проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, поэтому матчи Украинской Премьер-лиги проходят без зрителей.
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Источник:Маріуполь
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