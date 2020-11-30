Мариуполь сыграет с Динамо в столице

В 12-м туре УПЛ ФК " Мариуполь " сыграет с киевским "Динамо". Матч состоится в субботу, 5 декабря, в Киеве на стадионе "Динамо" имени В. Лобановского. Начало в 19:30.

Напомним, что Кабинет Министров Украины ввел ограничения на проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, поэтому матчи Украинской Премьер-лиги проходят без зрителей.